ميرال تُعلن عن موعد افتتاح "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي" رسمياً في 23 مايو المقبل

· المدينة الترفيهية للأحياء البحرية تفتتح أبوابها رسمياً في 23 مايو في جزيرة ياس، أبوظبي لتأخذ الضيوف في رحلة فريدة ضمن ثمانية عوالم ترفيهية غامرة تُبرز أهمية المحيط الذي يجمعنا

· "سي وورلد أبوظبي" ترتقي بمعايير التميز المعتمدة في علوم رعاية الحيوان لمستويات جديدة من خلال تصميم بيئة طبيعية للحيوانات في العوالم الترفيهية الثمانية بإشراف نخبة من أهم الخبراء والمهندسين والباحثين المتخصصين برعاية الحيوان، وباستخدام أحدث التقنيات المتطورة، مع التركيز على توفير بيئة صحية تحاكي البيئات الطبيعية للحيوانات، والحرص على توفير تجربة غامرة للضيوف وللحيوانات التي تقطن في هذه العوالم أيضاً

· تحكي المدينة القصة الفريدة للمحيط الذي يجمعنا والتي تأخذ الضيوف في رحلة مشوقة عبر ثمانية عوالم غامرة مفعمة بالتجارب والمغامرات الترفيهية بدايةً من عالم "محيط أبوظبي، مروراً بعالم "المحيط يجمعنا" وصولاً إلى عوالم "محيط الكائنات الصغيرة" و"المحيط اللانهائي" و"المحيط الاستوائي" و"المنطقة الصخرية" و"مناطق قارة القطب الجنوبي" و"مناطق القطب الشمالي"

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 مارس 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت ميرال الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، عن موعد افتتاح المدينة الترفيهية للأحياء البحرية "سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي" رسمياً في 23 مايو المقبل. وتحكي "سي وورلد أبوظبي" قصة "المحيط يجمعنا" التي تبرز الترابط الوثيق بين الحياة على الأرض وفي المحيطات، وستقدم تجارب عائلية غامرة تأخذ الضيوف في رحلة تفاعلية ممتعة عبر ثمانية عوالم فريدة تضم كل منها تجارب للتفاعل مع الحيوانات البحرية، ومرافق متميزة، وعروض تعليمية وجولات ترفيهية مُلهمة، فضلاً عن أشهى تجارب الطعام والتسوق الحصرية.

Divers inside the Endless Ocean Realm of SeaWorld Abu Dhabi announcing the Marine Life Theme Park’s opening date The One Ocean realm at SeaWorld Abu Dhabi links guests to all immersive realms at the Marine Life Theme Park

تعد سي وورلد أبوظبي ثمرة التعاون بين ميرال و "سي وورلد باركس آند إنترتينمنت"، وتمتد على خمسة طوابق داخلية بمساحة إجمالية تبلغ 183 ألف متر مربع. ومن المقرر أن يحتضن عالم "المحيط اللانهائي" أكبر أكواريوم للحياة البحرية في العالم، والذي يتميز بتصميمه المبتكر واحتوائه على 25 مليون لتر من المياه، ويحتضن أكثر من 68 ألف حيوان بحري، من بينها أسماك القرش وأسراب الأسماك، وأسماك المانتا راي والسلاحف البحرية. وستكون المدينة الترفيهية للأحياء البحرية الواقعة في جزيرة ياس أبوظبي، موطنًا لأكثر من 100 ألف نوع من الحيوانات البحرية، بينها 150 نوعًا من الطيور والأسماك والثديات والزواحف. لقد صُممت البيئة الطبيعية المخصصة للحيوانات في كل عالم من العوالم الثمانية في "سي وورلد أبوظبي" باستخدام أحدث ما توصل إليه العلم من تكنولوجيا، وباعتماد أعلى معايير الصحة وجودة حياة الحيوانات.

