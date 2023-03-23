عيشوا أجواء رمضان هذا العام بأسلوب جديد مع هاتف رينو8 T

خلدوا أجمل اللحظات مع أحبتكم في شهر رمضان المبارك مع إمكانات التصوير الاستثنائية لهاتف رينو 8 5G T من أوبو.

يمكن للمستخدمين الآن التقاط صور بورتريه بتفاصيل فائقة الوضوح في هذا الشهر المبارك مع كاميرا البورتريه الاستثنائية من أوبو والتي تأتي بدقة 108 ميجابكسل.

سواء كنتم تصورون جمعات الإفطار الكبيرة أو تستمتعون بوجبة السحور، فإن هاتف رينو 8 5G T هو الرفيق الأمثل لكم خلال الشهر الفضيل.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- مع حلول شهر رمضان المبارك، تقدم لكم أوبو، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، أحدث التقنيات التي ستتيح للمستخدمين تخليد لحظات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء والتواصل مع الأحبة حول العالم.

Reno8 T 5G

بينما نحتفل بقيم رمضان كالوحدة والتكافل والمحبة، يمكن لمستخدمي أوبو الاستمتاع بأجواء ومبادرات الشهر الفضيل وتخليد أجمل اللحظات مع نظام التصوير فائق الوضوح الخاص بـهاتف رينو8 5G Tالذي يتيح التقاط صور عالية الجودة بتفاصيل رائعة. ومع وجود كاميرا الهاتف الرئيسية التي تبلغ دقتها 108 ميجابكسل ضمن سلسلة هواتف رينو لأول مرة، بات يمكن للمستخدمين التقاط صور بجودة احترافية تعبر عن أسلوبهم الخاص بإِبداع، وتخليد اللحظات من منظور مختلف.

مع هاتف رينو8 5G T لن يفوت المستخدمين الآن أية تفاصيل في رمضان سواء جمعات الإفطار الكبيرة أو الفوانيس والزينة التي تضيء البيوت، وبفضل تقنية تجميع البيانات نونا بيكسل بلاس وخوارزمية أوبو لدقة الصور الفائقة باستخدام الذكاء الاصطناعي، تلتقط كاميرا البورتريه التي تأتي بدقة 108 ميجابكسل صورًا فائقة الوضوح وعالية الدقة دائماً، مما يوفر للمستخدمين المزيد من إمكانيات قص وتعديل الصور بفضل قدرة تكبير الصور البانورامية التي توفر تفاصيل كافية تمكنكم من تشكيل صور مختلفة تمامًا من خلال اقتصاص الصور الأصلية بكل سهولة.

ولمن يتطلعون للمزيد من ميزات وقدرات التصوير، الآن مع تقنية تركيز الأضواء وخاصية التصوير فائق الوضوح وفيديو العرض المزدوج وغيرها من الميزات، بإمكان المستخدمين التقاط صور بجودة احترافية تعبر عن أسلوبهم الخاص مع هاتف رينو8 5G T.

لا تفوتوا الاحتفالات والفعاليات خلال الشهر الفضيل، حيث يضمن هاتف رينو8 5G T لكم تجربة استخدام لا مثيل لها مع تقنية الشحن فائق السرعة ™ SUPERVOOCبقدرة 67 واط، وقدرة شحن بنسبة 100٪ في 44 دقيقة، إلى جانب شاشة عرض أموليد AMOLED الكبيرة فائقة النقاء بحجم 6.7 بوصة، ونسبة الشاشة إلى الهيكل نسبة 93 ٪.

يتوفر هاتف رينو8 5G Tللشراء عبر الموقع الإلكتروني الإقليمي لأوبو ومتاجر التجزئة المعتمدة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، بسعر التجزئة الموصى به وهو 1499 درهمًا إماراتيًا.

لمحة عن أوبو

تأسست أوبو في عام 2004، وتعد من أبرز الأسماء الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، حيث تشتهر بتركيزها على التقنيات المبتكرة واللمسات الفنية المتميزة في التصميم.

