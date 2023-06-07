غوييانغ، الصين، 7 يونيو/ حزيران 2023 /PRNewswire/ -- تقرير إخباري صادر عن موقع Huanqiu.com:

انطلق معرض صناعة البيانات الضخمة الدولي في الصين لعام 2023، المعروف أيضًا باسم "Big Data Expo"، في 26 مايو/ أيار في مدينة غوييانغ بمقاطعة قويتشو. شهد حفل الافتتاح حضورًا متميّزا من خلال تواجد حوالي 1300 مشارك من خلفيات محلية ودولية.

The China International Big Data Industry Expo 2023 commenced on May 26th.（Source： Eye News of Guizhou Daily）

تتمحور فعاليات معرض البيانات الضخمة الدولي في الصين لعام 2023 حول شعار السنة "دمج الاقتصادات الرقمية والحقيقية، فتح آفاق المستقبل من خلال نقل القوّة". يسلط المعرض لهذا العام الضوء على أهمية "خلق القيمة من خلال البيانات، وعبر تطوير الابتكار لأجل المستقبل". تمكنت فعاليات الحدث من جذب 328 من الصناعات الرائدة ومن الشركات والأعمال ينتمون لــ 50 دولة ومنطقة، مما يؤكد امتدادها العالمي.

تمتد فعاليات المعرض على مدار ثلاثة أيام، حيثُ يتمّ تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة بما في ذلك المؤتمرات، المعارض، حفلات إطلاق المنتجات، المسابقات وجلسات التفاوض التجاري. يشمل البرنامج سبع حوارات عالية المستوى تتمحورُ حول مواضيع من قبيل "البيانات الشرقية والحوسبة الغربية" و "نماذج الذكاء الاصطناعي الفائقة" و "الابتكار الاقتصادي الرقمي والازدهار". بالإضافة إلى ذلك، ستنعقد 21 منتديًا لتدارس مواضيع تتعلق بـ "تعميق التكامل بين الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الحقيقي" و "دورة العنصر البياناتي وتحقيق القيمة".

يهدف المعرض إلى تعزيز الشراكات الدولية وتجسيد المهنية وتلبية احتياجات السوق. لتحقيق ذلك، يتضمن المعرض ستة أروقة موضوعاتية رئيسية تقدم الروابط العالمية، والمشاريع الضخمة لتجمعات البيانات، والصناعة الرقمية، والتحول الرقمي الصناعي، والسيناريوهات الإبداعية، ونمط الحياة الرقمي. توفر هذه الأروقة منصة متعددة الأبعاد ومتعددة الأوجه لعرض أحدث التقنيات والمنتجات والحلول والتطبيقات في المجال.

سيكشف المعرض أيضًا عن 20 من الابتكارات التكنولوجية المتميزة، والتي تم اختيارها بعناية من بين 357 منتجًا مماثلًا. في الوقت نفسه، ستُعقد أربع مسابقات تتركز حول تطبيقات الإنترنت الصناعي المستندة إلى سيناريو الانترنيت الصناعي والسيناريوهات المعتمدة على البيانات. سيدور العديد من الأنشطة الأخرى حول التفاوض التجاري والتجارة.

منذ إنشائه في عام 2015، استمر معرض البيانات الضخمة في الحفاظ على مكانته كأول معرض من نوعه في العالم مخصص للبيانات الضخمة. لقد تبنى بحماس التغيرات العالمية مع العمل كحدث وطني يركّزُ بشدّة على الصناعة، مستفيدًا بشكل فعال من إمكانات المؤسسات. من خلال استغلال آليات جديدة للتعاون الدولي في عصر الاقتصاد الرقمي، يهدف المعرض إلى تقديم الحلول المبتكرة الصينية لتحقيق التطوير العالمي في مجال البيانات الضخمة. وفي النهاية، تكمنُ مهمته في تعزيز التنمية العالمية للبيانات الضخمة.

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