مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية يساهم في ريادة البرازيل المستمرة في صادرات الحلال

ساو باولو، 13 مارس 2023 /PRNewswire/ -- مع ما يقرب من أربعة عقود من الخبرة، ساهم مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية لاعتماد المنتجات الحلال في استمرار مكانة البرازيل كمصدر عالمي للبروتينات الحلال، كأكبر معتمد لمنتج الدجاج الحلال في العالم، فضلاً عن كونها قائدة ورائدة في اعتماد الأسماك في البرازيل.

وفقًا للغرفة التجارية العربية البرازيلية CCAB))، وفي مجال الأعمال التجارية الزراعية وحدها، بلغ إجمالي الصادرات البرازيلية إلى جامعة الدول العربية 17.743 مليار دولار أمريكي في عام 2022، بزيادة قدرها 23.06٪ عن عام 2021 وهو رقم قياسي غير مسبوق. على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن شهادة الحلال تستخدم فقط للتحقق من صحة البروتينات، إلا أن سوق الحلال في الواقع أكبر بكثير؛ تتجاوز الشهادة شهادة الأطعمة العامة، وتغطي فئات مثل المواد الكيميائية والأدوية ومستحضرات التجميل وأنواع مختلفة من الخدمات.

وفقًا لأحدث الأرقام من حالة الاقتصاد الإسلامي العالمي، من المتوقع أن ينمو سوق الحلال العالمي إلى ما يقرب من 5.74 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2024، يخدم حاليًا 1.9 مليار مسلم، الذين يوجه دينهم أنشطة وعادات الاستهلاك.

ساهمت خبرة الصناعات البرازيلية، جنبًا إلى جنب مع احترام العقيدة الإسلامية والسكان المسلمين، من العمالة إلى المستهلك النهائي، وكلها معتمدة من قبل شهادة الحلال، في ريادة البلاد في توفير منتجات ذات قيمة مضافة للسوق الحلال.

بالإضافة إلى ذلك، يستمر تحسّن المبيعات في تعزيز مكانة البرازيل. حيث صرح علي أحمد الصيفي، الرئيس التنفيذي لمركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية لاعتماد الحلال، في هذا الصدد، قائلًا: "لقد اكتسبنا ثقة الدول المختلفة من خلال الجودة وإمكانية التتبع والأسعار التنافسية لمنتجاتنا واستدامة أعمالنا. لقد مكننا عملنا، على مدار 40 عامًا تقريبًا، جنبًا إلى جنب مع المجتمع المسلم، من توفير المنتجات الحلال البرازيلية الممتازة لخدمة للعالم. وحاليًا، تعد بلادنا ثالث أكبر شريك تجاري للدول العربية، بعد الصين والولايات المتحدة. لقد سلكنا طريق الريادة في ما بدأنا في إنتاجه ولدينا القدرة على خدمة السيناريو الحالي في سوق الحلال ونموه المستقبلي كأولوية. كما يساهم مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية لاعتماد الحلال في استمرار نجاح تلك العلاقة التجارية من خلال ضمان سلامة الغذاء، وزيادة الوعي بالمنتجات الحلال في الصناعات والتميز في منح الشهادات، ليس فقط للمنتج، ولكن لعملية الإنتاج بأكملها".

مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية لاعتماد الحلال - مانح شهادات الحلال والتصديق عليها في البرازيل، المعتمد من هيئات الاعتماد الرائدة في العالم (GAC وSASO وSFDA وJAKIM وMUIS وMUI وBPJPH، من بين آخرين).

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