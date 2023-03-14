اللجنة الدولية المشتركة تفتتح مكتبها في الرياض بالمملكة العربية السعودية

جهة اعتماد الرعاية الصحية الدولية توسع وجودها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

أوكبروك تيراس، إلينوي، 14 مارس 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت اللجنة المشتركة الدولية اليوم عن افتتاح مكتبها الجديد في الرياض بالمملكة العربية السعودية. يساهم افتتاح مكتب اللجنة الدولية المشتركة بالمملكة العربية السعودية في زيادة حضور اللجنة على الساحة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وسيتم تزويد المكتب بموظفين محليين للعمل فيه.

تخدم اللجنة المشتركة الدولية منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من عقدين. وفي عام 2006، افتتحت اللجنة المشتركة الدولية مكتبها الإقليمي في دبي بالإمارات العربية المتحدة. وهي تعتمد أكثر من 400 مؤسسة رعاية صحية في الشرق الأوسط وأفريقيا، يقع 27٪ من هذه المؤسسات في المملكة العربية السعودية.

يقول جان كورتني، الرئيس المؤقت والمدير التنفيذي، والمدير التنفيذي للعمليات، اللجنة المشتركة الدولية «اللجنة المشتركة الدولية متحمسة بافتتاح مكتبنا الجديد في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ونتطلع إلى تعزيز مهمتنا المتمثلة في التحسين المستمر للسلامة ورفع جودة الرعاية على مستوى العالم من خلال التعليم والخدمات الاستشارية والاعتماد والشهادات.»

«المكتب الجديد يعمق التزام اللجنة المشتركة الدولية بتحسين الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية والمنطقة»، يضيف الدكتور عبد الإله محمد الهوساوي، الحاصل على الدكتوراه في الطب، وزمالة الكلية الملكية للجراحين©، ودبلوم البورد الأمريكي للجراحة، عضو مجلس الإدارة، اللجنة المشتركة الدولية، والرئيس التنفيذي لشركة نوفو جينومكس بالرياض، المملكة العربية السعودية. وأردف قائلاً، «إن سعي اللجنة المشتركة الدولية وعملها لتحسين السلامة وجودة الرعاية سيساعد في المساهمة في المجتمع المحلي وذلك من خلال العمل مع المستشفيات ومرافق الإسعاف والأنظمة الصحية في الرياض وخارجها للمساعدة في تحقيق التميز في الأداء والحفاظ عليه.»

وبصفتها هيئة الاعتماد الدولية الرائدة، فإن ما تقدمه اللجنة المشتركة الدولية من اعتماد واعتراف يمثلان شهادة التميز في قياس سلامة وجودة الرعاية التي تقدمها أي منظمة رعاية صحية. وللحصول على اعتماد اللجنة المشتركة الدولية، يجب أن تخضع المؤسسة لتقييم أداء صارم تحكمه مجموعة من المعايير الدولية القوية. وتقدم اللجنة المشتركة الدولية أيضًا خدمات استشارية لمساعدة المؤسسات على التحسن من خلال حلول عملية قائمة على الأدلة.

سيدير مكتب اللجنة المشتركة بالمملكة العربية السعودية مراد كوتشوكايا، العضو المنتدب، اللجنة المشتركة الدولية بالشرق الأوسط وأفريقيا. وبالإضافة إلى الشرق الأوسط، تتمتع اللجنة المشتركة الدولية بحضور إقليمي في أمريكا الشمالية والجنوبية وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا.

لمزيد من المعلومات عن اللجنة المشتركة الدولية؛ يُرجى زيارة: www.jointcommissioninternational.org

نبذة عن اللجنة المشتركة الدولية

تأسست اللجنة المشتركة الدولية في العام 1994 كقسم من Joint Commission Resources، وهي مؤسسة تابعة غير ربحية ومملوكة بالكامل للجنة المشتركة الدولية. ومن خلال الاعتماد والشهادات الدولية والخدمات الاستشارية والمنشورات والبرامج التعليمية، توسع اللجنة المشتركة الدولية مهمة اللجنة في جميع أنحاء العالم من خلال المساعدة في تحسين جودة رعاية المرضى. وتتعاون اللجنة المشتركة الدولية مع منظمات الرعاية الصحية الدولية ووكالات الصحة العامة ووزارات الصحة وغيرها في أكثر من 100 بلد. يرجى زيارة www.jointcommissioninternational.org لمزيد من المعلومات.

للتواصل الإعلامي:

مورين ليونز

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