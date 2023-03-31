الجهات المؤثرة في الصناعة تدعو إلى اتباع نهج "بدون توقف" لرقمنة البنوك في إفريقيا

كيب تاون، جنوب أفريقيا، 31 مارس 2023 /PRNewswire/ -- إذا أرادت البنوك أن تظل قادرة على المنافسة في مواجهة البنوك الجديدة والتكنولوجيا المالية الناشئة، فسيتعين عليها أن تغير جذريًا الطريقة التي تؤدي بها أعمالها لتكون رقمية أولًا. وإذا كانوا سيحققون هذا الهدف، فإن العمل مع شركاء التكنولوجيا لضمان أن لديهم البنية التحتية المناسبة سيكون أمرًا بالغ الأهمية. وكانت هذه هي الرسالة الغالبة من المتحدثين في حدث المائدة المستديرة لوسائل الإعلام الذي استضافته قمة Huawei Intelligent Finance لأفريقيا 2023، التي عقدت مؤخرًا في كيب تاون، جنوب أفريقيا.

Leo Chen, President of Huawei Sub-Saharan Africa Region, unveiled ‘Non Stop Banking’ initiative at the Huawei Intelligent Finance Summit for Africa 2023, the initiative calls for hand-in-hand collaboration between the ICT and banking industries and facilitate a digital future of 'non-stop' services, 'non-stop' development, and 'non-stop' innovation.

وقال Jason Cao، الرئيس التنفيذي لشركة Huawei Global Digital Finance، إن البنوك الأفريقية لديها فرصة للاستفادة من معدلات انتشار الهواتف المحمولة في القارة والاحتياجات المالية المتزايدة. وقال "الهاتف المحمول هو جوهر كل شيء"، مضيفًا أن هناك أوجه تشابه بين الدفع عبر الهاتف المحمول في الصين وأفريقيا. يتفق التنبؤي والمؤلف Brett King على أن هذا التركيز على الهاتف المحمول سيكون مهمًا، ليس فقط في إفريقيا ولكن في جميع أنحاء العالم.

الشخص الذي لديه خبرة مباشرة في كيفية اتباع نهج رقمي أولًا يمكن أن يساعد في تحسين تجربة العملاء هو Eric Muriuki Njagi، مدير مجموعة الأعمال الرقمية في NCBA Group، واحدة من أكبر شركات الخدمات المالية في أفريقيا.

وأشار إلى أنه بالنسبة للبنوك، فإن اختيار القيادة بالتكنولوجيا يتعلق بنشر "المال بسرعة الثقة". وكما أشار Njagi، "لدينا الآن مدفوعات يتم إجراؤها على الفور أو في غضون ثوانٍ"، مضيفًا أن الشيء نفسه ينطبق الآن على الائتمان. نحن الآن نبدأ ونستكمل حوالي 6 ملايين قرض في اليوم، بمتوسط ثانيتين مطلوبتين لإكمال كل واحد.

لكن مدير NCBA أشار إلى أن هذا النوع من السرعة يعني القليل جدًا بدون ثقة. في عالم حيث خمسة في المئة فقط من العملة الورقية تتكون من النقد الثابت والباقي هو في الأساس خوارزمية، وهذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص.

تسائل "كيف نثق في الخوارزمية؟".

تكمن الإجابة في مفهوم Huawei الذي تسميه "خدمات مصرفية بدون توقف".

كشف Leo Chen، رئيس منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا في Huawei، عن مبادرة "خدمات مصرفية بدون توقف" في قمة Huawei Intelligent Finance لأفريقيا 2023، وتدعو المبادرة إلى التعاون جنبًا إلى جنب بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات المصرفية وتسهيل مستقبل رقمي من الخدمات "بدون توقف"، والتنمية "بدون توقف"، والابتكار "بدون توقف".

الاستقرار هو بداية جيدة للبدء على هذه الجبهة. وكما أشار Zhentao Chen، رئيس قسم التكنولوجيا في Digital Finance، فإن هذا ليس شيئًا تمكنت البنوك الأفريقية دائمًا من اعتباره أمرًا مفروغًا منه. هنا، يمكن أن يكون نقل الأنظمة الخلفية إلى السحابة أمرًا مهمًا للغاية. وقال Cao: "يمكن للسحابة أن تساعد البنوك على توفير خدمات مالية بدون توقف".

في نهاية المطاف، ومع ذلك، إذا كانت البنوك التقليدية للتنافس مع التكنولوجيا المالية، فإنها لا يمكن أن مجرد الترباس على هذه التقنيات. بدلًا من ذلك، يجب عليهم دمجها في نهج جديد رقمي بالكامل أولًا.

وختم Cao القول بأن Huawei "ملتزمة بالعمل مع عملائنا الأفارقة للتركيز على التحديات وتسريع التحول الرقمي".

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2043933/1.jpg

Huawei SOURCE