وفي هذا السياق قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة ميرال: "يسرنا الإعلان عن موعد افتتاح المدينة الترفيهية للأحياء البحرية "سي وورلد أبوظبي" خلال شهر مايو، ونحن فخورون بشراكتنا مع 'سي وورلد باركس آند إنترتينمنت' لتقديم الجيل التالي من المدن الترفيهية للأحياء البحرية في المنطقة ضمن أبوظبي وجزيرة ياس. وفي إطار التزامنا بعام الاستدامة، ستعمل المدينة الترفيهية للأحياء البحرية على ترسيخ إرث المغفور له الشيخ زايد وحبه العميق للطبيعة وكل ما فيها من جمال، وسيكون لها دور رئيسي في تعزيز الوعي البيئي وحماية الحياة البحرية في أبوظبي، وعموم دولة الإمارات والمنطقة. وستوظف "سي وورلد أبوظبي" مرافقها الحديثة وتقنياتها المبتكرة من أجل إلهام الجيل المقبل والعلماء المتخصصين في الحياة البحرية، وتشجيع قيم احترام وتقدير الطبيعة. وسيشكل افتتاح سي وورلد أبوظبي فصلًا جديدًا في مسيرة جزيرة ياس ومدينة أبوظبي المستمرة لتشجيع السياحة، وتسليط الضوء على ما تقدمه المدينة من عروض فريدة ترسخ مكانتها في مصاف أهم الوجهات السياحية العالمية".

وتمتاز البيئة الطبيعية للأحياء البحرية في "سي وورلد أبوظبي"، التي تم تصميمها بما يتوافق مع المعايير التي حددتها رابطة حدائق الحيوان والأحواض المائية والجمعية الأمريكية للرفق بالحيوان، بتصاميم وتقنيات حديثة ومتطورة، تجعل الحيوانات تشعر وكأنها في بيئاتها الطبيعية مع غيرها من الأسماك والطيور والحيوانات الأخرى. وصممت المساحات الأخرى لتتيح مرونة عالية تسمح لفريق خبراء رعاية الحيوان بالاهتمام بالحيوانات وتوفير أنماط اجتماعية وموسمية تحاكي البيئة الطبيعية لمختلف الحيوانات، مثل فقمة الفظ. وتتوفر في سي وورلد أبوظبي العديد من الميزات المتطورة التي تشمل أنظمة فريدة مثل نظام الإضاءة المتقدم لرعاية الحيوانات (AALS) الذي يحاكي دورات الإضاءة الليلية والنهارية والموسمية مع توفير الفوائد الصحية لضوء الطيف الكامل، وكذلك نظام دعم حياة الحيوان (ALSS) لإدارة جودة المياه وتوفير بيئة ملائمة لمجموعة متنوعة من الأسماك والثدييات التي تعيش معًا.

من جانبه قال سكوت روس، رئيس مجلس إدارة "سي وورلد باركس آند إنترتينمنت": "يسرنا الإعلان عن الافتتاح المرتقب ﻠ"سي وورلد أبوظبي"، ونحن فخورون جداً بافتتاح أول مدينة سي وورلد خارج الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع شركاء مرموقين ومبدعين مثل ميرال ودولة الإمارات العربية المتحدة الذين لم نكن لنتمكن من تقديم هذه التجربة الفريدة في جزيرة ياس لولا دعمهم والتزامهم الكبيرين. لقد استغرق بناء هذه المدينة الترفيهية سنوات طويلة، عمل خلالها خبراء رعاية الحيوانات والباحثون والمهندسون من "سي وورلد" جنبًا إلى جنب مع فريق ميرال، ونخبة من أهم المهندسين المعماريين والمصممين لتقديم الجيل التالي من مدن سي وورلد الترفيهية. وبالاستفادة من أرقى مبادئ التصميم المعتمدة لدى "سي وورلد" والتي تضع صحة وجودة حياة الحيوانات في صميم عملياتها، فقد صممت "سي وورلد أبوظبي" لترتقي بمعايير التميز في المدن الترفيهية للأحياء البحرية حول العالم إلى مستويات جديدة. وكانت النتيجة تقديم تجربة غنية وغامرة، ليس فقط للحيوانات التي تقطن في "سي وورلد أبوظبي"، بل لضيوفها أيضًا. وعلى امتداد العوالم الثمانية، تنبض قصة المحيط يجمعنا بالحياة من خلال التصاميم التي تحاكي البيئات الطبيعية الحيوية الموجودة في قلب المحيط، والتي تترافق مع تجارب تعليمية ممتعة ستُلهم الضيوف من مختلف الأعمار للاهتمام بشكل أكبر بمستقبل محيطاتنا".

