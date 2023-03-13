قيادة تقنية الأشعة تحت الحمراء للعالم: كشف النقاب عن الهاتف الذكي S1 للتصوير الحراري الممتاز بالأشعة تحت الحمراء من SATIR في معرض الشرق الأوسط للطاقة بدبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 مارس/آذار 2023 /PRNewswire/ -- في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 مارس/آذار، تم افتتاح معرض الشرق الأوسط للطاقة في منطقة الشرق الأوسط بالإمارات العربية المتحدة - مركز دبي التجاري الدولي للمعارض. باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في مجال التصوير الحراري الدولي والمحلي بالأشعة تحت الحمراء، تمت دعوة SATIR للمشاركة في هذا الحدث.

تقنية مدمجة مع الجماليات وكاميرا التصوير الحرارية "مثبتة" في الهاتف المحمول الرائد المتطور

في موقع المعرض، أطلقت SATIR الهاتف الذكي S1 ذي الكاميرا الحرارية ثلاثية المقاومة، والذي أصبح محور المجال بأكمله. يتميز بشريحة الجيل الخامس 5G ووحدة المعالجة المركزية Qualcomm Snapdragon ثماني النواة، 48 مليون كاميرا رئيسية +13 مليون صورة رئيسية للكاميرا الأمامية، تكوين ذاكرة 8G + 256G S1 لا يمكن مقارنتها فقط بالهواتف الرائدة المتطورة، ولكن الأهم من ذلك، "تحميل" كاميرا التصوير الحراري 10000RMB بنجاح. بالإضافة إلى الدقة الحرارية السائدة 256×192، فإنها تتمتع أيضًا بما يتجاوز التصوير الحراري التقليدي -20℃ ~550 ℃ قياس درجة حرارة النطاق المرتفع ومعدل التحديث 25 هرتز، تكون جودة الصورة أكثر وضوحًا. ومع شهادة الحماية من المستوى الثالث IP68، يمكن لـ S1 التعامل بسهولة مع الرمل والماء والسقوط والمشاهد الأخرى، وهو أكثر ملاءمة للاستخدام.

منتجات التصوير الحراري المتقدمة، تمكن جميع الصناعات من العمل بأمان

كاشف تسرب الغاز المتطور V90، الذي يمكنه اكتشاف أكثر من 20 نوعًا من الغازات مثل الميثان والبنزين، يمكن أن يساعد المفتشين في تحديد نقاط التسرب بسرعة. ونفس الشيء بالنسبة السلسلة المتطورة من P2، بدقة 1024x768 فائقة الدقة بالأشعة تحت الحمراء وتدعم التركيز اليدوي والمحرك والتركيز التلقائي، مما يتيح اكتشاف التفاصيل على مستوى مجهري. بالإضافة إلى ذلك، تم عرض كاميرا التصوير الحراري GF5000 متعددة الوظائف لمكافحة الحرائق وكاميرا التصوير الحراري للمبتدئين D160-pro.

في المستقبل، ستطلق SATIR المزيد من منتجات التصوير الحراري "المتقدمة والدقيقة والممتازة والجديدة" التي تجمع بين "الأداء القوي والذكاء والتطبيق الواسع" لتلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء وضخ طاقة جديدة في تطوير صناعة الطاقة في العالم .

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