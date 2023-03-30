يشير مؤشر جوازات السفر إلى تراجع حظوظ القوتين العظميين الآسيويتين الهند والصين

مونتريال،, 30 مارس 2023 /PRNewswire/ -- مؤشر جوازات السفر نشر آخر تحديث له اليوم، كاشفًا عن أن كلا من الصين والهند قد تراجعتا، حيث شهدت الهند أكبر انخفاض عالمي في المؤشر هذا العام. كما أظهر المؤشر انخفاضات في عشرات الاقتصادات الآسيوية الكبيرة الأخرى بما في ذلك فيتنام وإندونيسيا وتايلاند. ويشير هذا الانخفاض إلى مدى عدم استفادة هذه البلدان من الارتفاع العالمي في التنقل المسجل في العام الماضي.

تم تمكين هذه النتائج من خلال ميزة "التحكم الزمني في الوقت" الجديدة لمؤشر جواز السفر. تمت إضافة هذة مؤخرًا بطلب شائع لتمكين عرض طيفي فوري وكامل للقوة النسبية لجوازات السفر المتعددة على مدار السنوات المتتالية. نتيجة لذلك، كان انخفاض الهند من أعلى مستوى له قبل الوباء ملحوظًا بشكل خاص، حيث انخفض من درجة التنقل البالغة 71 قبل الوباء في عام 2019، وارتفع إلى 73 في عام 2022 حيث كان يركب موجة ما بعد الوباء من التنقل المتزايد. اعتبارًا من مارس 2023، تبلغ درجة التنقل 70.

الجدول 1: أقوى 10 جوازات سفر (2023)

الجدول 2: أكبر 10 زيادات في درجة التنقل

الجدول 3: أكبر 10 انخفاضات في درجة التنقل

وترتبط نتيجة الهند، التي تظهر أكبر انخفاض في أي اقتصاد رئيسي، بالتغيرات في سياسة الاتحاد الأوروبي. وشهد ذلك ضغوطًا لإدخال متطلبات التأشيرة للمواطنين الهنود الذين تم وضعهم على دول مثل صربيا في عام 2023. تحتل الهند حاليًا المرتبة 67 في التصنيفات الفردية لمؤشر جوازات السفر.

لا تزال الصين، التي ألغت مؤخرًا قيودًا واسعة النطاق على السفر بسبب Covid-19، أقل أداءً مقارنةً بالعمالقة الاقتصاديين الآخرين مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا. وهي تحتل حاليًا المرتبة 118 في التصنيفات الفردية لمؤشر جوازات السفر، وهي درجة منخفضة بالنظر إلى تأثيرها الاقتصادي العالمي. وبالتالي، فإن عدم وجود اتفاقيات بدون تأشيرة مع الكتل المؤثرة مثل الاتحاد الأوروبي، أو المنافسين الإقليميين مثل الهند واليابان، لا يزال يحد من قوة جواز سفرها.

وتشمل الاستثناءات الملحوظة للاتجاه الهبوطي في التنقل في جميع أنحاء آسيا كوريا الجنوبية واليابان، مع الحفاظ على مراكزهما القوية في المؤشر. كوريا الجنوبية، التي تحتل المرتبة 12 في التصنيف الفردي مع درجة التنقل 174، لديها أعلى درجة في آسيا. اليابان في المرتبة 26 مع درجة التنقل 172 هي أقرب منافسيها الآسيويين.

على الصعيد العالمي، بدأت المكاسب السنوية في التنقل بعد Covid، والتي شهدت تحسنًا في درجة الانفتاح العالمي بمتوسط 19% في كل من عامي 2021 و2022، في التراجع مع انخفاض بنسبة 0.3% منذ بداية عام 2023. ومع ذلك، فإن الكثير من هذا النمو السابق قد حفزه التعافي من الانهيار التاريخي الذي شهدته جائحة Covid-19، بالنظر إلى الروابط بين درجات التنقل العالية والنمو الاقتصادي، فإن هذا الانخفاض في التنقل العالمي يمكن أن يثبت أنه تطور مقلق للعديد من البلدان التي تواجه بيئة تضخمية دراماتيكية.

وعبر تصنيفات المؤشر، لم تشهد سوى عشر دول ارتفاعًا في درجة تنقلها هذا العام. تفوقت السويد على ألمانيا، لترتفع إلى المرتبة الثانية بشكل عام. وفي أماكن أخرى، واصلت كينيا مسارها التصاعدي، حيث قفزت أربعة مراكز في التصنيف الفردي لتسجل أكبر زيادة في التنقل العالمي هذا العام. وهذا يتماشى مع التحركات الأوسع نحو مزيد من التنقل في القارة الأفريقية: من بين البلدان العشرة التي أظهرت نموًا في التنقل، كانت 40% من الدول الأفريقية.

وعلق Hrant Boghossian، المؤسس المشارك لمؤشر جوازات السفر: "بعد المكاسب التاريخية في التنقل العالمي التي تحققت خلال العامين الماضيين حيث خرجت العديد من البلدان من ضوابط التأشيرات المتعلقة بالجائحة، كان هناك تباطؤ في النمو حتى الآن هذا العام. وشهدت كل من الصين والهند تراجعًا في حركة جوازات السفر، لكننا نعتقد أن آثار إعادة فتح الصين لم تتحقق بعد بشكل كامل.

مع إزالة قيود السفر الجائحة، قد تتطلع الصين الآن إلى تحسين حركتها العالمية - من الطبيعي أن يتماشى تأمين اتفاقيات التأشيرات للحصول على وصول دولي مبسط لمواطنيها مع استراتيجية الصين طويلة الأجل لزيادة نفوذها العالمي. ومع ذلك، سيتم موازنة هذا في مواجهة الاحتكاك المتزايد مع الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، مما سيقصر الصفقات على الأرجح على البلدان الأقرب إلى مجال نفوذ الصين.

إن القفزة في درجة التنقل في أفريقيا اتجاه نتابعه عن كثب: العديد من الدول في أفريقيا ستكون القوى العظمى في الغد، وهذا ينعكس في زيادة نشاط جوازات السفر حيث تتطلع الدول الأخرى إلى تعميق علاقاتها مع اللاعبين الرئيسيين."

The Passport Index SOURCE