تحكي المدينة الترفيهية للأحياء البحرية قصة المحيط الذي يجمعنا، التي تُبرز الترابط الوثيق بين الحياة على الأرض وفي المحيطات، لتأخذ "سي وورلد أبوظبي" ضيوفها في رحلة استكشافية عبر هذا العالم الشاسع مرورًا بالمناطق الاستوائية والسواحل الصخرية في شمال غرب المحيط الهادئ، إلى الخليج العربي والمحيط الواسع، بكل ما فيه من نظم بيئية كبيرة أو صغيرة. ويقع عالم "المحيط يجمعنا" في قلب المدينة الترفيهية للأحياء البحرية ، ليكون بوابة إلى عوالمها الأخرى، ويقدم عرض محيط واحد مذهل، وهو عرض متعدد الوسائط على شاشة محيطية ضخمة. وفي هذا العالم، سيتعرف الضيوف على لمحة عن مركز رعاية الحيوانات، الذي يعد القلب النابض ﻠ "سي وورلد أبوظبي"، وهناك يمكنهم مشاهدة الأطباء البيطريين وخبراء رعاية الحيوانات وهم يعتنون بالحيوانات الموجودة في المدينة الترفيهية للأحياء البحرية على مدار الساعة، ويقومون بإجراء فحوصات دورية وتقديم العلاج اللازم إن دعت الحاجة.

وتبدأ رحلة الضيوف في عالم محيط أبوظبي، الذي يحمل الزوار في جولة عبر شواطئ الخليج العربي للتعرف على الإرث العريق لدولة الإمارات في صيد وتجارة اللؤلؤ. سيأخذ عالم محيط أبوظبي الضيوف في جولة للتفاعل عن قرب مع الحيوانات المحلية التي تعيش في الإمارة والمنطقة عمومًا، وستتوفر ضمن هذا العالم العديد من تجارب الطعام، من بينها مطبخ أمي الذي يقدم أشهى تجارب المأكولات العربية، كما يحتضن عالم محيط أبوظبي منافذ للبيع بالتجزئة تشمل سوقًا تحتفي بإرث إمارة أبوظبي وارتباطها الوثيق بالخليج العربي. ويضم عالم محيط أبوظبي مركز التسجيل الخاص بسلسلة الألعاب تفاعلية (S·E·A) التي تنتشر على امتداد المدينة الترفيهية.

وأما عالم المحيط القطبي فيضم عالمين اثنين يأخذان الضيوف في جولة عبر المساحات الجليدية الشاسعة في القطب الجنوبي وصولًا إلى سهول التندرا الغنية بالتنوع الحيوي في القطب الشمالي، للتعرف على الدور الرئيسي لهاتين البيئتين اللتين تتميزان بظروف مناخية شديدة القساوة ضمن قصة المحيط الذي يجمعنا التي تحكيها المدينة الترفيهية للأحياء البحرية. وفي هذين العالمين، يمكن للضيوف زيارة قرية جوهاني ومينائها الساحر والتمتع بألوانها المشرقة، في صورة تعكس طبيعة الحياة في القطب الشمالي، ويمكنهم رؤية فقمات الفظ تتنقل ضمن البيئة الطبيعية المجهزة بأحدث التقنيات المتطورة. وفي هذا العالم، الأبرد ضمن عوالم "سي وورلد أبوظبي"، تنخفض درجات الحرارة لتحاكي تلك الموجودة في القطبين، ولتوفر بيئة مثالية لحيوانات مثل البطريق وفقمة الفظ. وفي المحيط القطبي، يمكن للضيوف الاستمتاع بإحدى الألعاب الغامرة، إلى جانب العديد من خيارات الطعام ومنافذ البيع بالتجزئة، كما يمكنهم زيارة سفينة الأبحاث العملاقة المليئة بالتجارب التفاعلية الممتعة التي تسمح لهم بالتعرف أكثر على هذه المناطق الغنية بالتنوع وعلى الأنواع التي تسكنها.

