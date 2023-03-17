مزايا تأشيرة أي-٢: كل ما تحتاج إلى معرفته

دبي الامارات العربية المتحدة, 17 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- إن تأشيرة أي-٢ عبارة عن تأشيرة معاهدة لغير المهاجرين والتي تسمح للمواطنين الأجانب من دول معينة بدخول الولايات المتحدة الأمريكية للاستثمار في الأعمال التجارية وإدارتها. تعتبر هذه التأشيرة صالحة عادة لمدة سنة أو سنتين أو خمس سنوات وذلك حسب جنسية المتقدم، كما يمكن تجديد هذه التأشيرة إلى ما لا نهاية.

تأشيرة أي-٢ هي تأشيرة معاهدة، وهذا يعني أنها متاحة لمواطنين من جنسيات محددة والذين ينحدرون من بلدان مدرجة في قائمة المعاهدة. لا يمكن للأفراد الذين ينحدرون من بلدان غير مدرجة في القائمة التقدم بطلب للحصول عليها، وهذا يجلها حصرية نوعاً ما.

لتتمكن من التأهل على تأشيرة أي-٢، يجب أن يكون المواطن الأجنبي قد استثمر أو في طريقه للقيام بالاستثمار برأس مال كبير في شركة حقيقية داخل الولايات المتحدة الأمريكية. يجب أن يكون الاستثمار كبيراً بقدر كافي لضمان نجاح عمل الشركة. لا يوجد هناك حد أدنى للاستثمار في تأشيرة أي-٢، حيث يجب أن يتوافق الاستثمار المؤهل مع حجم الشركة بشكل منطقي.

للتأهل على التأشيرة، يتعين على المستثمر الآتي:

لديه السيطرة على الأموال والقدرة على توجيه استخدامها في الشركة.

يجب أن يكون من دولة لديها معاهدات التجارة والملاحة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

يجب أن يعتزم دخول الولايات المتحدة الأمريكية فقط لتطوير وتوجيه الشركة.

المواطنون المؤهلون على تأشيرة أي-٢

تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية معاهدة تأشيرة أي-٢ مع ٤٤ دولة مختلفة. ليتمكن الفرد من التأهل، يجب أن يكون من مواطني إحدى الدول الموضحة في الجدول أدناه.

ألبانيا بلغاريا الدنمارك أيرلندا الأرجنتين الكاميرون الإكوادور إسرائيل أرمينيا كندا مصر ايطاليا استراليا تشيلي إستونيا جامايكا النمسا الصين (تايوان) إثيوبيا اليابان أذربيجان كولومبيا فنلندا الأردن البحرين الكونغو (برازافيل) فرنسا كازاخستان بنغلاديش الكونغو (كينشاسا) جورجيا كوريا (الجنوبية) بلجيكا كوستاريكا ألمانيا كوسوفو بوليفيا كرواتيا غرينادا قرغيزستان البوسنة والهرسك جمهورية التشيك هندوراس لاتفيا

من المهم ملاحظة أن الأفراد الذين ليسوا مواطنين من إحدى الدول المؤهلة يمكنهم التأهل للحصول على تأشيرة أي-٢ عندما يصبحوا مواطنين في دولة المعاهدة. لكن وفقاً للتشريع الجديد الصادر عن قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، والذي وقعه الرئيس جو بايدن في ديسمبر ٢٠٢٢، لن يتأهل مواطني الدول المعاهدة الحاصلين على الجنسية عبر الاستثمار على تأشيرة أي-٢ إلا إذا أقاموا في ذلك البلد لأكثر من ٣ سنوات بعد حصولهم على الجنسية.

تمتلك دول مثل تركيا وغرينادا والأردن ومصر برامج الجنسية عن طريق الاستثمار، وهذا يعني أنه يمكن للمستثمرين الحصول على جنسية هذه البلدان ليتمكنوا من التقدم بطلب كمواطنين مؤهلين للحصول على تأشيرة أي-٢.

ومع ذلك، يتعين على المستثمرين المحتملين فهم القيود المطبقة على تأشيرة أي-٢ وفقاً لكل جنسية، حيث أنها تختلف في صلاحية التأشيرة والقيود المفروضة على الدخول.

على سبيل المثال، يكون مواطنو تركيا وغرينادا مؤهلين للحصول على تأشيرة متعددة الدخول صالحة لمدة خمس سنوات، في حين أن مواطني مصر مؤهلون فقط للحصول على تأشيرة دخول لمرة واحدة صالحة لمدة ٣ أشهر ومواطني الأردن مؤهلين عليها لمدة سنة واحدة، هذا يعني أنه يتعين عليهم التقدم بطلب لتجديدها أو للحصول على تأشيرة جديدة في أي وقت يغادرون به الولايات المتحدة الأمريكية.

