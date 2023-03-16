يونيفار سوليوشنز تستحوذ عليها شركة أبوللو للصناديق المالية مقابل 8.1 مليار دولار

سيحصل المساهمون على 36.15 دولارًا للسهم نقدًا

داونرز غروف، إلينوي. ونيويورك، 16 مارس 2023/ PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة يونيفار سوليوشنز (بورصة نيويورك: UNVR) (" يونيفار سوليوشنز" أو"الشركة") وأبوللو (بورصة نيويورك: APO) أن الأموال التي تديرها الشركات التابعة لشركة أبوللو ("أبوللو للصناديق المالية") قد أبرمت اتفاقية اندماج نهائية للاستحواذ على الشركة في معاملة نقدية بالكامل تقدر قيمة الشركة بقيمة مؤسسة تبلغ حوالي 8.1 مليار دولار. وتشمل الصفقة استثمارًا أقلية من شركة تابعة مملوكة بالكامل لجهاز أبوظبي للاستثمار.

Apollo Funds

تنص الاتفاقية على أن مساهمي يونيفار سوليوشنز سيحصلون على 36.15 دولارًا للسهم نقدًا، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 20.6%على سعر إغلاق سهم الشركة دون عائق في 22 نوفمبر 2022. يمثل اعتبار الصفقة أيضًا علاوة بنسبة 33.6% على متوسط سعر يونيفار سوليوشنز المرجح بالحجم لأيام التداول الثلاثين المنتهية في 22 نوفمبر 2022.

وقال كريس باباس، رئيس مجلس إدارة يونيفار سوليوشنز (" مجلس الإدارة "): "يسعدنا التوصل إلى هذه الاتفاقية مع أبوللو، والتي ستوفر قيمة نقدية فورية ومحددة لمساهمي يونيفار سوليوشنز". ويأتي قرار مجلس الإدارة بعد مراجعة شاملة لفرص خلق القيمة لشركة يونيفار سوليوشنز. نحن واثقون من أن هذه الصفقة هي الطريق الصحيح للمضي قدمًا وتحقق هدفنا المتمثل في زيادة القيمة لمساهمي يونيفار سوليوشنز".

وقال ديفيد جوكس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة يونيفار سوليوشنز: "على مدى السنوات الثلاث الماضية، قمنا بتحويل الشركة، ووضعنا العميل نصب أعيينا، مما عزز مكانتنا كمزود رائد للخدمات والحلول ذات القيمة المضافة. وتعكس هذه الصفقة نجاح استراتيجيتنا وتقدم قيمة كبيرة لمساهمينا. إنها شهادة على الجهود الدؤوبة التي يبذلها زملائي، الذين مكننا التزامهم بهدفنا المتمثل في المساعدة في الحفاظ على صحة مجتمعاتنا وتغذيتها ونظافتها وأمانها من نجاحنا. وفي أبولو، يسعدنا الحصول على شريك لدعم الاستثمار المستمر في محفظتنا، وأتطلع إلى العمل عن كثب مع فريقهم بينما نعمل على تطوير يونيفار سوليوشنز وخدمة موردينا وعملائنا الرئيسيين على مستوى العالم ".

وقال سام فاينشتاين، شريك أبولو للأسهم الخاصة: "يونيفار هي شركة عالمية رائدة في توزيع المواد الكيميائية والمكونات المتخصصة، حيث تغذي مجموعة واسعة من الصناعات بحلول مبتكرة وآمنة ومستدامة. في السنوات الأخيرة، حقق ديفيد وفريقه تقدمًا هائلًا في تعزيز تجربة العملاء، ونحن نعتقد أن يونيفار يمكن أن تسرع استراتيجيتها طويلة الأجل كشركة محفظة أبولو للصناديق المالية. ونتطلع إلى الاستفادة من خبرتنا الواسعة في هذا القطاع لدعم الإدارة في هذه المرحلة المقبلة المثيرة".

تفاصيل الصفقة

تنص اتفاقية الاندماج، التي تمت الموافقة عليها بالإجماع من قبل مجلس إدارة يونيفار سوليوشنز، على أن المساهمين في يونيفار سوليوشنزسيحصلون على 36.15 دولارًا نقدًا لكل سهم من الأسهم العادية التي يمتلكونها.

