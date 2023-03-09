ختام ناجح لمنافسات البطولة الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجيوجيتسو بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر

الهاشمي: القاهرة تستضيف البطولة القارية لمحترفي الجوجيتسو في شهر أغسطس المقبل

القاهرة, 9 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- اختتمت مساء اليوم، السبت، بالصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، منافسات البطولة الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو بالبدلة وبدون البدلة، والتي أقيمت لأول مرة في مصر، بتنظيم رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، وبرعاية بنك (أبوظبي الأول مصر).

First Jiu-Jitsu Championship in Eygpt in the New Administrative Capital

ويقدم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم، رعايته للبطولة، في خطوة تعبر عن الاهتمام الكبير الذي يوليه البنك للمبادرات الرياضية البنّاءة، ولا سيما الجوجيتسو، الذي يعد الرياضة الوطنية المهمة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وانطلقت منافسات البطولة الجمعة ، بحضور معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، وسعادة الدكتورة مريم الكعبي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم للدولة لدى الجامعة العربية.

وشهد اليوم الأول منافسات البراعم والأشبال بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات ممثلي الأندية والأكاديميات، وحرص عدد كبير من الجماهير وأسر اللاعبين على التواجد بالصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية لحضور المنافسات ودعم ومؤزرة اللاعبين في البطولة، بينما تم تخصيص منافسات اليوم الثاني للمحترفين والهواة، بمشاركة إجمالي 560 لاعبا ولاعبة من 25 دولة حول العالم.

وأسفرت النتائج عن إحراز دولة جمهورية مصر العربية المركز الأول برصيد ٢٠٥٤٠٠ من النقاط، وحلت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني برصيد ٢٢٧٠٠ من النقاط، فيما جاءت روسيا في المركز الثالث برصيد ١٨٦٠٠ من النقاط.

وعلى مستوى الأكاديميات توجت أكاديمية Gracie barra helioplese من مصر في المركز الأول برصيد ٥٥٩٠٠ من النقاط، وفي المركز الثاني أكاديمية pslpb Cicero من البرازيل في المركز الثاني برصيد ١٧٠٠٠ من النقاط، وثالثا جاءت أكاديمية Anubis jiu jitsu من مصر في المركز الثالث برصيد ١٦٤٥٠ من النقاط، وفي المركز الرابع أكاديمية الوحدة من الإمارات برصيد ١٢٦٠٠ من النقاط.

وأقيمت بطولة رابطة أبوظبي الوطنية لمحترفي الجوجيتسو على أرض مصر لأول مرة بتنظيم من رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) ، وبالتعاون مع شركة ( FIT CLUB GROUP)، وتحت مظلة وزارة الشباب والرياضة المصرية.

حضر منافسات اليوم الأخير وقام بتتويج الفائزين العميد محمد الشعراوي.

وأكد سعادة عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، على سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة الوطنية الأولى التي تقام على أرض مصر، مشيرا إلى أن الإقبال الكبير على المشاركة والتفاعل اللافت من الجماهير والاعلام أعطى الحدث زخما كبيرا بتناسب مع أهمية وقيمة العلاقات المتميزة بين الشقيقتين الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية.

وتوجه الهاشمي بالشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، ومعالي الدكتورة مريم الكعبي سفير دولة الإمارات في القاهرة، لحضورهما حفل افتتاح منافسات البطولة، ما يعكس الاهتمام الكبير بالحدث.

وأشار الهاشمي إلى أن رياضة الجوجيتسو ومن خلال برامج رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو ومبادرات اتحاد الإمارات للجوجيتسو مستمرة في الانتشار والتوسع مع إقامة المزيد من البطولات، حيث ستكون هناك بطولة كبرى في شهر أغسطس المقبل بالقاهرة، وهي البطولة القارية لمحترفي الجوجيتسو، والتي يتوقع أن يتضاعف عدد المشاركين فيها.

ومن جانبه، أكد العميد محمد الشعراوي، رئيس شركة "FIT CLUB GROUP " أن البطولة القارية لمحترفي الحوجيتسو في مصر بشهر أغسطس المقبل، تستهدف مشاركة أكثر من 50 دولة حول العالم، وأنه على ثقة كبيرة من نجاحها المبير بعد النحاح اللافت الذي حققته بطولة رابطة أبوظبي الوطنية لمحترفي الجوجيتسو بنسختها الأولى في مصر.

الجدير بالذكر، أن البطولة الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو 2023 ، تعتبر جزءاً من الجولات التي تنظمها الرابطة، والتي تستضيف خلالها أكثر من 250 بطولة على امتداد قارات العالم، بهدف توسيع انتشار هذه الرياضة، وترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للجوجيتسو في الوقت ذاته.

من جانبه، عبر المصري نور الدين كريم صاحب ذهبية ٥٠ كجم عن سعادته البالغة بالمشاركة في البطولة والنجاح الكبير وفخره بأن تستضيف مصر أول بطولة من نوعها في تلك الرياضة، وموجها الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على تنظيمها لهذا الحدث الكبير ومتمنيا المزيد من البطولات مستقبلا.

الروسي إيفنجي صاحب ذهبية ٤١ كجم أكد على النجاح الكبير للبطولة والتي شهدت إقبالا غير مسبوق من جانب المشاركين وعدد الدولة التي شاركت في تلك البطولة، وأنها ناجحة وإقامتها في مصر حدث كبير للغاية، وسعيد بالتواجد فيها.

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Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro SOURCE