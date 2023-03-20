ايديال ستاندرد تلقي الضوء على أحدث ابتكاراتها واستراتيجيتها خلال حدثها الأخير «معاً في الرياض»

الرياض، المملكة العربية السعودية, 20 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- سلّطت شركة «ايديال ستاندرد»، الرائدة عالمياً في توفير الحلول المبتكرة للحمامات، الضوء على أحدث منتجاتها في حدثٍ جديد استضافته تحت عنوان "معاً في الرياض" بالتعاون مع شركة «الحياة لمواد البناء» في نادي إنتركونتيننتال بالمز للغولف بالعاصمة السعودية.

Setting New Standards: Ideal Standard and Al Hayat Building Materials host 'Together in Riyadh' event to showcase latest bathroom solutions and innovative designs

واتخذت «ايديال ستاندرد» من هذا الحدث منصةً استعرضت عبرها آخر ابتكاراتها في هذا المجال، وأبرزها مجموعة «أتيليه» Atelier التي أبدعها المصمم الإيطالي «روبرتو بالومبا»، كبير مسؤولي التصميم في الشركة. كما أضاء «معاً في الرياض» على مواضيع عدة شملت منهجية التصميم التي تتبعها الشركة، وأداءها، واستراتيجية الاستدامة التي تتبنّاها؛ عاكسةً التجربة والخبرة الاستثنائيتين اللتين تقودان رؤية «ايديال ستاندرد» بأن تتجاوز حدود كل ما هو مألوف، وتقدّم ابتكارات ثورية تصوغ مفاهيم جديدة للتصميم في هذا الميدان، ما ساهم في تعزيز مكانة الشركة الريادية لدى الحضور في الحدث.

تنوّع جمهور الحدث، الذي استقطب أكثر من 200 زائر، ليجمع ما بين رواد الصناعة، وعشاق التصميم، إلى جانب ممثلي شركة الغامدي لمواد البناء؛ وهي شريك «ايديال ستاندرد» في المملكة العربية السعودية. ومن خلال عرض مشاريعها الجديدة في أنحاء المملكة، نجحت الشركة في تحقيق الهدف الرئيسي من الحدث، والذي تمثّل في ترسيخ مكانة «ايديال ستاندرد» كعلامة فاخرة وميسورة التكلفة، ولاعب رئيسي في السوق السعودية، تاركةً انطباعاً إيجابياً لدى الحضور.

وفي معرض حديثه عن الحدث، قال أحمد حافظ، الرئيس التنفيذي لشركة ايديال ستاندرد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يعكس «معاً في الرياض» التزامنا المخلص تجاه السوق في المملكة العربية السعودية، إذ لدينا قناعة بأن هذه السوق تنطوي على إمكانات هائلة، ونحن متحمسون جداً لتقديم حلولنا للعملاء في المنطقة. كما نؤمن بأن منتجاتنا المبتكرة والتزامنا بالجودة يجعلان من «ايديال ستاندرد» الشريك المثالي لتجّار البيع بالجملة وأصحاب المشاريع المستقبلية الطموحة في المملكة".

من جهته، أشار فريدريك ترزسينسكي ، نائب الرئيس للتسويق والإبداع في الشرق الأوسط وإفريقيا لدى إيديال ستاندرد، إلى أهمية هذا الحدث بوصفه فرصةً ثمينة تعتزّ بها الشركة، بقوله: "إننا لفخورون بعرض حلولنا المبتكرة في قطاع الحمامات عبر «معًا في الرياض». تجسّد مجموعة منتجاتنا التزامنا بروعة التصميم وأعلى معايير الأداء؛ إذ نقدّم عبرها مزيجاً مثالياً يجمع بين الأناقة والكمال الوظيفي ومتانة الصُنع. وكلنا ثقة بأن حلولنا تلبّي على نحو تام متطلبات المشاريع المستقبلية الطموحة التي تعمل المملكة على تنفيذها، ويغمرنا الحماس لاستكشاف الإمكانيات الهائلة لهذه السوق".