وسيتم تمويل الصفقة من خلال حقوق الملكية التي توفرها أبولو للصناديق المالية، واستثمار أسهم الأقلية من شركة تابعة مملوكة بالكامل لجهاز أبوظبي للاستثمار وحزمة تمويل الديون الملتزم بها.

ومن المتوقع إغلاق الصفقة في النصف الثاني من عام 2023، وفقًا لشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك موافقة مساهمي يونيفار سوليوشنز واستلام الموافقات التنظيمية. لا تخضع الصفقة لشرط التمويل.

عند الانتهاء من الصفقة، لن يتم تداول أسهم بورصة يونيفار سوليوشنزالعادية في بورصة نيويورك، وستصبح يونيفار سوليوشنز شركة خاصة. وستواصل يونيفار سوليوشنز العمل تحت اسم يونيفار سوليوشنز وعلامتها التجارية والحفاظ على حضور عالمي.

يخضع الوصف السابق لاتفاقية الاندماج والصفقات المتوخاة لها، وهو مؤهل بالكامل بالرجوع إلى الشروط الكاملة لاتفاقية الاندماج، والتي ستقدمها يونيفار سوليوشنز إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية كملحق للتقرير الحالي في النموذج 8-ك.

المستشارون

تعمل جولدمان ساكس وشركاه ذ.م. م ودويتشه بنك للأوراق المالية كمستشارين ماليين لشركة يونيفار سوليوشنز ويتمل ووتشيل وليبتون وروزين آند كاتز كمستشار رئيسي لشركة يونيفار سوليوشنز.

وتعمل باول وويس وريفكايند ووارتون آند جاريسون ذ.م.م. كمستشار قانوني لأبوللو للصناديق.

كما تعمل جي بي مورغان للأوراق المالية ذ.م.م كمستشار مالي رئيسي لشركة أبولو. كما تعمل كل من أسواق بي إم أو كابيتال وبي إن بي باريبا للأوراق المالية، والائتمان السويسري وجوجنهايم للأوراق المالية ذ.م.م وإتش إس بي سي سيكيوريتيز (الولايات المتحدة الأمريكية) وشركة ميزوهو لتداول الأوراق المالية الأمريكية ذ.م.م وآر بي سي كابيتال ماركتس ذ.م.م وويلز فارجو لتداول الأوراق المالية ذ.م.م كمستشارين ماليين لشركة أبوللو

تعمل كليري جوتليب ستين وهاميلتون ذ.م.م كمستشار قانوني لجهاز أبوظبي للاستثمار.

معلومات إضافية حول الصفقة المقترحة وأين يمكن العثور عليها

تتعلق هذه الرسالة بالصفقة المقترحة بين شركة يونيفار سوليوشنز إنك ("يونيفار سوليوشنز"أو"الشركة") والأموال التي تديرها الشركات التابعة لشركة أبولو جلوبال مانجمنت إنك ("أبوللو").. فيما يتعلق بالصفقة المقترحة، ستقدم الشركة المواد ذات الصلة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC ")، بما في ذلك بيان وكيل الشركة في الجدول 14أ ("بيان الوكيل"). هذه الرسالة ليست بديلًا عن بيان الوكيل أو أي مستند آخر قد تقدمه الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات أو ترسله إلى مساهميها فيما يتعلق بالصفقة المقترحة. قبل اتخاذ أي قرارات تصويتية أو استثمارية، يتم حث المستثمرين والمساهمين في يونيفار سوليوشنز على قراءة جميع المستندات ذات الصلة المودعة أو التي سيتم تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك بيان الوكيل، وكذلك أي تعديلات أو ملاحق لها، فيما يتعلق بالمعاملة المقترحة عندما تصبح متاحة لأنها تحتوي أو ستحتوي على معلومات مهمة حول يونيفار سوليوشنز وأبوللو، الصفقة المقترحة والمسائل ذات الصلة. سيتمكن المستثمرون وأصحاب الأوراق المالية من الحصول على المستندات (عند توفرها) مجانًا على موقع المجلس الأعلى للتعليم، www.sec.gov، أو عن طريق زيارة موقع علاقات المستثمرين الخاص بالشركة، https://investors.univarsolutions.com/home/default.aspx.

