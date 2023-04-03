من التشوه إلى الحركة: حياة فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا تحولت بالجراحة التصحيحية من قبل الأطباء في مستشفيات مانيبال، دلهي

نيودلهي

3 أبريل 2023

/PRNewswire/ -- نجح مستشفى مانيبال في دلهي في تصحيح تشوه genu varus في مريضة تبلغ من العمر 16 عامًا. أتت المريضة إلى المستشفى مع شكاوى من التشوه التدريجي في كلتا الركبتين وصعوبة في المشي. بعد فحص سريري شامل، تم التقرير أن المريضة كانت لديها تشوه في كل من عظم الفخذ والظنبوب، مما تطلب تصحيحًا مرحليًا.

Osteotomy correction of bilateral severe genu varus

تحت إشراف الدكتور Rajeev Verma، رئيس قسم واستشاري - استبدال المفاصل وجراحة العظام، خضعت المريضة لقطع الإسفين الخارجي لعظم الفخذ الأيمن القاصي وقطع الإسفين المفتوح للظنبوب الأيمن القريب مع وضع عظمة الشظية. تم إجراء الجراحة من قبل الدكتور Lalit Kumar Lohia، استشاري استبدال المفاصل وجراحة العظام، وتحملت المريضة العملية بشكل جيد. بعد إزالة الارتشاح، تم وضع للمريضة جبيرة فوق الركبة، والتي تمت إزالتها بعد ستة أسابيع. تم إجراء فحص بالأشعة السينية، وتم السماح للمريضة تدريجيًا بالسير على الأقدام بمساعدة جهاز الووكر.

بعد ثلاثة أشهر من الجراحة الأولية، خضعت المريضة لعملية جراحية تصحيحية للركبة اليسرى. وشملت هذه الجراحة أيضًا قطع الإسفين الخارجي لعظم الفخذ الأيسر القاصي وقطع الإسفين المفتوح للظنبوب الأيسر القريب مع وضع عظمة الشظية. مرة أخرى، تحملت المريضة العملية جيدًا وتم تصحيح كلتا ركبتيها.

إن التصحيح الناجح لتشوه genu varus في هذة المريضة هو دليل على خبرة وتفاني الفريق الطبي في مستشفيات مانيبال، دلهي. تلتزم المستشفى بتقديم أفضل رعاية ممكنة لمرضاها والاستفادة من أحدث التكنولوجيا والتقنيات لضمان نتائج إيجابية. تم السماح للمريضة بالخروج وهي في حالة جيدة.

نبذة عن مستشفيات مانيبال:

كونها رائدة في مجال الرعاية الصحية، تعد مستشفيات مانيبال من بين أفضل مقدمي الرعاية الصحية في الهند وتخدم أكثر من 4.5 مليون مريض سنويًا. وينصب تركيزها على تقديم إطار رعاية صحية عالي الجودة وبتكلفة معقولة من خلال مجموعة تقديم الرعاية الثالثية متعددة التخصصات وتوسيعها لتشمل الرعاية خارج المستشفى. مع الانتهاء من الاستحواذ على 100% من الأسهم في Columbia Asia Hospitals Private Limited وVikram Hospital (Bengaluru) Private Limited، تمتلك الشبكة المتكاملة اليوم بصمة في عموم الهند تضم 28 مستشفى في 15 مدينة بها أكثر من 7800 سرير، ومجموعة موهوبة من 4000 طبيب وموظف يزيد عن 11000.

للتواصل الإعلامي:

اتصل بنا: +91-8376965812, +91-7303881483

راسلنا على البريد الإلكتروني: [email protected]

قم بزيارتنا على - https://www.manipalhospitals.com/internationalpatientcare/doctors/search/location-delhi?page=1

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2045102/Before_After.jpg

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/1848066/Manipal_Hospitals_Logo.jpg

Manipal Hospitals, Delhi SOURCE