شركة ميامي الدولية القابضة تعلن نتائج التداول لشهر فبراير 2023؛ يصل الحجم إلى حصة سوقية يومية قياسية تبلغ 18.13% في الخيارات متعددة القوائم و 1.57% في الأسهم الأمريكية

برينستون، نيوجيرسي، 8 مارس 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة ميامي الدولية القابضة (MIH) اليوم عن نتائج التداول في فبراير 2023 لفروعها في البورصة الأمريكية - MIAX®، وMIAX Pearl® وMIAX Emerald® (المعروفين معًا باسم مجموعة مياكس® للصرافة™)، ومينيابوليس لتبادل الحبوب (MGEX™).

أبرز ملامح حجم التداول في فبراير 2023

بلغ إجمالي حصة الولايات المتحدة في سوق الخيارات متعددة القوائم لـ MIAX Exchange Group 16.8% حصة شهرية قياسية، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 18.2 % على أساس سنوي. بلغ إجمالي حجم التداول الشهري للقوائم المتعددة رقمًا قياسيًا بلغ 137.1 مليون عقد، بزيادة قدرها 27.6% على أساس سنوي.

بلغ إجمالي الحصة السوقية للخيارات المتعددة المدرجة في الولايات المتحدة رقمًا قياسيًا يوميًا قدره 18.13% في 7 فبراير 2023، مع حجم تداول يومي قياسي بلغ 11.4 مليون عقد تم التوصل إليه في 2 فبراير.

وسجلت MIAX Options حجم تداول يومي قياسي بلغ 4.8 مليون عقد في 2 فبراير، مع إجمالي حجم تداول 54.9 مليون عقد في فبراير، بزيادة بنسبة 26.6% على أساس سنوي.

وسجلت MIAX Pearl Options حجم تداول يومي قياسي بلغ 4.4 مليون عقد في 2 فبراير، مع إجمالي حجم تداول 54.8 مليون عقد في فبراير، بزيادة بنسبة 49.9% على أساس سنوي.

سجلت MIAX Emerald حجم تداول بلغ 27.4 مليون عقد، بانخفاض 0.6% على أساس سنوي.

في الأسهم الأمريكية، أبلغت MIAX Pearl Equities عن حجم شهري قدره 2.7 مليار سهم يمثل زيادة بنسبة 29.6% سنويًا وحصة سوقية قدرها 1.27%. بالإضافة إلى ذلك، سجلت MIAX Pearl Equities حصة سوقية يومية قياسية بلغت 1.57% في 24 فبراير 2023.

في العقود الآجلة بالولايات المتحدة، أبلغت MGEX ، وهي سوق عقود محددة ( DCM ) ومنظمة مقاصة المشتقات ( DCO) ، عن حجم تداول بلغ 253274 عقدًا، بانخفاض بنسبة 18.8% على أساس سنوي وزيادة بنسبة 52.9% عن يناير 2023.

بلغ إجمالي حجم العقود الآجلة لـ SPIKES® 30398 عقدًا، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 47.4% سنويًا ومتوسط حجم يومي قدره 1600 عقدًا.

يتم تسليط الضوء على مزيد من الأرقام القياسية لحجم التداول لـ MIAX Exchange Group في الجداول أدناه.



حجم تداول الخيارات متعددة القوائم لـ MIAX Exchange Group، في الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن عقود خيارات متعددة القوائم 23-فبراير 22-فبراير % صرف 23 يناير % صرف 23-فبراير 22-فبراير % صرف أيام التداول ‎19 ‎19

