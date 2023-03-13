"ميني بينت".. ابتكار جديد من "دهانات الجزيرة" لاختيار اللون الأمثل لجدارك

يمثّل تجربة سهلة وممتعة ومضمونة لا تتجاوز دقيقة واحدة

الرياض، المملكة العربية السعودية

13 مارس / آذار 2023

/PRNewswire/ -- ابتكر خبراء "دهانات الجزيرة" حلاً مميزاً لاختيار اللون الأمثل لمساحتك، يوفر وقتك ويحفظ جهدك بسعر يناسب احتياجاتك، ويضم ميزات متعددة يتكامل وجودها في منتج واحد، هو الجزيرة "ميني بينت".

Mini Paint the Latest Product from Jazeera Paints to Test Colors on Walls Mini Paint the Latest Product from Jazeera Paints to Test Colors on Walls Mini Paint the Latest Product from Jazeera Paints to Test Colors on Walls

ينطلق منتج "ميني بينت" بواسطة "دهانات الجزيرة" من الرغبة في تسهيل تجربة اختيار الألوان، بهدف تحويلها من عملية صعبة ومملة وغير مضمونة، إلى عملية سهلة وممتعة ومضمونة، متيحاً لك تطبيق اللون واقعياً على أي مساحة لديك، ويمنحك فرصة لمقارنته الفعلية أمام عينيك، دون أن تتكلف عناء طلب المساعدة من شخص آخر أو شراء ملحقات دهان أخرى، فكل الذي تحتاجه هو علبة ميني بينت باللون الذي تريده، لتدهنه يداك بكل سهولة، إضافة إلى الجدار الذي ترغب في تغيير لونه، وبعملية بسيطة لا تتجاوز دقيقة واحدة ستتمكن من اختبار مدى مناسبة اللون وتناسقه مع جدارك وأثاثك، لتستطيع حينها أن تقرر بنفسك دون أن تحتاج إلى مشاورات تزيدك حيرة، أو إحداث فوضى عارمة تحيط بمساحتك بعد تجربة اللون.

يتميز منتج "ميني بينت" أيضاً بسهولة تطبيقه على الجدار، نظراً لحجم العبوة الصغير والمزوّد بفرشاة التلوين، مما يوفر عليك عملية شراء علبة الدهان العادية والمعدات المعتادة في دهن الجدار، ويقدم لك سعره المناسب فرصة لتجربة ألوان متعددة على مساحة واحدة، وبهذا يكون بمقدورك التوصل للاختيار الصحيح الذي يقطع حبال حيرتك، حيث يتوفر منه 24 لوناً من الألوان المختارة بعناية من خبراء "دهانات الجزيرة" لتتناسب مع جميع الأذواق وتتناسق مع كافة المساحات.

مع "ميني بينت" يصبح لفضاء الألوان متعة تتجدد باستحداثك لنمطٍ مختلف لمساحاتك، ليتشكل لديك واحة زاهية من الإبداع، وإمدادك بالقرار السليم الذي تحتاجه رحلتك نحو التجديد، لتحظى بالصورة التي طالما تخيلتها لغرفتك، لتصبح واقعاً تحياه وتستمتع بوجوده وتتباهى بأنك من أشرفت عليه من البداية حتى النهاية.

عن "دهانات الجزيرة"

أُسست شركة «دهانات الجزيرة» عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصصة في تصنيع وإنتاج وتصدير دهانات عالية الجودة، ووفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي. نجحت الشركة، على مدى العقود الماضية، في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنّعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بإنتاج يتخطى 400,000 طن سنوياً، وأكثر من 650 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

لمزيدٍ من المعلومات عن عالم الألوان والابتكار يمكنك متابعة قنوات "دهانات الجزيرة" عبر:



أنستغرام - تويتر- فيسبوك - يوتيوب - لينكدان

الصورة : https://mma.prnewswire.com/media/2031312/Jazeera_Paints.jpg

الصورة : https://mma.prnewswire.com/media/2031314/Jazeera_Paints.jpg

الصورة : https://mma.prnewswire.com/media/2031313/Jazeera_Paints.jpg

Jazeera Paints SOURCE