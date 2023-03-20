شبكة تلفزيون الصين الدولية: نظرة على ديمقراطية الصين: ما هو الجوهر؟

بكين، 20 مارس/آذار 2023 /PRNewswire/ -- حمل لونغ شيان ون من مجموعة مياو العرقية، آمال وتوقعات زملائه القرويين، إلى بكين من قريته النائية في مقاطعة هونان بوسط الصين في أوائل مارس/آذار لمناقشة التنمية الاجتماعية والاقتصادية مع القادة الصينيين وما يقرب من 3000 نائب آخر في الهيئة التشريعية الوطنية للصين.

بصفته نائبا للمجلس الوطنى الرابع عشر لنواب الشعب الصينى، قدم لونغ اقتراحه بشأن دعم تنمية التكامل العميق لصناعة سياحة الشاي فى مقاطعة شيانغشش توجيا ومياو ذاتية الحكم فى هونان.

ما يميز الديمقراطية الصينية عن سياسات المال في الغرب إلى حد كبير وصفقات القوة مقابل المال هو جوهرها - أن الشعب الصيني هو سيد البلاد.

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن ما إذا كانت دولة ما ديمقراطية تعتمد على ما إذا كان شعبها هو حقاً أسياد البلاد؛ ما إذا كان للناس الحق في التصويت، والأهم من ذلك، الحق في المشاركة على نطاق واسع.

يقدم تكوين نواب المجالس الشعبية نظرة ثاقبة لماذا تضمن الديمقراطية الشعبية الشاملة في الصين مكانة الشعب كأسياد البلاد.

واسعة النطاق وعالمية

في الصين، هناك خمسة مستويات من المجالس الشعبية - مستوى البلدة والمقاطعة والمدينة والإقليم والمستوى الوطني. حتى الآن، عمل 2.77 مليون شخص كنواب في مجالس الشعب على جميع المستويات على مستوى البلاد.

من بينهم، شكل أولئك على مستوى المقاطعات والبلدات 95 في المائة من المجموع، الذين يتم انتخابهم مباشرة من قبل الناس في مناطقهم. يتم انتخاب المستويات الثلاثة العليا من النواب من قبل نوابهم من المستوى الأدنى.

في الانتخابات الأخيرة، تم انتخاب أكثر من 2.6 مليون نائب جديد لمجالس نواب الشعب في البلدات والمناطق على مستوى المحافظة، عقب انتهاء الانتخابات المحلية في يونيو/حزيران الماضي.

وطبقا للإحصاءات، أدلى 921 مليون ناخب، الذين يمثلون 86.49 في المائة من الناخبين المسجلين، بأصواتهم في انتخاب النواب لمجلس نواب الشعب على مستوى المحافظة. من ناحية أخرى، أدلى 623 مليون ناخب، الذين يمثلون 85.63 فى المائة من الناخبين المسجلين، بصوتهم فى انتخاب نواب المجالس الشعبية على مستوى البلدات.

منذ بدء الإصلاح والانفتاح، أجرت الصين 12 انتخابات مباشرة لمجالس نواب الشعب على مستوى البلدات و11 انتخابات مباشرة على مستوى المحافظات.

من خلال الاستفادة الكاملة من علاقاتهم الوثيقة مع الشعب، يؤدي هؤلاء النواب بجد واجباتهم من خلال التماس وتقديم اقتراحات ونصائح الناس عبر أشكال وقنوات مختلفة.

ممثلون كاملون للشعب

تعقد المجالس الشعبية السنوية لأول مرة على مستوى القاعدة، صعودًا على مستوى البلدات والمقاطعات والمدينة والأقاليم، ثم على أعلى مستوى وطني، من أجل التعرف الكامل على تطلعات الشعب والإبلاغ عنها إلى المستويات العليا.

يشكل نواب المجلس الوطني الرابع عشر، المنتخبون من 35 وحدة انتخابية في جميع أنحاء البلاد، قطاعًا عريضًا من الناس، مع وجود عدد مناسب من النواب في كل منطقة ومجموعة عرقية وقطاع من المجتمع.

وطبقا للجنة الدائمة الرابعة عشرة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، فمن بين 2977 نائبا، هناك 442 من الأقليات العرقية، يمثلون 55 مجموعة من الأقليات العرقية في الصين.

وتضم التشكيلة 790 نائبة يمثلن 26.54 فى المائة من الإجمالي بزيادة 1.64 نقطة مئوية عن المجلس الوطنى الثالث عشر لنواب الشعب الصيني.

يبلغ عدد النواب العمال والمزارعين 497 نائبا. وزادت حصتهم بنحو نقطة مئوية واحدة لتصل إلى 16.69 في المائة من إجمالي النواب.

يشكل الموظفون الفنيو ، الذين يبلغ عددهم إجمالا 634، 21.3٪ من إجمالي النواب، بزيادة قدرها 0.73 نقطة مئوية عن المجلس الوطني السابق لنواب الشعب الصيني.

ويبلغ إجمالي عدد نواب الحزب الشيوعي الصيني والمسؤولين الحكوميين 969 نائبا، وانخفضت حصتهم بنسبة 1.38 نقطة مئوية لتصل إلى 32.55 في المائة.

هناك أيضا 36 نائبا منتخبين من منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و12 من منطقة ماكاو الإدارية الخاصة. كما يشارك ثلاثة عشر نائبا يمثلون مقاطعة تايوان في الهيئة التشريعية الوطنية. اثنان وأربعون نائبا يمثلون الصينيين المغتربين الذين عادوا إلى الوطن الأم.

ناقش نواب المجلس الوطني لمجلس الشعب الصيني ممثلين إرادة الشعب، خطط التنمية الوطنية والقضايا التي تؤثر على حياة الناس، ووضعوا توقعات الشعب على رأس جدول الأعمال في شؤون الدولة. تمت مراجعة العديد من اقتراحاتهم وعروضهم بعناية في الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ثم تم تضمينها في القرارات السياسية لأجهزة الدولة.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-19/A-look-at-China-s-democracy-What-is-the-essence--1iab1tZb25G/index.html

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