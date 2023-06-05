مجموعة سييد تبدأ شراكتها مع جينيس اس واي زي (Gennius XYZ) ﻟﺗﺣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﻟﻸﺻﻭﻝ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻷﻭﺳﻁ ﻭﺷﻣﺎﻝ ﺇﻓﺭﻳﻘﻳﺎ
05 يونيو, 2023, 19:20 AST
ﺩﺑﻲ، ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻭفلوريدا, 5 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- ﺃﻋﻠﻧﺕ مجموعة سييد Group Seed، ﻭﻫﻲ ﺷﺭﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻟﻠﺷﻳﺦ ﺳﻌﻳﺩ ﺑﻥ ﺃﺣﻣﺩ ﺁﻝ ﻣﻛﺗﻭﻡ، ﻋﻥ ﺍﻧﺿﻣﺎﻣﻬﺎ ﺇﻟﻰ Gennius XYZ ,ﺷﺭﻛﺔ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻬﺩﻑ ﺇﺣﺩﺍﺙ ﺛﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﻟﻸﺻﻭﻝ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ . كونها شركة رائدة ﻋﺎﻟﻣﻳًﺎ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ ﻭﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﻭﻻء، ﺗﺳﻌﻰ شركة XYZ Gennius للعمل مع مجموعة سييد ﻟﺗﻌﺯﻳﺯ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﺷﺭﺍﻛﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺿﺎﻫﻰ ﻭﺗﺄﺳﻳﺱ ﻭﺟﻭﺩ ﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻷﻭﺳﻁ ﻭﺷﻣﺎﻝ ﺇﻓﺭﻳﻘﻳﺎ.
معاً، مجموعة سييد و XYZ Gennius سيعملون ﻋﻠﻰ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺣﻝ ﺩﻓﻊ ﻣﺗﻁﻭﺭ ﻟﻠﺑﻧﻭﻙ ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﺭ، ﻭﺗﻭﻓﻳﺭ ﺗﺳﻬﻳﻼﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ، ﻭﺇﻁﻼﻕ "العالم كواحد"، و هي ﻣﻧﺻﺔ (a Motion Life Metaverse) ﻭﺇﻧﺷﺎء ﻣﺭﻛﺯ ﻋﺎﻟﻣﻲ لل CYMi، ﻛﻌﻣﻠﺔ ﺭﻣﺯﻳﺔ ﺃﺳﺎﺳﻳﺔـ
ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺷﺭﺍﻛﺔ، ، ﺳﻳﺗﻡ ﺩﻣﺞ ﺧﺑﺭﺓ اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ لمجموعة سييد مع XYZ Genniusﻟ ﺍﻟﻣﺗﻁﻭﺭﺓ، ﻣﻣﺎ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺟﺭﺑﺔ ﺗﺟﺎﺭﺓ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ﺃﻛﺛﺭ ﺳﻼﺳﺔ ﻭﺛﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ
ﻟﻸﺻﻭﻝ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ .ﺗﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺷﺭﺍﻛﺔ ﻋﻼﻣﺔ ﻓﺎﺭﻗﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻧﻣﻭ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻭﺗﻁﻭﻳﺭﻫﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺳﻳﺭ ﻧﺣﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻼﺑﺗﻛﺎﺭ ﻭﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﻣﻼء .
ﻫﺷﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﻕ، ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻱ ﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ سييد ﻭﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻟﻠﺷﻳﺦ ﺳﻌﻳﺩ ﺑﻥ ﺃﺣﻣﺩ ﺁﻝ ﻣﻛﺗﻭﻡ، قال "ﻟﻡ ﺗﻌﺩ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ ﻣﺟﺭﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ؛ ﺑﻝ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺷﻛﻝ ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ يوم بعد يوم، ساعة بعد ساعة. ﺗﻠﻌﺏ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣﺛﻝ XYZ Genniusدور في تأسيس عالمنا. ﺷﺭﺍﻛﺗﻧﺎ ﺍﻹﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ تركز ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻝ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﺭﻗﻣﻲ ﺳﻬﻝ المنال، النتائج من هذه الشراكة ستقدم فوائد عديدة ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻭﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻷﻭﺳﻁ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳﺭ ﺣﻳﺙ ﺗﺗﻁﻠﻊ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﻗﻔﺯﺍﺕ ﺭﻗﻣﻳﺔ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ .ﻭﻧﺣﻥ ﻧﺗﻁﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺭﺣﻠﺔ ﻣﺛﻣﺭﺓ ﻣﻊ XYZ Gennius"
ﺳﻳﺭﺟﻳﻭ ﺃﺭﺍﻧﺎﻫﻲ، ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻱ ﻟﺷﺭﻛﺔ XYZ Gennius. قال "ﺇﻥ ﺷﺭﺍﻛﺗﻧﺎ ﻣﻊ مجموعة سييد، ﺗﺣﺎﻟﻑ ﻗﻭﻱ ﻣﻥ ﺷﺄﻧﻪ و يساهم غي ﺗﺳﺭﻳﻊ ﻣﻬﻣﺗﻧﺎ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﻟﻸﺻﻭﻝ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻷﻭﺳﻁ ﻭﺷﻣﺎﻝ ﺇﻓﺭﻳﻘﻳﺎ، ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳﻥ ﺣﻠﻭﻝ ﺍﻟﺳﻠﺳﺔ ل XYZ Gennius و ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺿﺎﻫﻰ ﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ سييد، ﺳﻧﻧﺷﺊ ﺣﻘﺑﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺏ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ.ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳﻥ ﺣﻠﻭﻝ ﺍﻟﺳﻠﺳﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﺹ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ .ﻣﻌًﺎ، ﺳﻧﺷﺭﻉ ﻓﻲ ﺭﺣﻠﺔ ﻣﺛﻳﺭﺓ ﺳﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻧﺗﻔﺎﻋﻝ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ، ﻭﺭﺑﻁ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻟﻣﺑﺗﻛﺭﺓ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ.
ﺗﺷﻣﻝ ﺇﺣﺩﻯ ﺍﻟﺳﻣﺎﺕ ﺍﻟﺑﺎﺭﺯﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺷﺭﺍﻛﺔ ﺇﻁﻼﻕ ﻣﻧﺻﺔ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻣﺔ ﺑﻳﺿﺎء ﺗﺟﻣﻊ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻛﺎﻓﺂﺕ ﻭﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭﻣﻳﺯﺍﺕ، ﻭﺗﻣﻛﻳﻥ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﺭ ﻣﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻭﻥ. ﺳﻳﻌﻣﻝ هذا التعاون على طرق لترويج CYMi، ﻭﻫﻲ ﻋﻣﻠﺔ ﺭﻣﺯﻳﺔ ﺃﺳﺎﺳﻳﺔ ﻷﺩﺍﺓ ﻟﻠﻁﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻭك ﺗﺷﻳﻥ ﺍﻹﻳﺛﺭﻳﻭم. ﺳﻳﻌﻣﻝ الاثنان ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺩﻳﻡ "العالم كواحد" و هي ﻣﻧﺻﺔ ﻣﻳﺗﺎﻓﻳﺭﺱ ﺭﺍﺋﺩﺓ ﻣﺻﻣﻣﺔ ﻟﺭﺑﻁ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﻥ ﻭﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺏ ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﻳﺔ ﺍﻟﻐﺎﻣﺭﺓ.
