فوز سعودي وإيراني بأعلى الجوائز في أكبر مسابقة دينية في العالم بالرياض

· المسابقة تحصد 6 شهادات من موسوعة جينيس مع مجموعة من الجوائز تبلغ 3.3 مليون دولار

Turki Alalshikh, Chariman of Saudi General Entertaniment Authority, awards the Iranian contestant Younes Shahmradi 800,000$ for winning first place in the Quran track of Otr Elkalam competition Otr Elkalam show in Saudi Arabia achieves six Guinness World records

الرياض، السعودية, 9 أبريل / نيسان 2023 /PRNewswire/ -- اليوم، في الحلقة الختامية من برنامج عطر الكلام (Otr Elkam)، أكبر مسابقة دينية في العالم، والتي تُبث حلقاتها من العاصمة السعودية الرياض، فاز المتسابق السعودي محمد الشريف بالمركز الأول في مسابقة الأذان (الأذان الإسلامي للصلاة العامة) بجائزة قدرها 533,000 دولار، بينما فاز الإيراني يونس شهمرادي بالمركز الأول في مسار تلاوة القرآن بجائزة قدرها 800,000 دولار. وقدم معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية (Saudi General Entertainment Authority)، الجوائز للفائزين.



فازت المسابقة، التي اختتمت اليوم، بـ ٦ شهادات من موسوعة جينيس للأرقام القياسية. كما حققت المسابقة رقمين قياسيين من حيث عدد الدول المشاركة في كلا من مسارات المسابقتين القرآن والأذان وعدد قياسي من المشاركين في مسابقة القرآن. كما حققت رقمًا قياسيًا آخر كأكبر مسابقة لجذب المشاركين في مسابقة الآذان واثنين من السجلات الأخرى كأكبر مجموعة جوائز لمسابقة تلاوة القرآن والآذان. وبلغ مجموع الجوائز لكلا المسارين 3.3 مليون دولار.

وكرم معالي المستشار آل الشيخ الفائزين بجوائز المسابقة في مسارات الإلقاء والآذان. وفاز المتسابق الإيراني يونس شهمرادي بالمركز الأول في مسار التلاوة، بينما فاز عبد العزيز الفقيه بالمركز الثاني بجائزة قدرها 533,000 دولار. وفاز المتسابق المغربي زكريا الزيرك بالمركز الثالث بجائزة قدرها 266,000 دولار وفاز زميله عبد الله الداغري بالمركز الرابع بجائزة قدرها 187,000 دولار.

أما بالنسبة لمسار الآذان فقد فاز بالمركز الأول المتسابق السعودي محمد الشريف، وفاز بالمركز الثاني الإندونيسي ضياء الدين بن نزار الدين بجائزة قدرها 266,000 دولار، وفاز بالمركز الثالث رهيف الحاج بجائزة قدرها 133,000 دولار، وفاز بالمركز الرابع البريطاني إبراهيم أسد بجائزة قدرها 80,000 دولار.

لقد جاءت مسابقة القرآن والآذان هذا العام بالتعاون الاستراتيجي مع رابطة العالم الإسلامي (Muslim World League) وهي إحدى المبادرات الدولية للهيئة العامة للترفيه السعودية.

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