المزايا

تصاحب تأشيرة أي-٢ مجموعة واسعة من المزايا، كالموضح في النقاط أدناه:

وصول أسهل إلى الولايات المتحدة الأمريكية

تسمح تأشيرة أي-٢ للمواطنين من بلدان مختارة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية والبقاء لمدة تصل إلى خمس سنوات دون الحاجة للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة عمل. تعتبر هذه الميزة مهمة للغاية بسبب ارتفاع معدل رفض تأشيرة الزيارة في الولايات المتحدة الأمريكية. على سبيل المثال، قامت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية برفض ٣٥٪ من جميع الطلبات المقدمة في مصر عام ٢٠٢٠، ونسبة ٦٥٪ في نيجيريا، ونسبة هائلة في إيران تقدر ٨٨٪. تساعد تأشيرة أي-٢ الأفراد الذين يرغبون بالوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالقيام بذلك بسهولة عندما يصبحوا مقيمين بها.

القدرة على العمل

تسمح تأشيرة أي-٢ لحامليها بالعمل في الشركة التي يستثمرون بها، بالإضافة إلى القيام بأنشطة أخرى متعلقة بالمشروع التجاري. تعتبر تأشيرة أي-٢ كتصريح إقامة وتصريح عمل في نفس الوقت.

طريق للحصول على الإقامة الدائمة

إن تأشيرة أي-٢ هي تأشيرة لغير المهاجرين؛ وهذا يعني أنها لا تؤدي إلى الحصول على الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) أو الجنسية بشكل مباشر. بالرغم من ذلك، إذا استمرت الأعمال التجارية الخاصة بالمتقدم في النمو وقام بتوظيف عدد ملائم من الأفراد، يمكنه التقدم بطلب لاستبدال تأشيرته الحالية (تأشيرة أي-٢) بتأشيرة أي بي-٥ (EB5) في الولايات المتحدة الأمريكية للحصول بعدها على البطاقة الخضراء. يسمح هذا المسار للمستثمرين بالعيش في الولايات المتحدة الأمريكية دون الحاجة إلى الانتظار في الخارج حتى أن تتم الموافقة على طلب حصولهم على تأشيرة أي بي-٥، حيث قد يستغرق هذا الموضوع عدة سنوات وفقاً لجنسية الفرد.

إدراج أفراد العائلة

تسمح تأشيرة أي-٢ لزوج/زوجة حاملها والأبناء المعتمدين عليه الذين تقل أعمارهم عن ٢١ عاماً بمرافقته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

مزايا ضريبية

قد يتمكن حاملو تأشيرة أي-٢ من الاستفادة من بعض المزايا الضريبية المتاحة.

قابلة للتجديد

تعتبر تأشيرة أي-٢ قابلة للتجديد ويمكن أن يتم تمديدها في حال استمر حاملها في تلبية متطلبات وشروط التأشيرة.

الوصول إلى سوق الولايات المتحدة الأمريكية

تعد تأشيرة أي-٢ طريقاً بسيطاً لرواد الأعمال ليتمكنوا من الوصول إلى أحد أكثر الأسواق جاذبية والتي تتمتع بقوة اقتصادية رائدة حول العالم.

فرص دراسية

تتيح تأشيرة أي-٢ للمستثمرين الفرصة في توفير أفضل الفرص التعليمية لأبنائهم في الولايات المتحدة الأمريكية. أما بالنسبة للمستثمرين غير المهاجرين الحاصلين على تأشيرة أي-٢، يحق لأفراد عائلتهم الدراسة والتقدم بطلب للالتحاق بالمؤسسات التعليمية المتواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يتيح فرصة لأبناء المستثمرين بتغيير مسار حياة أبنائهم بالكامل وتحقيق أهدافهم.

سيفوري أند بارتنرز هي وكيل معتمد للعديد من الحكومات التي تقدم الجنسية عن طريق الاستثمار ومتواجدة في أكثر من ٢٠ ولاية، متضمنة أوروبا أيضاً وأول شركة حصلت على التراخيص الخمسة كوكيل معتمد للحكومات الكاريبية. قامت الشركة حتى وقتنا هذا بمعالجة طلب أكثر من ٤،٠٠٠ مواطن للحصول على جوازات سفر ثانية بمعدل نجاح ١٠٠٪.

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