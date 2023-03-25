سيفوري أند بارتنرز: ميزة تأشيرة المشروع الناشئ لكندا: الإقامة الدائمة لرواد الأعمال

دبي الامارات العربية المتحدة, 25 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- تعتبر كندا واحدة من أكثر الدول المتحالفة والمتوافقة مع الهجرة في العالم. تفتخر الدولة الواقعة في أمريكا الشمالية بأنها دولة مفتوحة للمهاجرين والتي بناها المهاجرين أيضاً، كما أن عدد الوافدين الجدد في البلاد يبين هذا الأمر بشكل واضح.

في عام ٢٠٢٢، تجاوزت كندا رقمها القياسي بالنسبة لعدد المهاجرين الوافدين من خلال استقبالها لأكثر من ٤٣٠،٠٠٠ فرد جديد حاصل على الإقامة الدائمة في العام الماضي. لم يكن هذا الأمر صدفة؛ حيث أنه يعتبر جزء من خطة الحكومة الكندية والتي قامت بتسبب ضجة في السنوات السابقة.

أثنى فخامة شون فرازير، وزير الهجرة واللجوء والجنسية، هذا الإنجاز قائلاً: "إن اليوم يمثل نقطة مهمة في تاريخ كندا، حيث تم تسجيل رقم قياسي جديد لعدد الوافدين الجدد الذي تم الترحيب بهم خلال عام واحد فقط. يعتبر ذلك دليل على قوة ومرونة بلدنا وشعبه. يلعب الوافدون الجدد دوراً رئيسياً في ملء نقص العمالة وجلب مواهب جديدة إلى مجتمعنا والنهوض به بشكل كامل."

في عام ٢٠٢١، قامت كندا باستقبال ٤٠١،٠٠٠ مقيم دائم والذي يعد رقم قياسي آخر في ذلك وقت، والهدف الرئيسي للحكومة هو مواصلة هذا النمو في المستقبل، حيث صرح فرازير: " أتطلع بشغف لما سيحمله المستقبل، وأتطلع أيضاً في عام ٢٠٢٣ بأن يكون عاماً تاريخياً لكندا حيث نواصل استقبال الوافدين الجدد". تخطط كندا بالحفاظ على معدل زيادة عدد الوافدين بنسبة ٥٪ حتى عام ٢٠٢٥، وإذا كانت السنوات الخمس الماضية توضح أي شيء فهو على المسار السليم.

تهدف كندا إلى استقبال ٤٦٥،٠٠٠ مهاجر في عام ٢٠٢٣، و٤٨٥،٠٠٠ مهاجر في عام ٢٠٢٤، و٥٠٠،٠٠٠ مهاجر في عام ٢٠٢٥ متخطية حاجز النصف مليون مهاجر مع وضع معيار مذهل للهجرة حول العالم.

أصبحت الهجرة في كندا إحدى أساسات النمو والتطور الرئيسية في البلاد، حيث تتمثل فائدة الهجرة ٧٥٪ من الزيادة السكانية في كندا، و١٠٠٪ من زيادة القوى العاملة بداخلها، و٣٦٪ من عدد الأطباء الإجمالي، بالإضافة إلى ٤١٪ من عدد المهندسين الإجمالي في البلاد.

أبرز التعداد السكاني لعام ٢٠٢١ التكامل الانسيابي للمهاجرين في كندا، حيث تضم كندا أعلى نسبة من المهاجرين بين جميع مجموعة الدول السبع.

إن هدف كندا هو زيادة نسبة عدد المهاجرين كنسبة من عدد السكان الإجمالي من ٢٠.٧٪ (٢٠١١) إلى نسبة ٣٠٪ في عام ٢٠٣٦. كما تتخذ الحكومة أيضاً خطوات مهمة لتحقيق هذا الهدف، يمكن رؤية ذلك من الزيادة الإضافية بقيمة ٥٠ مليون دولار أمريكي والتي تم وضعها في ميزانية الهجرة واللجوء والجنسية في كندا (IRCC) للسنة المالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

الهجرة الاقتصادية إلى كندا

تمتلك كندا العديد من برامج الهجرة والتي يمكن للمهاجرين المحتملين الاختيار من بينها، ولكن الغالبية يأتون تحت ما تسميه وزارة الهجرة الكندية بـ "الهجرة الاقتصادية".

