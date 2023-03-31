تجربة جديدة مستدامة ومميزة للفنادق تكسب زخمًا: يحظى فندق إنتركونتينينتال كاوشيونغ بالاهتمام مؤخرًا

تايبيه, 31 مارس 2023 /PRNewswire/ -- نجح فندق إنتركونتينينتال كاوشيونغ, فندق فخم في تايوان من مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتينينتال (IHG)، في جذب الكثير من الاهتمام حول العالم بتجربته الجديدة المستدامة والمميزة ووقوعه في قلب مدينة كاوشينغ.

اعتبر موقع السفر Lonely Planet مدينة كاوشيونغ - التي عٌرفت لمدة طويلة بأنها وجهة سياحية شهيرة في شرق آسيا، وأكبر مدينة مينائية بتايوان ومنطقة حضرية كبيرة — بأنها أفضل مدينة سياحية على مستوى العالم و"مدينة ثقافية مزدهرة" . . بالإضافة إلى ذلك اعتبرتها صحيفة New York Times واحدة من أفضل 52 "مكان مفضل" حول العالم في عام 2021.

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والمدينة أيضًا مركز كبير للحفلات الغنائية ومهرجانات الموسيقى الدولية والأنشطة التي سلطت الضوء على إنتركونتينينتال كاوشيونغ في الشهور الأخيرة. ونال إنتركونتينينتال كاوشيونغ ثقة الشخصيات الشهيرة - مثل فرقة باكستريت بويز (Backstreet Boys)، وويستلايف (Westlife)، وأخيرًا بلاكبينك (Blackpink) بفضل الاعتناء بهم طوال جولتهم، وقد نقلوا تجربتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وشكروا الفندق على إقامتهم.

تجربة جديدة في الاستدامة والرفاهية والحلول الذكية

منذ افتتاح إنتركونتينينتال كاوشيونغ في 2021 وتقديمه في سوق السفر المحلي النشط ، وُضع إنتركونتينينتال بين أصحاب أطول إقامة فاخرة في تايوان — وهذه شهادة بارتفاع الابتكار في الاستضافة. وقد حصل بالفعل على 15 جائزة دولية منذ افتتاحه، ويجمع مفهومه ثلاث عناصر أساسية:

صرح المدير العام لمجموعة فنادق إنتركونتينينتال كاوشيونغ بتايوان، روبرت مانوسين قائلًا "ساعد المزيج الفريد لإنتركونتينينتال الذي يضم الاستدامة، والتكنولوجيا الذكية، والتصميم المختار على كسب زخم واهتمام كبير، وساعد الاهتمام الأخير على تقوية ذلك. وأضاف "نحن متحمسون بنجاح الموقع ونرى أنه علامة على مستقبل باهر محتمل لتايوان".

وانطلاقًا من تبني الفندق فكرة العمل محليًا والتفكير عالميًا، يقدم الفندق سيارات مختلطة بين البورش والليموزين، ويبني نظام صديق للبيئة من المزرعة إلى شوكة الطعام من خلال استخدام بقايا الطعام في التسميد، وضبط استهلاك الطاقة بنشاط، وتقديم السلع الأساسية القابلة لإعادة التدوير بالإضافة إلى استيراد السلع من التجار المحليين. ويشتمل الفندق على 253 حجرة ضيوف كلٍ منهما مزودة بالتكنولوجيا الذكية، بما في ذلك العناصر الرقمية المدمجة للتحكم في الصوت وتكنولوجيات ذكية أخرى تضفي على التجربة حداثة مع سهولة الاستخدام. وبالمجئ إلى الديكور، فكل غرفة مصممة بديكور بالفن الكلاسيكي، بينما تصميم المبنى نفسه مستوحى من ميناء كاشيونغ وخلفية المحيط، في إشارة إلى ترابط قارات العالم.

وبالإضافة إلى مزج هذه العناصر، يتباهى الفندق بتقديم تجارب ذاتية حسب الطلب وخدمة للضيوف مصممة خصيصًا لهم.

الحصول على أفضل مميزات كاوشيونغ

ويقع فندق إنتركونتينينتال كاوشيونغ في مكان مركزي في وسط المدينة بجانب وجهات أساسية مثل صالة معرض كاوشيونغ، والمكتبة العامة، ومركز موسيقى البوب، ومركز السفر المينائي، مما يساعد المسافرين على الاستخدام السريع والمريح لكل ما تقدمه المدينة. وفيما يخص الحفلات الغنائية والاحتفالات الموسيقية، سوف يستقطب احتفال ميجابورت القادم في أوائل شهر إبريل الفرقة التايوانية الشهيرة مايداي (Mayday)، والمطربة إيه-ماي (A-Mei)، وموسيقيين آخرين إلى المدينة من أجل أن يجرب المعجبين الحياة بالمدينة. وتقدم المدينة لباحثين آخرين عن الرفاهية تراثًا ثقافيًا متنوعًا متمثلًا في الفن النظامي ومعارض التصميم، بجانب معارض الحرفيين المحليين. وفيما يخص العمل، فلدى المدينة التزام قوي بالتكنولوجيا، وتهدف أن تصبح أساس صناعات تايوان لتضم تقنية 5G، والذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT)، والمدينة الذكية.

احجز مبكرًا ووفر

النسبة الحصرية للأعضاء من الموفر المتقدم متاحة الآن بموجب برنامج مكافآت فنادق إنتركونتينينتال كاوشيونغ، مما يسمح للأعضاء بالاستمتاع بما يزيد على خصم 20% عند الحجز قبل الموعد بخمسة أيام وتقديم النقاط على إقامة بفندق إنتركونتينينتال كاوشيونغ . للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://ic-kaohsiung.com/kearlybird.

للتواصل: [email protected]

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