الاعتدال الربيعي يصل مع بداية جديدة لنسيم دافئ: معرض Canton رقم 133 يدعو المشترين العالميين لاستكشاف الربيع مع منتجات عالية الجودة

قوانغتشو، الصين, 23 مارس 2023 /PRNewswire/ - الاعتدال الربيعي هو واحد من أربعة وعشرين مصطلح شمسي في التقويمات الصينية التقليدية، مما يعني أن نصف الكرة الشمالي، من اليوم فصاعدا، سوف يخطو إلى الربيع الدافئ، ويجدد شبابه بعد شتاء طويل وقاسي. في معرض الاستيراد والتصدير الصيني رقم 133 ("معرض Canton" أو "المعرض")، تم جمع جميع أنواع المعارض عالية الجودة التي تكمل الربيع الساطع، مما يوفر أفكارًا جديدة للمستهلكين في نصف الكرة الشمالي لتقدير الربيع والتمتع بالحياة الجيدة.

في يوم ربيعي جميل، يعد السفر مع العائلة والأصدقاء والحيوانات الأليفة خيارًا رائعًا لوقت الفراغ. حقيبة سفر VOOCOO pet التي أحضرتها شركة Shenzhen Zou Design Industrial Design Co. Ltd. تجمع بين إلهام تصميم حقائب الأزياء النسائية وحقائب الكتف العصرية للرجال، مما يوفر خيارًا أفضل لمحبي الحيوانات الأليفة لأخذ حيواناتهم الأليفة في نزهات.

فازت حقيبة سفر الحيوانات الأليفة بالجائزة الفضية لجائزة 2022 CF لتصميمها المبتكر والرائع والجودة الدائمة ومفهوم حماية البيئة. تستخدم حقيبة سفر الحيوانات الأليفة المواد القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام، مثل جلد الألياف الدقيقة، ونسيج OXFORD، وسبائك الزنك، والنايلون، للجمع بين حماية البيئة والأزياء.

مع فتحة دائرية مبتكرة وتصميم فتح وإغلاق يشبه الجيب، تزيد حقيبة سفر الحيوانات الأليفة من المساحة. يمكن لعشاق الحيوانات الأليفة أن يأخذوا حيواناتهم الأليفة في نزهة ربيعية ممتعة مع حقيبة الحيوانات الأليفة المصنوعة من شبكة النايلون المقواة، مما يعزز بشكل كبير من سلامة الحيوانات الأليفة.

Bobby Chair الذي عرضته Guangzhou BKAI Imp&Exp Corp.Ltd. في معرض Canton هو الخيار الأفضل للترفيه في الهواء الطلق في الربيع. هذا المنتج، الفائز أيضًا بالجائزة الفضية لجائزة 2022 CF، يتبع مفهوم التصميم لحماية البيئة ويتم تطبيقه مع تقنية نسج PE rattan و rib rattan لحماية البيئة في الهواء الطلق، مما يوفر مقاومة للماء ومقاومة للتآكل ووظائف متنوعة. يمكن استخدام مساحة دائرية فريدة تحت المقعد كمنزل للحيوانات الأليفة، بالإضافة إلى مساحة تخزين وفقًا لاحتياجات المستخدم الخاصة، مما يجعل الحياة المنزلية والترفيه في الهواء الطلق أكثر راحة.

تم جمع مجموعة متنوعة من المعارض المتطورة مع كل من الابتكار والإبداع في معرض Canton، لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية للناس في مختلف البلدان والمناطق. سيعقد معرض Canton رقم 133 على الإنترنت وخارجه في أبريل، مما يتيح للمتداولين العالميين تجربة المزيد من المعالم والميزات الجديدة لهذه الجلسة.

للحصول على آخر الأخبار المتعلقة بمعرض Canton الـ 133 القادم، يرجى التسجيل على https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16 أو قم بالاتصال بـ: Ms. Cai, [email protected] .

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2038114/image_1.jpg

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