تتضمن الهجرة الاقتصادية مجموعة واسعة من مسارات الهجرة، بدءاً من برامج المهرة الفيدرالية، وبرامج المرشحين المحليين (PNPs)، والسياسات الاقتصادية الفيدرالية، وبرامج التجريبية الاقتصادية (EPPs)، والهجرة التجريبية في المحيط الأطلسي، وبرنامج كيبيك للعمال المهرة، بالإضافة إلى المسار الأكثر اهتماماً وهو مسار الأعمال الفيدرالي.

تمثل الهجرة الاقتصادية الجزء الأكبر من عدد الوافدين الجدد، حيث تخطط كندا لجذب ٢٦٦،١٢٠ مهاجر اقتصادي في عام ٢٠٢٣، والذي يشكل حوالي ٥٧٪ من إجمالي عدد الوافدين الجدد. إن الأمر المهم هنا هو خطة كندا لزيادة استقبال الأعمال الفيدرالية من ١،٠٠٠ إلى ٣،٥٠٠ سنوياً.

يتضمن مسار الأعمال الفيدرالية في كندا برنامج تأشيرة المشروع الناشئ (SUV) ومسار العاملين لحسابهم الخاص، وعلى الرغم من أن الخيار الثاني ليس شائعاً بنفس القدر ولا يحظى بالطلب الكبير مثل برنامج تأشيرة المشروع الناشئ.

كانت الخطة السابقة لكندا هو الحفاظ على العدد المحدد عند ١،٠٠٠ عمل فيدرالي، لكنهم قاموا برفع استلام المزيد بنسبة ٢٥٠٪ بسبب الطلب المتزايد على برنامج تأشيرة المشروع الناشئ ولأن الحكومة شهدت التأثير المتزايد للمستثمرين المهاجرين في البلاد، حيث يشكل المهاجرون الآن ٣٣٪ من إجمالي عدد أصحاب الأعمال الذين يدفعون أجوراً للموظفين وهذا يبين أنها نسبة ضخمة لأي بنية اقتصادية.

من وجهة نظر المهاجرين، يوفر برنامج تأشيرة المشروع الناشئ مساراً مبسطاً بمبلغ استثمار معقول. يتعين على الراغبين في الهجرة إلى كندا عن طريق الاستثمار الأخذ بعين الاعتبار برنامج المشروع الناشئ حيث أنه يعتبر الخيار الأمثل لهم.

المتطلبات

تعتبر متطلبات تأشيرة المشروع الناشئ بسيطة للغاية؛ يمكن لأي شخص لديه سجل جنائي نظيف وفكرة تجارية مبتكرة التقدم بطلب إلى الهيئات الحكومية المعتمدة للحصول على خطاب تأييد. وبمجرد الحصول عليه، يمكنهم التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة في كندا للحضور والبدء بأعمالهم التجارية.

تمتلك كندا قائمة طويلة من حاضنات الأعمال والمستثمرين الداخليين الممولين للمشاريع الناشئة (مستثمرين ملاك) وأصحاب رؤوس الأموال الذين يعتبرون مؤهلين كهيئات حكومية معتمدة، وتعتبر مصطلحات الأفكار المبتكرة بسيطة أكثر مما يعتقده الناس. يمكن لأي عمل تجاري غير متواجد في كندا أن يكون مؤهلاً كفكرة مبتكرة، بينما يمكن أن يتأهل الأفراد الذين يخططون لفتح عمل تجاري لتقديم خدمة مبتكرة بطريقة جديدة للمناطق الأقل تطوراً.