وعند زيارة محيط الكائنات الصغيرة، سيتعرف الضيوف إلى أهمية العوالق والكائنات الصغيرة ودورها الحيوي في حياتنا. وفي هذا العالم، ستتاح للضيوف فرصة استكشاف أصغر الكائنات الحية التي تعيش في المحيط بألوانها الزاهية وتصاميمها الفريدة، وأهميتها بالنسبة للحياة البحرية. ويضم هذا العالم باقة متنوعة من التجارب العائلية ومناطق اللعب المخصصة للأطفال، إلى جانب العديد من الشخصيات المرحة وفناني الأداء، ومنافذ البيع بالتجزئة التي تقدم تجارب ممتعة، وأنشطة مفعمة بالحياة توفر للمستكشفين الصغار تجربة تعليمية تبقى في ذاكرتهم.

وعلى الضفة الأخرى، يقع عالم المحيط اللانهائي الواسع، الذي يحتضن أكبر أكواريوم للحياة البحرية في العالم، ويضم منصات مشاهدة مذهلة، مع زجاج عرض بطول 20 متر يطلق عليه اسم "إطلالة بلا حدود" على الكهف البحري. يحتضن هذا العالم المذهل أكثر من 68 ألف نوع من الحيوانات على الأقل بما في ذلك أسماك القرض والشفنين وثعبان البحر وغيرها الكثير، التي ستلهم الضيوف لاستكشاف الجمال والتنوع اللامحدود لعالم المحيطات الواسع. ويتوفر ضمن هذا العالم خياران لتناول الطعام، أحدهما مطعم فاخر مع إطلالات خلابة على الأكواريوم، إلى جانب منفذ للبيع بالتجزئة.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بدفء أشعة الشمس على طول الشواطئ الرملية لعالم المحيط الاستوائي، أكبر عوالم "سي وورلد أبوظبي"، وسط مزيج من الألوان الرائعة والشلالات الراقصة ومياه الخليج الكريستالية الصافية. ستتاح الفرصة لضيوف المحيط الاستوائي لمشاهدة الدلافين وطيور الفلامينغو والطيور الاستوائية مثل طائر الطوقان في بيئات تحاكي الغابات الاستوائية. وتضم هذه المنطقة واحدة من الأفعوانيات المميزة في "سي وورلد أبوظبي"والعديد من منافذ التسوق وخيارات الطعام التي تتميز بإطلالات خلابة على الحياة الجميلة فوق الماء وتحتها.

ومن المناطق الاستوائية إلى شمال غرب المحيط الهادئ في الولايات المتحدة، حيث المنطقة الصخرية التي تضم كهفًا مخفيًا تعيش فيه أسود البحر، وهناك ستتاح للضيوف فرصة لا تتكرر للتفاعل مع هذه الحيوانات. وعلى الرغم من أن المنطقة الصخرية لا تضاهي ببرودتها مناطق القطبين الشمالي والجنوبي، إلا أنها تضم بيئة طبيعية حيوية تمتاز بأجواء ملائمة لأسود البحر تحاكي مناخ غرب المحيط الهادئ. وتضم هذه المنطقة ممشى يحتوي على العديد من خيارات الوجبات الخفيفة.

وبالقرب من "سي وورلد أبوظبي"، يقع مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ، جزيرة ياس أبوظبي، وهو أول مركز متخصص ببحوث وعمليات إنقاذ وإعادة تأهيل وإطلاق الحياة البحرية إلى بيئتها الطبيعية في المنطقة، ويعمل كمركز متقدم لأبحاث وعلوم الحياة البحرية ومساهم رئيسي في الحفاظ عليها في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. وقد تم افتتاح "ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ جزيرة ياس، أبوظبي" في شهر فبراير 2023.

