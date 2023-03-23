وفد بنفيكا يلتقي مسؤولين رياضيين سعوديين رفيعي المستوى وشركاء أعمال للإعداد لإطلاق مشاريع مشتركة

الرياض، المملكة العربية السعودية, 23 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- سافر وفد رياضي كبير من لشبونة وبنفيكا إلى المملكة العربية السعودية للقاء العديد من كبار المسؤولين الرياضيين في البلاد بهدف إطلاق مجموعة متنوعة من المشاريع المشتركة التي تركز على تطوير كرة القدم والرياضات الأخرى.

Davide Gomes (Benfica's International Expansion Technical Coordinator), Ana Oliveira (Benfica's Olympic Project Director), Majed Al Sahib (SAFF Deputy General Secretary), Bernardo Faria de Carvalho (Benfica's Director of the International Expansion), Nasser Larguet, (Technical Director), Frederic Nkuena (Communication Director) and Rui Lança (Benfica's Indoor Sports Director).

التقى بنفيكا، الذي وقع مؤخرًا شراكة مع مجموعة هايتس للمجوهرات السعودية (HJKSA)، مع الرئيس التنفيذي للمجموعة صاحب السمو الملكي جواهر بنت سعود بن نايف آل سعود لمناقشة مشروع "صنع الأبطال السعوديين" الذي يهدف إلى إنشاء حرم تدريبي جديد في الرياض بدعم من العمالقة البرتغاليين.

مجموعة هايتس للمجوهرات السعودية HJKSA هي مجموعة متنوعة من الشركات مقرها في المملكة العربية السعودية. على مر السنين، اجتذبت العديد من الشركات إلى المملكة العربية السعودية وكانت بمثابة نقطة انطلاق للعديد منها للتوسع في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما التقى وفد بنفيكا بمجموعة متنوعة من كبار أعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة الأولمبية في البلاد ونادي الهلال السعودي ومجموعة روشن العقارية للعمل على فرص التعاون المستقبلية. وركزت المحادثات على تطوير صناعة الرياضة، وتدريب الرياضيين ذوي الأداء العالي والرياضيين الأولمبيين في مجموعة متنوعة من الألعاب الرياضية. كانت هناك مناقشات مختلفة حول كرة القدم النسائية وسبل الترويج لها في المملكة من خلال مجموعة متنوعة من برامج التدريب والتطوير.

كما يحظى بنفيكا بدعم السفارة البرتغالية في المملكة، بعد أن التقى بالسفير نونو ماتياس أثناء وجوده في الرياض. ستدعم المشاريع المشتركة خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تفتح المملكة أمام العالم.

تتمتع بنفيكا بسمعة عالمية لتميزها في تطوير المواهب، حيث فازت بجائزة أفضل أكاديمية في العالم ثلاث مرات في حفل توزيع جوائز غلوب سوكر المرموقة في دبي. كما شارك العديد من رياضيي النادي في الألعاب الأولمبية عبر مختلف الألعاب الرياضية بما في ذلك ألعاب القوى وفنون الدفاع عن النفس والتجديف.

عنوان الصور - من اليسار إلى اليمين: دافيد غوميز (المنسق الفني للتوسع الدولي في بنفيكا)، آنا أوليفيرا (مديرة المشروع الأولمبي في بنفيكا)، برناردو فاريا دي كارفالهو (مدير التوسع الدولي في بنفيكا)، صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت سعود بنت نايف آل سعود (الرئيس التنفيذي لشركة HJKSA)، نونو ماتياس (السفير البرتغالي) وروي لانكا (مدير الرياضة الداخلية في بنفيكا)

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2038295/Benfica.jpg

Benfica SOURCE