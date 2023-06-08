معرض هايف للأثاث يطلق نسخته الجديدة بحضور أكثر من 180 عارض عالمي من 15 دولة

ات العربية المتحدة

8 يونيو / حزيران 2023

/PRNewswire/ -- يستعد "معرض هايف للأثاث"، وهو الحدث الوحيد المتخصص في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يُركّز على كبار تجار التجزئة الكبار وتجار الجملة، للانطلاق بنسخته الثالثة التي ستكون بضعف نسخة العام الماضي. وسيستضيف مركز إكسبو الشارقة نسخة عام 2022 في الفترة ما بين 14-16 يونيو، يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى 6 مساءً.

وسيعرض "معرض هايف للأثاث" مجموعة من المفروشات المنتقاة بعناية من جميع أنحاء العالم، ما يُتيح للزوار من أكثر من 40 دولة الاطلاع على أحدث التوجهات في عالم المفروشات والتواصل مع الشركات المصنعة من جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد. ويُشارك في المعرض أكثر من 180 عارض عالمي من 15 دولة يعرضون تشكيلاتهم من أثاث المكاتب وغرف المعيشة وغرف الطعام وغرف النوم وأثاث المناطق الخارجية.

وسيقوم منظمو الحدث خلال الفعالية بإستضافة ندوة لجميع مصنعي الأثاث لإرشادهم حول كيفية تطبيق الممارسات المستدامة عبر عملياتهم، كما سيتم غرس شجرة لكل مصنع يشارك في الندوة بالتنسيق مع الجهات البيئية المعتمدة.

وفي هذا السياق، قال جوتام مولاني الشريك المؤسس لمعرض "هايف للأثاث": " يسعدنا الاستجابة الكبيرة التي تلقيناها خلال النسختين الماضيتين من الحدث حيث نرى الإمكانات الإقليمية الهائلة التي يتمتع بها قطاع الأثاث في السنوات القادمة. ومع احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بعام الاستدامة ، نفخر بالمساهمة من خلال إشراك عملائنا وتمكينهم من أن يصبحوا أكثر استدامة وبالتالي لعب دور إيجابي لبيئة أفضل."

ومن جانبه، قال مانيش باتيا الشريك المؤسس لمعرض "هايف للأثاث": " يقدر حجم سوق الأثاث في الشرق الأوسط في 2022 بنحو 3.61 مليار دولار ومن المتوقع أن ينمو إلى 4.36 مليار دولار بحلول عام 2026 ، ونحن مستعدون من خلال معرضنا لتلبية هذا النمو من خلال جذب كبار المصنعين من جميع أنحاء العالم. نحن على ثقة من نمو معرض هايف للأثاث وتوسعه خلال السنوات القادمة لتلبية الطلب الإقليمي المتزايد على الأثاث عالي الجودة."

ويُعد قطاع الأثاث في دولة الإمارات أحد القطاعات الرئيسية التي تستفيد من ازدهار قطاع العقارات. وتُسهم بعض العوامل الرئيسية مثل زيادة أنشطة بناء العقارات السكنية والتجارية وزيادة التوسّع الحضري وارتفاع الدخل المتاح في دفع عجلة نمو سوق الأثاث في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة تحديداً، يرفع الأفراد سقف إنفاقهم على تجديد المنازل عموماً وغرف المعيشة والمطابخ خصوصاً، ويستثمرون في منتجات الأثاث عالية الجودة.

وسينعقد معرض "هايف للأثاث" بضعف ضخامة نسخة العام الماضي، ويُتوقع أن يستقطب أكثر من 7,000 زائر من 40 دولة. وستشمل قائمة الحضور مشترين من عدة دول من بينها الإمارات وأستراليا وكينيا وتنزانيا والهند وغيرها.

Hive Furniture Show SOURCE