شركة طاقة و "ريكيافيك جيوثيرمال" توقعان اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس "طاقة جيوثيرمال إنيرجي"

الرياض، المملكة العربية السعودية, 14 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- خلال اليوم الأول من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص اليوم، أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) وشركة ريكيافيك للطاقة الجوفية انشاء شركة الحرارة الجوفية للطاقة ذ م م (طاقة جيوثيرمال انرجي) و مقرها مدينة الرياض.

TAQA and Reykjavik Geothermal sign Joint Venture Agreement to form TAQA Geothermal Energy LLC

سيكون نشاط الشركة هو التنقيب عن وتطوير مصادر الطاقة النظيفة المتوفرة من الحرارة الجوفية بباطن الأرض (جيوثيرمال) في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويعد انشاء هذه الشراكة خطوة للمضي قدما للمساهمة في تحقيق أهداف المملكة للحد من الانبعاثات الكربونية والوصول للحياد الصفري المناخي مع حلول عام 2060

وتعليقًا على إنشاء شركة طاقة جيوثيرمال إنيرجي، قال خالد بن محمد نوح الرئيس التنفيذي لمجموعة طاقة:

(تماشيا مع استراتيجية شركة طاقة، بدأنا رحلة الانتقال إلى مستقبل مستدام في أوائل عام 2021، حيث قمنا بإنشاء مركز امتياز الطاقة للحرارية الجوفية الأرضية في مدينة ازمير في تركيا بهدف نقل الخبرة والمعرفة في مجال استكشاف وتطوير الطاقة الجوفية الى المملكة، وقد عملنا بدأب خلال العامين الماضيين بإشراف من وزارة الطاقة مع جامعات ومراكز أبحاث في المملكة ومع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وكذلك مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، واتضح لنا جليا ان الطاقة الحرارية الجوفية في المملكة لها مستقبل واعد، وقد حان الوقت لاتخاذ خطوة جريئة وهو انشاء اول شركة سعودية متخصصة في التنقيب والبحث وتطوير مصادر الطاقة الجوفية الحرارية في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط. ويسعدني اليوم أن أعلن عن انشاء هذه الشراكة مع شريك رائد له خبرة عالمية في مجال تطوير موارد الطاقة الجوفية "شركة ريكيافيك للطاقة الايسلاندية".

كما علق جودموندور بودورسون، رئيس مجلس إدارة شركة ريكيافيك للطاقة الذي سينتقل للإقامة في مدينة الرياض مع توقيع هذه الشراكة" انا مقتنع منذ فترة طويلة بإمكانيات الطاقة الحرارية الجوفية بالمملكة، وقد قمت بزيارة المملكة للمرة الاولى في عام 2009 في رحلة لاستكشاف الموارد المحلية. أن الطاقة الأرضية الجوفية تعتبر طاقة نظيفة وتمتاز بانها غير موسمية، مستقرة ولا تتأثر بتغيير المناخ. ونهدف من شراكتنا هذه الى توليد 1 غيغاواط من الكهرباء من خلال الطاقة الجوفية عالية المحتوى الحراري، كذلك استخدام الطاقة الجوفية ذات المحتوى الحراري المتوسط والمنخفض في مشاريع التبريد وتحلية المياه في المملكة"

معلومات عن طاقة

تأسست شركة "طاقة" في المملكة العربية السعودية عام 2003، وهي شركة مساهمة مقفلة ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي 54% من حصة الشركة. وتعمل شركة "طاقة" على ابتكار وتطوير ونشر تقنيات وحلول الطاقة، مما يتيح رفع اداء وإنتاجية عملائها. ولطاقة تواجد في 20 دولة بعدد موظفين يتجاوز 5500 موظف. وتتميز "طاقة" بمجموعة متكاملة من حلول الآبار مدعومة من مراكز التقنية العالمية للمنتجات والتكنولوجيا.

معلومات عن ريكيجافيك

هي شركة عالمية معروفة ورائدة مقرها في ريكيافيك، أيسلندا، تعمل في تطوير الطاقة الحرارية الأرضية المستدامة. وتمتلك ريكيافيك فريقًا من خبراء الصناعة المؤهلين الذين يعملون على مشاريع بارزة لخطوط الأنابيب في الأسواق عالية النمو من خلال تنفيذ مشاريع الطاقة الحرارية الأرضية الناجحة والتي تم تطويرها في أيسلندا وحول العالم.

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