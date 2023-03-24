تم نصب درع أمان للكينيين في مشروع الري والسيطرة على الفيضانات بقيادة POWERCHINA على طول نهر Nzoia

بكين، 24 مارس 2023 /PRNewswire/ -- تقرير بواسطة haiwainet.cn:

نهر Nzoia هو ثاني أطول نهر في كينيا والذي يمتد 257 كيلومترًا. في كل عام، ينفجر النهر على ضفافه خلال موسم الأمطار في البلاد، مما يؤدي إلى تدمير المزارع والقرى القريبة.

من أجل السيطرة على كوارث الفيضانات وضمان سلامة السكان المحليين، أطلقت POWERCHINA، وهي شركة عالمية رائدة في بناء البنية التحتية ومقرها الصين، مشروعًا في عام 2018 مخصصًا للري والسيطرة على الفيضانات في الروافد السفلى لنهر Nzoia. في الوقت الحالي، تم إجراء التجربة في المنطقة المروية الأولى بنجاح، ومن المتوقع أن يكتمل المشروع بأكمله في سبتمبر 2023.

ومؤخرا، نشرت صحيفة The Star، وهي صحيفة كينية، تقريرًا على صفحة كاملة عن المشروع. وأعرب سعادة المهندس Joshua Ngugi Toro، رئيس مجلس إدارة هيئة الري الوطنية الكينية، في مقابلات عن ارتياحه وتقديره لجودة المشروع والتقدم المحرز في البناء. وقال السيد Toro إن السيد William Ruto، رئيس كينيا، يولي أيضًا اهتمامًا كبيرًا بالمشروع. ووعد ببذل قصارى جهده لمعالجة الصعوبات العملية للمشروع، مثل تأخير مصادرة الأراضي وهدمها، بحيث يتم الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد.

وهو مشروع رئيسي للري والحفاظ على المياه في كينيا، وسيغطي 11000 فدان من الأراضي الزراعية المروية في مقاطعتي سيايا وبوسيا، ويستفيد منه أكثر من 12500 مزارع. بالإضافة إلى ذلك، سيحمي المشروع أكثر من 70000 شخص من الفيضانات، ويخلق الآلاف من فرص العمل. وسيعزز جهود كينيا في ضمان الأمن الغذائي، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز قدرتها على مواجهة تغير المناخ.

في المستقبل القريب عند الانتهاء من البناء، يمكن توقع أن نهر Nzoia سيوسع فوائده، من خلال شبكة من القنوات، إلى ملايين الأسر، وستحمي السدود الصلبة السكان من طاعون الفيضانات وتباركهم بحياة مليئة بالسعادة.

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