‎20

‎39 ‎39

صناعة خيارات الأسهم الأمريكية ‎816156925 ‎756120415 7.9 % ‎851299299 -4.1 % ‎1667456224 ‎1595943597 4.5 % MIAX Exchange Group ‎137080466 ‎107471124 27.6 % ‎135562425 1.1 % ‎272642891 ‎225840067 20.7 % MIAX Options ‎54863604 ‎43340551 26.6 % ‎54968897 -0.2 % ‎109832501 ‎92022618 19.4 % MIAX Pearl ‎54820051 ‎36562507 49.9 % ‎57286437 -4.3 % ‎112106488 ‎73734414 52.0 % MIAX Emerald ‎27396811 ‎27568066 -0.6 % ‎23307091 17.5 % ‎50703902 ‎60083035 -15.6 % متوسط الحجم اليومي للخيارات متعددة القوائم 23-فبراير 22-فبراير % صرف 23 يناير % صرف 23-فبراير 22-فبراير % صرف صناعة خيارات الأسهم الأمريكية ‎42955628 ‎39795811 7.9 % ‎42564965 0.9 % ‎42755288 ‎40921631 4.5 % MIAX Exchange Group ‎7214761 ‎5656375 27.6 % ‎6778121 6.4 % ‎6990843 ‎5790771 20.7 % MIAX Options ‎2887558 ‎2281082 26.6 % ‎2748445 5.1 % ‎2816218 ‎2359554 19.4 % MIAX Pearl ‎2885266 ‎1924342 49.9 % ‎2864322 0.7 % ‎2874525 ‎1890626 52.0 % MIAX Emerald ‎1441937 ‎1450951 -0.6 % ‎1165355 23.7 % ‎1300100 ‎1540591 -15.6 %

الحصة السوقية للخيارات متعددة القوائم لـ MIAX Exchange Group، في الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن الحصة السوقية للخيارات متعددة القوائم 23-فبراير 22-فبراير % صرف 23 يناير % صرف 23-فبراير 22-فبراير % صرف MIAX Exchange Group 16.80 % 14.21 % 18.2 % 15.92 % 5.5 % 16.35 % 14.15 % 15.5 % MIAX Options 6.72 % 5.73 % 17.3 % 6.46 % 4.1 % 6.59 % 5.77 % 14.2 % MIAX Pearl 6.72 % 4.84 % 38.9 % 6.73 % -0.2 % 6.72 % 4.62 % 45.5 % MIAX Emerald 3.36 % 3.65 % -7.9 % 2.74 % 22.6 % 3.04 % 3.76 % -19.2 %



حجم تداول الأسهم لـ أسهم MIAX Pearl في الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن الأسهم (بالملايين) 23-فبراير 22-فبراير % صرف 23 يناير % صرف 23-فبراير 22-فبراير % صرف أيام التداول ‎19 ‎19

‎20

‎39 ‎39

صناعة الأسهم الأمريكية ‎216694 ‎231071 -6.2 % ‎226550 -4.4 % ‎443244 ‎478493 -7.4 % حجم تداول MIAX Pearl ‎2743 ‎2116 29.6 % ‎2243 22.3 % ‎4986 ‎4554 9.5 % متوسط حجم التداول اليومي لـ MIAX Pearl ‎144 ‎111 29.6 % ‎112 28.8 % ‎128 ‎117 9.5 % الحصة السوقية لـ MIAX Pearl 1.27 % 0.92 % 38.2 % 0.99 % 27.9 % 1.12 % 0.95 % 18.2 %



حجم تداول العقود الآجلة والخيارات لـ MGEX في الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن العقود الآجلة وعقود الخيارات 23-فبراير 22-فبراير % صرف 23 يناير % صرف 23-فبراير 22-فبراير % صرف أيام التداول ‎19 ‎19

‎20

‎39 ‎39

حجم العقود الآجلة MGEX ‎253274 ‎311768 -18.8 % ‎165600 52.9 % ‎418874 ‎588919 -28.9 % متوسط حجم التداول اليومي لـ MGEX ‎13330 ‎16409 -18.8 % ‎8280 61.0 % ‎10740 ‎15100 -28.9 %

نبذة عن MIAX

تمتلك شركة Miami International Holdings, Inc. الشركة الأم القابضة لشركة MIAX، شركة Miami International Securities Exchange, LLC بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية (MIAX‎®‎‎)، وشركة MIAX PEARL, LLC ‎‎(MIAX Pearl®)، وشركة )MIAX Emerald, LLC‎‎‎MIAX Emerald®)، وشركة Minneapolis Grain Exchange, LLC بورصة مينيابوليس للحبوب (MGEX™)، وبورصة برمودا (BSX™) و دورمان للتجارة، ذ.ذ.م.