ومن أبرز المنتجات التي تألّقت في الحدث ضمن تشكيلة «أتيليه» كانت مجموعة مراحيض «بليند كيوب» Blend Cube التي تتميّز بتقنية تفريغ المياه الثورية الرائدة في تصميم المراحيض «أكوابليد» AquaBlade® التي ابتكرتها «إيديال ستاندرد». وتستخدم هذه التقنية نظاماً خاصاً في تدفُّق المياه صُمِّم خصيصًا لتنظيف كل بقعة من البيديه، ما يجعلها أكثر كفاءة من أنظمة الشطف التقليدية، ويضمن الحفاظ على نظافة المرحاض بطريقة صحيحة.

كما أُتيح لجمهور الحدث التعرُّف إلى سلسلة خلاطات «سيرا» Cera التي تجمع منتجاتها بين بساطة التصميم وسهولة التثبيت مضافاً إليهما تقنية «ايديال ستاندرد» المبتكرة المتمثّلة في أقراص السيراميك المخفية. وإن كانت المجموعة التي تضمّها سلسلة «سيرا» صغيرةً، إلا أنها متنوعة وتوفّر خيارات من الاستخدامات يكاد يصعب حصرها، فضلاً عن كونها مزوَّدة بخرطوشة «فيرما فلو» FirmaFlow® التي تُعَدُّ الأحدث والأروع من ابتكارات إيديال ستاندرد؛ لما تتميز به من هندسة متقدمة ومتانة تجعلها تدوم طويلاً.

وتألّقت في "معاً في الرياض" أيضاً مجموعة مغاسل «إيباليس» Ipalyss ذات الألوان العصرية الراقية والمصنوعة باستخدام تقنية «دياماتيك» Diamatec® التي توّجت «ايديال ستاندرد» عبر تطويرها أكثر من مئتي عام من ابتكاراتها في صناعة السيراميك. وتتيح هذا التقنية تصنيع منتجات بحواف دقيقة ورقيقة وملساء، وتمتاز بمتانة استثنائية؛ لتلبّي بذلك احتياجات مجموعة واسعة من البيئات المتطلِّبة.

وبالطبع لا يكتمل الحدث من دون عرض إبداعات «ايديال ستاندرد» من الخلاطات المزوّدة بأحدث تقنيات العصر، بما فيها خرطوشة «فيرما فلو بلَس» FirmaFlow+ وتقنية «لايت موف» LightMove المبتكرة؛ حيث قدّمت الشركة مجموعة متنوعة من الخلاطات الأنيقة المطلية بطلاء PVD المعدني، التي تضفي لمسات جمالية إلى أي حمّام عصري.

مما لا شك فيه، فقد شكّل حدث «معاً في الرياض» مسرحاً أكّدت «ايديال ستاندرد» على خشبته من جديد التزامها بروعة التصاميم الأصيلة وأحدث الابتكارات العصرية، مسلّطةً الضوء على عمق تأثير العلامة في السوق السعودية. فمن المتوَّقع أن تحظى «ايديال ستاندرد» بفرصة ثمينة لتعزيز حضورها في المنطقة عبر مشاريع ضخمة جديدة سترى النور في المملكة على المدى المنظور؛ مثل مدينة القدّية الترفيهية ومدينة نيوم الذكية، ومن المتوقَّع أن تسهم في إحداث تغيير ثوري على مستوى الاقتصاد السعودي وخلق فرص جديدة للأعمال.

على مدار أكثر من مئة عام، شكَّل الإبداع والتصميم الجوهر الذي ركّزت «ايديال ستاندرد»؛ لتحقيق هدفها الأسمى المتمثل في خلق حياة أفضل للعملاء. ومن خلال عملها عن كُثب مع أرفع المصممين ارتقت العلامة بثقافة التصميم في مجال الحمامات، وراكمت إرثاً غنياً من الابتكارات الرائدة التي غيّرت وجه الصناعة.

لمزيد من المعلومات حول مجموعة أتيليه Atelier ، تفضلوا بزيارة موقع الشركة: www.idealstandardgulf.com

Reem Masswadeh

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