لا يوجد حد أدنى أو مبلغ استثمار محدد لبرنامج تأشيرة المشروع الناشئ، لكن الحد الأدنى للاستثمار الذي يزيد من فرصة الحصول على الموافقة هو ١٦٠،٠٠٠ دولار كندي (١٢٠،٠٠٠ دولار أمريكي)، وهذا يجعله أقل تكلفة من جميع برامج المرشحين المحليين المتاحة.

يسمح برنامج تأشيرة المشروع الناشئ لخمسة مستثمرين التقدم بطلب تحت فكرة عمل واحدة، بشرط أن يقوموا جميعهم بالاستثمار المؤهل مع استيفاء شروط التأهل، وهذا يجعل برنامج تأشيرة المشروع الناشئ مبسطاً بشكل أكبر للمهاجرين.

يتطلب برنامج تأشيرة المشروع الناشئ معايير أقل بالنسبة لرأس المال المطلوب مقارنة ببرامج العاملين لحسابهم الخاص أو برامج المرشحين المحليين، حيث أنها تتطلب فقط من المتقدمين امتلاك خبرة أو تعليم يتعلق بفكرة عملهم التجاري بالإضافة إلى استيفاء متطلبات اللغة الإنجليزية ليست أقل من CLB 5، والذي يعتبر مستواه أقل من معظم طرق الهجرة الأخرى.

لماذا عليك اختيار تأشيرة المشروع الناشئ

إن ما يجعل برنامج المشروع الناشئ هو مسار الهجرة الأكثر شعبية هو أنه يمنح حامليه تصريح الإقامة الدائمة بشكل مباشر، وهذا يعني أن حالة الهجرة لا تعتمد على نجاح أعمالهم التجارية. على عكس برامج المرشحين المحليين؛ حيث تمنح تصريح العمل وتتطلب في نفس الوقت متابعة متواصلة للشركة والتي قد تنتهي بإلغاء حالة الهجرة الخاصة بالمستثمر.

يصبح حاملو تأشيرة المشروع الناشئ مقيمين دائمين بشكل مباشر، والشرط الوحيد الذي يتعين عليهم الالتزام به هو الإقامة لمدة عامين من أصل خمس سنوات ليتمكنوا من تجديد تصريح الإقامة. يمكن للأفراد الذين يقيمون لمدة ثلاث سنوات خلال نفس الفترة التقدم بطلب للحصول على الجنسية الكندية.

يمكن للمتقدمين على برنامج تأشيرة المشروع الناشئ إدراج الزوج/الزوجة والأبناء الذين يعتمدون مالياً عليه الذين تقل أعمارهم عن ٢٢ عاماً في الطلب نفسه، مع منح جميعهم الإقامة الدائمة في البلاد بأسعار معقولة للغاية.

إن خطة كندا لزيادة مستويات استقبال الأعمال الفيدرالية تتزامن مع الطلب المتزايد على برنامج تأشيرة المشروع الناشئ، والآن يعتبر هو الوقت المثالي للأفراد الذين يرغبون بالانتقال إلى كندا حيث يمكنهم الاستفادة من البرنامج بموجب ظروف الهجرة الحالية.

سيفوري أند بارتنرز هي وكيل معتمد للعديد من الحكومات التي تقدم الجنسية عن طريق الاستثمار ومتواجدة في أكثر من ٢٠ ولاية، متضمنة أوروبا أيضاً وأول شركة حصلت على التراخيص الخمسة كوكيل معتمد للحكومات الكاريبية. قامت الشركة حتى وقتنا هذا بمعالجة الطلبات لأكثر من ٤،٠٠٠ مواطن للحصول على جوازات سفر ثانية بمعدل نجاح ١٠٠٪. لمعرفة المزيد، تواصل معنا اليوم للحصول على استشارة مع أحد خبرائنا.

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