وتهدف أوبو إلى بناء منظومة متعددة المستويات من الأجهزة الذكية، تواكب من خلالها عصر الاتصالات الذكية الذي نعيشه. وتعتبر الهواتف الذكية التي تنتجها أوبو منصةً لتقديم محفظة متنوعة من الحلول الذكية والرائدة، على مستوى الأجهزة والنظام والبرمجيات. ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت أوبو في عام 2019 خطة على مدى ثلاثة أعوام، لاستثمار 7 مليار دولار أمريكي في مجال الأبحاث والتطوير، لابتكار تقنيات تسهم في تعزيز إمكانيات التصميم.

وتبذل أوبو جهوداً دائمةً لوضع منتجات تتميز بأعلى مستويات التطور التكنولوجي ضمن تصاميم جمالية مميزة وفريدة في متناول المستخدمين في مختلف أرجاء العالم، استناداً إلى فلسفة العلامة التي تتمحور حول الريادة والشباب والقيم الجمالية، حيث تلتزم أوبو بتحقيق هدفها في منح المستخدمين الاستثنائيين إمكانية الإحساس بجمال التكنولوجيا.

وركزت أوبو، خلال العقد الماضي، على تصنيع هواتف ذكية تتميز بإمكانيات تصوير غير مسبوقة، حيث أطلقت أول هواتفها في 2008، وأطلقت عليه اسم سمايل فون، وكان بداية انطلاقها في سعيها الدائم نحو الريادة والابتكار. ووجهت العلامة اهتمامها على الدوام على احتلال مركز الصدارة، وهو ما نجحت في تحقيقه عبر تقديم أول هاتف ذكي مزود بكاميرا دوارة في عام 2013، فضلاً عن إطلاق أنحف هاتف ذكي في عام 2014، كما كانت أول شركة تقدم تكنولوجيا بيريسكوب في كاميرا الموبايل، أتاحت لها تقديم خاصية التقريب خمس مرات وتطوير أو هاتف ذكي تجاري متوافق مع شبكات اتصالات الجيل الخامس في أوروبا.

وتحتل أوبو اليوم المرتبة الرابعة بين علامات الهواتف الذكية، عبر الأجهزة الذكية وواجهة المستخدم ColorOS وخدماتها الإلكترونية مثل أوبو كلاود وأوبو+.

وتقدم أوبو خدماتها ومنتجاتها في أكثر من 40 دولة، كما تدير ستة معاهد للأبحاث وخمسة مراكز للبحث والتطوير موزعة في مختلف أنحاء العالم، من سان فرانسيسكو غرباً وصولاً إلى شنجن شرقاً. كما افتتحت الشركة مركزاً دولياً للتصميم في لندن، وتلعب هذه المراكز كافة دوراً محورياً في ابتكار أحدث الحلول التقنية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الهواتف الذكية وقطاع الاتصالات الذكية.

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015، عبر تأسيس مكتب إقليمي لها في العاصمة المصرية، القاهرة. وبعد النجاح الكبير الذي حققته مبيعات الشركة خلال عامها الأول من وجودها في القاهرة، أطلقت أوبو خطط توسع طموحة في المنطقة، حيث أطلقت عملياتها في سلطنة عمان في عام 2019. تتمتع أوبو حالياً بحضور فعلي في أكثر من 13 سوقاً في المنطقة، بما فيها مصر والجزائر وتونس والمغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وشرق المتوسط.

وسعياً لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشياً مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، زادت أوبو من استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تأسيس معمل في الجزائر في عام 2017. وأصبحت الشركة بذلك أول علامة تجارية صينية تؤسس منشأة صناعية في منطقة شمال أفريقيا. وعملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دوماً على تخصيص حملاتها الترويجية وفقاً للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة. كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة.

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديداً، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحت سلسلة هواتف أوبو رينو. وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من سلاسل الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة.

وتعمل أوبو، انطلاقاً من مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، على اتباع أعلى معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة لأجيال المستقبل، وسعت إلى إحداث تغييرات إيجابية عبر إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية محلية، فضلاً عن الحملات الخيرية.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2039015/OPPO_Reno8_T.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1451542/OPPO_Logo.jpg

OPPO SOURCE