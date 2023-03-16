تم تعيين ماهيش فاندي شاليل، كبير مسؤولي التكنولوجيا في BookMyShow سابقًا، كرئيس مكتب المنتجات والتكنولوجيا في Cyble

أتلانتا، 16 مارس/آذار 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت Cyble، الشركة القائدة المدعومة من Y Combinator في مجال الاستخبارات العالمية للتهديدات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، اليوم أن ماهيش فاندي شليل، كبير مسؤولي التكنولوجيا في BookMyShow، قد تولى منصب رئيس مكتب المنتجات والتكنولوجيا في Cyble. تأتي هذه الأخبار في أعقاب إعلان فوربس Forbes عن الاعتراف بالشركة كواحدة من أفضل الشركات الناشئة في أمريكا لعام 2023 .

Former BookMyShow CTO Mahesh Vandi Chalil Appointed as Chief Product and Technology Officer - Global at Cyble

مع مهنة تمتد لأكثر من 25 عامًا من الخبرة العالمية الواسعة، ماهيش خريج جامعة هارفارد المرموقة. أمضى ماهيش أكثر من عقدين من الزمن في مجال التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم، مع شركات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك Apple، وBank of America، وState Street Bank، وDeloitte، وHotstar، وNissan Digital، وNear، ومؤخراً، BookMyShow. يتمتع بسجل حافل في تقديم نتائج الأعمال وبناء منتجات ناجحة. تمتد خبرته أيضًا إلى أدوار رائدة في حوكمة التكنولوجيا، وصياغة الحلول الاستشارية والتقنية، والعروض ومفاوضات عقود الحلول، وبناء مراكز التطوير وترأسها.

قال ماهيش: "أنا متحمس للغاية لبدء هذه الرحلة الجديدة مع Cyble والارتقاء بوظائف الهندسة والمنتجات إلى المستوى التالي. أتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع فريق مذهل في Cyble لتقديم المعلومات في الوقت المناسب وتمكين المؤسسات والحكومات والأفراد في التخفيف من التعرض للتهديدات السيبرانية وحماية البنية التحتية والمعلومات الشخصية. كمهندس متمرس وشغوف، هذه فرصة كنت أنتظرها بشدة؛ لاستكشاف وتطوير المزيد من الحلول المبتكرة لحل مخاوف العملاء المتعلقة بالتهديدات السيبرانية".

وتعليقًا على التطوير، أضاف مانيش تشاتشادا، الشريك المؤسس ومدير العمليات في Cyble، "يسعدنا انضمام Mahesh لنا. لقد جلب ثروة من الخبرة والتجربة إلى هذا المنصب، حيث شغل سابقًا مناصب قيادية عليا في شركات التكنولوجيا الرائدة. بصفته الرئيس التنفيذي للمنتجات والتكنولوجيا، سيشرف ماهيش على تطوير منتجات الشركة واستراتيجية التكنولوجيا ومبادرات الابتكار في جميع الأسواق العالمية".

قاد ماهيش في دوره السابق في BookMyShow، أحد أفضل منصات الترفيه في الهند، التحول التكنولوجي والحوكمة والتقدم والحلول والتوصيات لهندسة تكنولوجيا المنتج لدعم بناء منتجات وخدمات قابلة للتطوير وموثوقة لتجربة مستخدم سلسة. لقد كان له دور فعال في أخذ زمام المبادرة لترحيل منصة BookMyShow المحلية القابلة للتطوير بدرجة كبيرة إلى السحابة في أقصر إطار زمني، بالإضافة إلى بناء حل تقني قوي لمنصة BookMyShow TVOD المسماة Stream، وهي خدمة بث الأفلام للشركة، وبالتالي إسراع إطلاق المنتج في وقت قياسي في أوائل عام 2021.

يقول بينو أرورا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Cyble: "من خلال سجل حافل من تطوير المنتجات والابتكار التكنولوجي الرائد بنجاح، سيلعب ماهيش دورًا مهمًا في وضع الشركة كمزود رائد للحلول المبتكرة في السوق العالمية. نحن على ثقة من أن ماهيش سيساعدنا على تقديم أفضل الحلول في فئتها لتوفير قيمة استثنائية لعملائنا ودفع نمو الشركة ".

نبذة عن Cyble

Cyble هي شركة عالمية رائدة في مجال الذكاء السيبراني تستخدم الذكاء الاصطناعي للتهديدات المعلقة ببراءة اختراع لمساعدة المؤسسات على إدارة المخاطر السيبرانية. مع التركيز على جمع المعلومات من الويب العميق والشبكة المظلمة والويب السطحي، رسخت الشركة نفسها بسرعة كواحدة من أسرع الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني نموًا في الصناعة، وحصلت على اعتراف من فوربس Forbes وغيرها من المنظمات الموقرة. يقع مقر Cyble الرئيسي في ألفاريتا بجورجيا، ولها مكاتب في أستراليا وسنغافورة والهند، وتتمتع بحضور عالمي. لمعرفة المزيد عن Cyble، تفضل بزيارة: www.cyble.com .

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