المشاركون في التماس الوكلاء

بموجب قواعد المجلس الأعلى للتعليم، يمكن اعتبار الشركة وبعض مديريها ومسؤوليها التنفيذيين وغيرهم من أعضاء الإدارة والموظفين مشاركين في التماس الوكلاء من حاملي الأسهم العادية للشركة فيما يتعلق بالصفقة المقترحة. تم تحديد المعلومات حول أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين للشركة وملكيتهم للأسهم العادية للشركة في بيان الوكيل النهائي للاجتماع السنوي للمساهمين في الشركة لعام 2022، والذي تم تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات في 23 مارس 2022، أو تقريرها السنوي على النموذج 10-ك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وفي المستندات الأخرى التي قدمتها الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات. ويمكن الحصول على هذه الوثائق مجانًا من المصادر المشار إليها أعلاه. سيتم تضمين معلومات إضافية تتعلق بالمشاركين في التماس التوكيل ووصف لمصالحهم المباشرة وغير المباشرة، من خلال حيازات الأوراق المالية أو غير ذلك، في بيان التوكيل والمواد الأخرى ذات الصلة التي سيتم تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات فيما يتعلق بالصفقة المقترحة عندما تصبح متاحة. يجب على المستثمرين قراءة بيان الوكيل بعناية عندما يصبح متاحًا قبل اتخاذ أي قرارات تصويتية أو استثمارية.

البيانات والمعلومات التطلعية

تحتوي هذه الرسالة على بيانات تطلعية كما تم تعريف هذا المصطلح في القسم 27 أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، والقسم 21 هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة بموجب قانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. يمكن تحديد البيانات التطلعية بشكل عام بكلمات مثل "يعتقد"، "يتوقع"، "قد"، "سوف"، "ينبغي"، "يمكن"، "يسعى"، "ينوي"، "يخطط"، "يقدر"، "يتوقع" أو غيرها من المصطلحات المماثلة. جميع البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان مقيدة بهذه اللغة التحذيرية.