MIAX و MIAX Pearl و MIAX Emerald هي بورصات وطنية للأوراق المالية مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) والتي يتم تمكينها من خلال تقنية MIAX الملكية المدمجة داخل الشركة. تقدم MIAX تداول الخيارات في جميع البورصات الثلاثة بالإضافة إلى الأسهم النقدية من خلال ™MIAX Pearl Equities. تم بناء منصة تداول MIAX لتلبية متطلبات التسعير عالية الأداء لمجال تداول الخيارات الأمريكية ويتم تمييزها حسب الإنتاجية والكمون والموثوقية وحتمية الأوامر السلكية. وتعمل MIAX أيضًا كمكان تداول حصري لخيارات التسوية النقدية على SPIKES® Volatility Index (رمز التداول: SPIKE) هو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في أسهم إس بي دي آر (SPDR) إس أند بي 500 (S&P 500) صندوق المؤشرات المتداولة (ETF) إس بي واي (.(SPY

MGEX هي بورصة مسجلة لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) وتقدم التداول في مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك العقود الآجلة لقمح الربيع الأحمر الصلب وتعمل أيضا كسوق حصرية لعقود SPIKES الآجلة. وتُعد بورصة مبنيابوليس للحبوب أيضًا سوق DCM ومنظمة DCO تابعة للجنة تداول السلع الآجلة، وتوفر سوقًا لـ DCM ومنظمة DCO وخدمات السوق النقدي في مجموعة من فئات الأصول.

BSX هي سوق أوراق مالية دولية متكاملة بالكامل، مقرها في برمودا ونظمت في عام 1971. BSX متخصصة في إدراج وتداول أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم، وإصدارات الديون، والصناديق، وصناديق التحوط، وضمانات المشتقات، والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين.

دورمان للتجارة هي شركة متكاملة الخدمات في لجنة العقود الآجلة مسجلة لدى CFTC.

وتقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برينستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب ميامي، وفلوريدا، ومينيابوليس، ومينيسوتا، وهاميلتون وبرمودا وشيكاغو وإلينوي.

لمعرفة المزيد عن MIAX يرجى زيارة www.miaxoptions.com .

لمعرفة المزيد عن MGEX، قم بزيارة www.mgex.com .

لمعرفة المزيد عن BSX، قم بزيارة www.bsx.com .

لمعرفة المزيد حول دورمان للتجارة قم بزيارة www.dormantrading.com .

إخلاء مسؤولية ومذكرة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة Miami International Holdings, Inc (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، "للشركة")، ولا يشكل عرضًا، أو التماسًا، أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. وقد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات، أو الخطط، أو النتائج، أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل "قد"، "مستقبل"، "خطة" أو "مخطط"، "سوف" أو "ينبغي"، "يُتوقع"، "مسودة"، "في نهاية المطاف" أو "المتوقعة". ويُعد هذا تحذير لك من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف، أو الأحداث، أو النتائج، المستقبلية اختلافا جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

وتظل جميع العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث (بما في ذلك الشعارات والأيقونات) المشار إليها من قبل الشركة مملوكة لأصحابها المعنيين. وإذا لم يُحدد ذلك على هذا النحو، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث لا يشير إلى أي علاقة، أو رعاية، أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. كما أن أي إشارات من قبل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بالغير هي لتحديد سلع و/أو خدمات غير المقابلة، وتعتبر استخدامًا عادلًا رمزيًا بموجب قانون العلامات التجارية.

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