للمزيد من المعلومات أو لحجز تذاكركم يرجى زيارة: seaworldabudhabi.com

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نبذة حول ميرال:

تُسهم ميرال، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، في نمو قطاع الترفيه والاستجمام وتعزز التنوع الاقتصادي في الإمارة. تقوم ميرال بتصميم وبناء وتشغيل وإدارة وجهات وتجارب غامرة تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم وتقدم لهم تجارب شاملة لا تُنسى، كما تعمل دائماً على دعم وتسريع وتيرة التنوع الاقتصادي في أبوظبي.

تتولى ميرال مسؤولية تطوير وإدارة جزيرة ياس، بالإضافة إلى الإشراف على استراتيجية الإدارة السياحية لجزيرة السعديات. وتضم محفظة ميرال مشاريع قيد الإنشاء بقيمة 13 مليار درهم إماراتي في جزيرة ياس وباقي أنحاء أبوظبي، كما تشمل مجموعة الأصول الخاصة بميرال وجهات متنوعة ترفيهية ورياضية وثقافية وفنادق ومطاعم ومتاجر تجزئة عالمية المستوى، والتي تقدم أوقاتاً مليئة بالمتعة وذكريات مميزة لا تُنسى، وذلك عبر مختلف مرافق ومعالم الاستجمام والترفيه والسياحة.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة: www.miral.ae

نبذة عن سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي:

تعد سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في المنطقة، التي تروي قصة المحيط يجمعنا لإبراز الترابط الوثيق بين الحياة على الأرض وفي المحيطات، وتمثل مصدر إلهام للحفاظ على الحياة على كوكبنا. توفر "سي وورلد أبوظبي" للضيوف أفضل التجارب للتفاعل مع الحيوانات البحرية ضمن ثمانية عوالم فريدة تضم كل منها مرافق وجولات متميزة وتجارب للتفاعل مع الحيوانات البحرية، وعروض تعليمية وجولات ترفيهية مُلهمة، فضلاً عن أشهى تجارب الطعام والتسوق الحصرية.

تلتزم سي وورلد أبوظبي بتوفير أعلى معايير الرفق بالحيوان بناءً على أفضل الممارسات التي وضعتها منظمات رعاية الحيوان المعترف بها دوليًا. لقد تم تصميم بيئة طبيعية للحيوانات في سي وورلد أبوظبي خصيصًا باستخدام أحدث التقنيات ونهج يركز على رعايتها. يكرس فريق سي وورلد أبوظبي من الأطباء والعلماء والمتخصصين حياتهم لرعاية الحيوانات وإلهام الجيل القادم لحماية المحيط.

وتحتضن "سي وورلد أبوظبي" مركز "ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ أبوظبي"، المتخصص بأبحاث وعمليات إنقاذ وإعادة تأهيل وإطلاق الحياة البحرية إلى بيئتها الطبيعية في المنطقة. يعمل المركز كمرفق متقدم لعلوم الحياة البحرية، ومساهم رئيسي في جهود الحفاظ عليها في المنطقة وخارجها. ويهدف "ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ" إلى البناء على الإرث العريق الذي تتمتع به "سي وورلد باركس أند آند إنترتينمنت" التي تعتبر من أكبر المؤسسات المعنية بإنقاذ الأحياء البحرية في العالم، وتسخير معرفتها الواسعة وخبرتها الطويلة التي تمتد لأكثر من 60 عاماً في رعاية الحيوانات والإنقاذ وإعادة التأهيل والدراسات البحثية والعلمية لتعزيز جهود الحفاظ على الأحياء البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

تم تطوير سي وورلد أبوظبي من قبل ميرال، المطور الرائد للوجهات في أبوظبي، بالشراكة مع "سي وورلد باركس آند إنترتنيمنت"، لتكون أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية تحمل علامة "سي وورلد" يتم تأسيسها خارج الولايات المتحدة الأمريكية. وستتولى ميرال إكسبيرينسز تشغيل وإدارة المدينة عند افتتاحها، وهي شركة تابعة لميرال، والمشغل الرائد لنخبة من المدن والمرافق الترفيهية والثقافية العالمية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.seaworldabudhabi.com

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