تخضع البيانات التطلعية لمخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة، قد يكون الكثير منها خارج سيطرة الشركة. تشمل العوامل المحتملة التي يمكن أن تؤثر على مثل هذه البيانات التطلعية، من بين أمور أخرى: الظروف الاقتصادية العامة، ولا سيما التقلبات في الإنتاج والاستهلاك الصناعيين وتوقيت ومدى الانكماش الاقتصادي؛ تغييرات كبيرة في استراتيجيات عمل المنتجين أو في عمليات العملاء؛ زيادة الضغوط التنافسية، بما في ذلك نتيجة توحيد المنافسين؛ الاضطرابات المحتملة في سلسلة التوريد؛ تغييرات كبيرة في أسعار المواد الكيميائية والطلب عليها وتوافرها؛ حوادث الأمن السيبراني المحتملة، بما في ذلك الانتهاكات الأمنية؛ مديونية الشركة والقيود المفروضة والتكاليف المرتبطة بأدوات ديونها وقدرتها على الحصول على تمويل إضافي؛ مجموعة واسعة من القوانين واللوائح التي تخضع لها الشركة، بما في ذلك قوانين وأنظمة البيئة والصحة والسلامة الشاملة والتغييرات في قوانين الضرائب؛ عدم القدرة على توليد رأس مال عامل كاف؛ التحديات المتعلقة بالنقل، بما في ذلك الزيادات في تكاليف النقل والوقود، والتغيرات في علاقة الشركة بمقدمي خدمات النقل من الأطراف الثالثة، والقدرة على جذب السائقين المؤهلين والاحتفاظ بهم؛ الحوادث وإخفاقات السلامة والأضرار البيئية وقضايا جودة المنتج وفشل التسليم أو المخاطر والمخاطر المتعلقة بعملياتها والمواد الخطرة التي تتعامل معها؛ احتمال عدم القدرة على الحصول على تغطية تأمينية كافية؛ التقاضي المستمر، والمطالبات المحتملة بالمسؤولية عن المنتج وعمليات الاسترداد، والمخاطر البيئية والقانونية والتنظيمية الأخرى ؛ التحديات المرتبطة بالعمليات الدولية؛ التعرض لتقلبات أسعار الفائدة والعملات؛ عدم القدرة على دمج الأعمال وأنظمة الشركات التي تستحوذ عليها، بما في ذلك الفشل في تحقيق الفوائد المتوقعة من عمليات الاستحواذ هذه؛ احتمال انخفاض قيمة الشهرة والموجودات غير الملموسة؛ قدرتها على جذب أو الاحتفاظ بقوى عاملة مؤهلة ومتنوعة؛ التطورات السلبية التي تؤثر على خطط المعاشات التقاعدية ومعاشات أصحاب العمل المتعددين؛ الاضطرابات العمالية المرتبطة بالجزء النقابي من القوة العاملة فيها؛ قدرتها على تنفيذ مبادراتها وأهدافها المتعلقة بالمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة ("ESG") والتركيز القانوني والتنظيمي المتزايد على بلمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة؛ الآثار الناتجة عن الصراع في أوكرانيا أو التوترات الجيوسياسية ذات الصلة؛ أن شرطًا لإغلاق الصفقة المقترحة قد لا يتم استيفاءه؛ وقوع أي حدث يمكن أن يؤدي إلى إنهاء الصفقة المقترحة؛ عدم الحصول على موافقة مساهمي الشركة على الصفقة المقترحة؛ عدم الحصول على بعض الموافقات التنظيمية المطلوبة أو الفشل في تلبية أي من شروط الإغلاق الأخرى لإكمال الصفقة المقترحة ضمن الأطر الزمنية المتوقعة أو على الإطلاق؛ تحويل وقت واهتمام الإدارة إلى القضايا المتعلقة بالصفقة المقترحة؛ قدرة الشركة على تلبية التوقعات فيما يتعلق بتوقيت وإنجاز الصفقة المقترحة؛ التعطيل من الصفقة المقترحة مما يجعل من الصعب الحفاظ على العلاقات التجارية والتعاقدية والتشغيلية؛ بدء الإجراءات القانونية ضد الشركة أو أبوللو فيما يتعلق بالصفقة المقترحة؛ أصبحت الشركة غير قادرة على الاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين أو تعيينهم بسبب الصفقة المقترحة ؛ الإعلان عن الصفقة المقترحة التي لها تأثير سلبي على سعر السوق للأسهم العادية للشركة أو نتائج التشغيل؛ قدرة الشركة على التعافي بنجاح من كارثة أو مشكلة أخرى تتعلق باستمرارية العمل بسبب إعصار أو فيضان أو زلزال أو هجوم إرهابي أو حرب أو صراع أو وباء أو خرق أمني أو هجوم إلكتروني أو فقدان الطاقة أو فشل الاتصالات أو غير ذلك من الأمور الطبيعية أو حدث من صنع الإنسان ، بما في ذلك القدرة على العمل عن بُعد أثناء الاضطرابات طويلة الأجل مثل وباء كوفيد-19؛ تأثير أزمات الصحة العامة، مثل الأوبئة (بما في ذلك وباء كوفيد-19) والأوبئة وأي شركة ذات صلة أو سياسات وإجراءات حكومية لحماية صحة وسلامة الأفراد أو السياسات أو الإجراءات الحكومية للحفاظ على أداء العمل الوطني أو العالمي. الاقتصادات والأسواق، بما في ذلك أي حجر صحي، و"مأوى في مكانه"، و"البقاء في المنزل"، وخفض القوة العاملة، والتباعد الاجتماعي، والإغلاق أو الإجراءات والسياسات المماثلة؛ الإجراءات التي تتخذها أطراف ثالثة ، بما في ذلك الوكالات الحكومية ؛ قيود معينة خلال فترة انتظار المعاملة المقترحة والتي قد تؤثر على قدرة الشركة على متابعة بعض الفرص التجارية أو المعاملات الاستراتيجية؛ قدرة الشركة على تلبية التوقعات فيما يتعلق بالمعاملة المحاسبية والضريبية للصفقة المقترحة؛ والعوامل الأخرى الموضحة في إيداعات الشركة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات. للحصول على معلومات إضافية بشأن العوامل التي يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج والأحداث الفعلية جوهريًا عن تلك المتوقعة هنا، يُرجى الرجوع إلى أحدث تقرير سنوي للشركة عن النموذج 10-ك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وإلى المستندات الأخرى التي قدمتها الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك التقارير الحالية اللاحقة عن النموذج 8 -ك والتقارير الفصلية عن النموذج 10-كيو. بالإضافة إلى ذلك، ستناقش الشركة بعض هذه المخاطر بمزيد من التفصيل، بالإضافة إلى المخاطر الأخرى المرتبطة بالمعاملة المقترحة، في بيان الوكيل. نود تنبيهكم بأن المعلومات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي ليست ضمانًا للأحداث أو النتائج المستقبلية، وأن الأحداث أو النتائج الفعلية قد تختلف جوهريًا عن تلك الأحداث أو النتائج التي تم إجراؤها في المعلومات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي أو التي اقترحتها.