ﻧﺑﺫﺓ ﻋﻥ جينيس اس واي زي ( XYZ Gennius)
ﻣﻧﺫ ﺗﺄﺳﻳﺱ Gennius ﻧﺣﻥ ﻣﻠﺗﺯﻣﻭﻥ ﺑﺑﻧﺎء ﻭﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺎﺕ ﻣﻥ ﺇﻧﺳﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺳﺎﻥ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺩﺙ ﺛﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﻭﻻء.ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﺳﺧﻳﺭ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻣﻛﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﺗﻣﻛﻳﻧﻳﺔ ﻭﻣﻧﺻﺎﺕ ال Web3، ﻧﺧﻠﻖ ﺗﺟﺎﺭﺏ ﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﺗﺭﺗﻘﻲ ﺑﻧﻣﻁ ﺣﻳﺎﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﻧﺣﺎء ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ .ﻣﻬﻣﺗﻧﺎ ﻫﻲ ﺭﺑﻁ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺏ ﺍﻟﻣﺑﺗﻛﺭﺓ ﻭﺍﻟﺷﺭﺍﻛﺎﺕ ﺍﻹﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ، ﻭﺗﺣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ
ﻟﺩﻳﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻟﻸﺻﻭﻝ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ .ﻣﻊ ﻛﻭﻧﺳﻭﺭﺗﻳﻭﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻹﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺍﻟﻭﺍﺳﻌﺔ، ﻭﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﺍﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﺷﺭﺍﻛﺎﺕ " Gennius" لديها القدرة في ﺇﺷﻌﺎﻝ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻠﺣﻭﻅ .ﻧﺣﻥ ﻣﺗﺣﻣﺳﻭﻥ ﻟﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﺭﻭﺍﺑﻁ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ، ﻭﺗﻣﻛﻳﻧﻬﺎ ﻣﻥ ﺇﻧﺷﺎء ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻫﺎﺩﻓﺔ ﺗﺟﻠﺏ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﻭﻻء ﺇﻟﻰ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ .ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻧﻌﻳﺩ ﺗﺻﻭﺭ ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻧﺳﺗﻛﺷﻑ ﺍﻻﺣﺗﻣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﻣﻳﺗﺎﻓﻳﺭﺱ، ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫﺩﻳﻥ ﻟﺗﻣﻛﻳﻥ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﺳﻠﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺷﻳﺎء ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺣﺑﻬﺎ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ .ﺍﻧﺿﻡ ﺇﻟﻳﻧﺎ ﻓﻲ Gennius في ﺍﻟﺗﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ، ﻭﺗﻣﻛﻳﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻣﺗﺭﺍﺑﻁ .ﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ، ﺗﻔﺿﻝ ﺑﺯﻳﺎﺭﺓ www.gennius.xyz
ﻧﺑﺫﺓ ﻋﻥ مجموعة سييد (Seed Group)
ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟـ 20 ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ، مجموعة سييد ﺗﺣﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﻣﻊ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ﺭﺍﺋﺩﺓ ﺗﻣﺛﻝ ﻣﻧﺎﻁﻖ ﻭﺻﻧﺎﻋﺎﺕ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ .ﻭﻗﺩ ﻋﺯﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻷﻭﺳﻁ ﻭﺷﻣﺎﻝ ﺇﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﻭﻳﺔ ﻟﻠﺭﻭﺍﺑﻁ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻟلمجموعة. ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ الأساسي هو ﺇﻧﺷﺎء ﺷﺭﺍﻛﺎﺕ ﻣﻔﻳﺩﺓ ﻟﻠﻁﺭﻓﻳﻥ و هذه ﻧﻘﻁﺔ ﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﺟﺎﺡ ﺟﻣﻳﻊ ﺷﺭﻛﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ، و ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺟﻧﺳﻳﺎﺕ الذي يسرع ﺩﺧﻭﻟ ﺍﻟﻣﺳتخدﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﻣﻼﺋﻬﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻓﻳﻥ ﻭﺗﺳﺭﻳﻊ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﻡ. .ﺗﻡ ﺇﻧﺷﺎء ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﺳﻌﻳﺩ ﺑﻥ ﺃﺣﻣﺩ ﺁﻝ ﻣﻛﺗﻭﻡ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻭ ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻁﻘﺔ، ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﻲ ﺑﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﺧﺎﺹ .ﻟﻠﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻗﻡ ﺑﺯﻳﺎﺭﺓ www.seedgroup.com
- ﻟﻠﺗﻭﺍﺻﻝ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲXYZ: Gennius
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- ﻟﻠﺗﻭﺍﺻﻝ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲGroup: Seed
ﻧﻭﻣﺎﺭﻱ ﺟﺎﻥ ﻻﻛﺎﻣﺎﻧﺎ
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الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2082400/Gennius_XYZ_Seed_Group.jpg
Seed Group; Gennius XYZ SOURCE
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