استكشاف المسار الملهم لمحمود العبادي: رحلة آسرة يشاركها خلال حدث إطلاق منتجات سلسلة هواتفPro HUAWEI P60

دبي الامارات العربية المتحدة, 7 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- لا تتوقف تلبية توقعات المستهلكين المتغيرة عند توفير أفضل الأجهزة المتاحة لهم فقط، بل تستمر أيضاً لتشمل تطوير برمجيات وخدمات مبتكرة لتحقيق أقصى استفادة منها. ولذلك يستمر النظام الإيكولوجي لخدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) بالتطور والنمو من جميع جوانبه، وتعدّ HUAWEI Themes مثالاً ساطعاً على ذلك. تساهم HUAWEI Themes في تحويل أجهزة هواوي إلى تعابير جريئة عن الهوية الذاتية عبر توفير مجموعة لا حصر لها من السمات وأوجه الساعات وخيارات "دائماً في أوضاع العرض"Always-On-Display والخلفيات والخطوط.

Unveiling the Inspiring Path of Mahmood Al-Abadi: A Captivating Journey Shared at the HUAWEI P60 Series Product Launch

تتعاون HUAWEI Themes مع شركاء متميّزين وفنانين محليين وإقليميين مشهورين من أجل إنشاء محتوى حصري عالي الجودة لمستخدمي هواوي. ويعدُّ الفنان الإماراتي المشهور محمود العبادي من الأبرز على هذه القائمة، حيث شارك قصة رحلته الناجحة مع الخط العربي وفنونه، بالإضافة إلى تعاونه مع HUAWEI Themes خلال حدث إطلاق سلسلة هواتف HUAWEI P60 Pro ومنتجات هواوي الرائدة الذي أقيم في دبي.

خلال هذا الحدث، جذب محمود الأنظار نحوه من خلال حضوره المتألق، حيث شارك الجمهور تجربته الشخصية مع سمات هواوي وكيف ارتقى بتجربته الرقمية نحو آفاق جديدة. وأعرب عن سعادته بالمجموعة الواسعة من السمات القابلة للتخصيص والاندماج السلس مع هواتف هواوي الذكية والهواتف القابلة للطي والأجهزة اللوحية والساعات الذكية.

قدّم محمود للحضور لمحة عن المجموعات الجميلة للسمات الرمضانية الفريدة من ناحية جماليتها والمتاحة للتحميل على جميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والساعات الذكية من هواوي، حيث تم تسجيل حوالي 500,000 تنزيل من هذه السمات الجديدة حتى الآن، ولا يزال التنزيل في تزايد مستمر. بالإضافة إلى ذلك، عرض محمود أيضاً السمات الأحدث من نوعها والتي أبدع فيها وهي "الصقر المحلّق" و "السفينة الشراعية" التي تم تخصيصها لجميع أجهزة هواوي، بما في ذلك أحدث إصدار من سلسلة هواتف HUAWEI Mate X3 وHUAWEI P60 Pro وقد تم تصميمهما لإضافة لمسة فريدة للخط العربي التقليدي عبر دمجها مع الفن المعاصر والتكنولوجيا.

إن التقدير والإشادة التي صرّح بها محمود العبادي تُبرز بكل وضوح الالتزام الراسخ والتفاني منقطع النظير لخدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) لتزويد المستخدمين بمزايا مبتكرة وخيارات مخصصة تعزز تجربة استخدامهم اليومية لأجهزتهم أجهزتهم.

قال وليام هو، المدير العام لتنمية النظام الإيكولوجي والعمليات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: "من دواعي سرورنا البالغ توسيع نطاق شراكتنا مع الأستاذ المبدع في الخط العربي السيد/ محمود العبادي حيث تمكّنا، عبر الجمع بين مهاراته الإبداعية الهائلة وتكنولوجيا الهاتف المحمول المتطورة لدينا، من إنشاء مقاربة استثنائية ومبتكرة لتعزيز التراث الثقافي الغني للشرق الأوسط. وستستمر خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) في تسخير الموارد الداخلية وبرامج الحوافز لتشجيع المصممين على إطلاق العنان لإبداعهم وتطوير سمات عالية الجودة لمستخدمينا".

تُعدّ هواتف هواوي الأحدث من نوعها، ومن ضمنها هاتف HUAWEI P60 Pro المتميّز، وهاتف Mate X3 HUAWEI بتصميمه الرقيق للغاية والقابل للطيّ، من الهواتف المثالية والأكثر ملاءمة للمستهلكين الذين يرغبون في الاستمتاع بتجربة غامرة ومحفّزة في عالم الفن العربي الرائع، حيث تضفي السمات البديعة التي يبتكرها محمود العبادي لمسات جمالية أخاذة ومتألقة على الشاشات الرائعة لكلا الطرازين. وبالإضافة لذلك، يُرسي هاتف هواوي "بي برو 60" P60 Pro، بفضل تصميمه الأنيق وأدائه المتميز ومجموعة كاميراته الفائقة معياراً جديداً لمفهوم التصوير الفوتوغرافي بالهواتف الذكية. وأما هاتف HUAWEI Mate X3 القابل للطيّ فهو يعدّ أنحف وأخف هاتف ذكي في العالم بهيكله القوي خفيف الوزن للغاية والمصنوع من الألمنيوم وألياف الكربون، مما يتيح توفير قدر كبير في وزنه. وتجدر الإشارة إلى كلا هاتفي P60 Pro وMate X3 HUAWEI مدعومان بخدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS).

نبذة عن خدمات هواوي للأجهزة المحمولة

صُمّمت خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS)، التابعة لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، لتقديم نظام إيكولوجي متكامل لخدمات الأجهزة المحمولة يشمل مختلف سيناريوهات الاستخدام. ونتيح خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) لمستخدميها فرصة الاستفادة من عناصرها وتطبيقاتها الرسمية، مثل متجر AppGallery و HUAWEI Mobile Cloudو HUAWEI Themes و HUAWEI Video وبحث Petal وخرائط Maps وغيرها المزيد، والتي تعمل جميعها بنظام التشغيل (EMUI). وتغطي خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) مستخدميها في أكثر من 170 بلداً ومنطقة، مما يتيح لهم الاستمتاع بتجربة حياة ذكية وجذابة ومتميزة. وبالنظر إلى أننا اليوم نعيش في عالم متصل بالكامل، تواصل خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) رحلة التطور والابتكار للارتقاء بتجربة استخدام الأجهزة المتنقلة إلى مستويات أرقى والوفاء بوعدها بأن تجعل العالم أكثر قرباً وتواصلاً.

لمعرفة المزيد عن خدمات هواوي للأجهزة المحمولة ، يرجى زيارة الرابط التالي: https://consumer.huawei.com/ae-en/mobileservices/

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2095442/Huawei_1.jpg

Huawei Mobile Services SOURCE