تمثل أي بيانات تطلعية وجهات نظر الشركة فقط اعتبارًا من تاريخ هذا الاتصال ولا ينبغي الاعتماد عليها على أنها تمثل وجهات نظر الشركة اعتبارًا من أي تاريخ لاحق، ولا تتعهد الشركة بأي التزام، بخلاف ما قد يقتضيه القانون، لتحديث أي بيان تطلعي.

نبذة عن يونيفار سوليوشنز

يونيفار سوليوشنز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز:UNVR) هي شركة عالمية رائدة في مجال توزيع المواد الكيميائية والمكونات وتمثل محفظة استثمارية متميزة من المنتجين الرواد في العالم. ومن خلال امتلاك الشركة لأكبر أسطول نقل خاص في هذه الصناعة وقوة مبيعات تقنية، ومعرفة لوجستية لا مثيل لها، ومعرفة عميقة بالسوق والتنظيم، وتطوير التركيبات والوصفات، والأدوات الرقمية الرائدة، فإنها تقف في وضع جيد لتقديم حلول مصممة وخدمات ذات قيمة مضافة لمجموعة عريضة من الأسواق والصناعات والتطبيقات. وفي الوقت الذي تحقق فيه يونيفار سوليوشنز هدفها للمساعدة في الحفاظ على صحة المجتمعات المحلية وإطعامها ونظافتها وسلامتها، فإنها ملتزمة بمساعدة العملاء والموردين على الابتكار والتركيز على النمو معًا. تعرّف على المزيد من خلال الرابط التالي univarsolutions.com.

حول شركة أبوللو

تُعَد أبوللو بمثابة مدير أصول بديل عالمي عالي النمو. في أعمال إدارة الأصول لدينا، نسعى إلى تزويد عملائنا بالعائد الزائد في كل نقطة على طول نطاق المخاطر والمكافآت من الدرجة الاستثمارية إلى الأسهم الخاصة مع التركيز على ثلاث استراتيجيات استثمارية: العائد، الهجين، والأسهم. لأكثر من ثلاثة عقود، خدمت خبرتنا الاستثمارية عبر منصتنا المتكاملة بالكامل احتياجات العائد المالي لعملائنا وزودت الشركات بحلول رأسمالية مبتكرة للنمو. من خلال أثينا، أعمال خدمات التقاعد لدينا، نحن متخصصون في مساعدة العملاء على تحقيق الأمن المالي من خلال توفير مجموعة من منتجات مدخرات التقاعد والعمل كمزود حلول للمؤسسات. إن نهجنا الاستثماري الحاصل على براءة اختراع والمبدِع والمفعَم بالمعرفة ينسجم مع عملائنا والشركات التي نستثمر فيها وموظفينا والمجتمعات التي نتأثر بها من أجل توسيع الفرص وتحقيق نتائج إيجابية. واعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، كان لدى أبوللو ما يقرب من 548 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة www.apollo.com.

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