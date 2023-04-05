ويجو و"فيزيت بريتين" تتعاونان للسنة السابعة على التوالي

ستروج الحملة أفضل المعالم في بريطانيا وتقدم تجارب لجميع أنواع المسافرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 5 أبريل / نيسان 2023 /PRNewswire/ --

تعاونت ويجو، محرك البحث الأضخم للسفر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع وكالة السياحة الوطنية البريطانية فيزيت بريتين ، لإطلاق حملة جديدة تهدف إلى جذب المزيد من المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي إلى بريطانيا.

London

تسعى حملة التسويق المشترك "Spill the Tea" ، والتي تستمر حتى يونيو 2023 ، إلى عرض مزيج بريطانيا الفريد من الأنشطة والمعالم السياحية والثقافة والحداثة، مما يجذب المسافرين لاستكشاف المعالم الشهيرة في البلاد. وسيتم ترويج الحملة التي تتخلل الأفلام القصيرة والمحتوى ذي العلامات التجارية المشتركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب بالإضافة إلى الإعلانات الرقمية والراديو.

وقال مأمون حميدان، رئيس العمليات التجارية والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند في ويجو: "بناءً على نجاح الحملات السابقة، يسعدنا أن نتشارك مع وكالة السياحة الوطنية البريطانية فيزيت بريتين ( (VisitBritain للعام السابع على التوالي. ومن خلال الاستفادة من بيانات ويجو حول توجهات المسافرين والعروض المتنوعة التي تقدمها بريطانيا، تمكنا من إنشاء تجارب سفر مخصصة تلقى إقبال كبير لدى المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي. ونتطلع إلى إلهام المزيد من المسافرين لاستكشاف هذه الوجهة التي يجب زيارتها ".

من خلال هذا التعاون، نسعى الى إلهام المسافرين لحجز رحلة إلى بريطانيا وخلق ذكريات لا تُنسى.

وقالت كارول ماديسون، نائبة المدير المؤقت لفيزيت بريتين (" (VisitBritain: "تُعد دول مجلس التعاون الخليجي سوقًا سياحيًا مهمًا للغاية بالنسبة لبريطانيا، ويسعدنا أن نطلق هذه الحملة بالشراكة مع ويجو. ومن خلال مشاركة المسافرين بقصة وجهاتنا النابضة بالحياة والمتنوعة، نريد إلهامهم لاكتشاف المزيد من المعالم في المملكة المتحدة، وقضاء عطلة أطول واستكشاف نشاطات جديدة على مدار العام ".

تتضمن الحملة التي تحمل موضوع الشاي إعلانات فيديو ومواقع ويب مخصصة باللغتين العربية والإنجليزية وتؤكد على بريطانيا كوجهة ترحيبية وديناميكية ومثيرة وشاملة في الحملة الإعلانية متعددة الوسائط تحت عنوان "Spilling the Tea on Great Britain".

ومن خلال حب بريطانيا للشاي، شكلت فيزيت بريتين قصة عن التجارب الجديدة، من المغامرات الساحلية والريفية المليئة بالأدرينالين إلى المهرجانات الصيفية الشهيرة، ومن جولات الطعام إلى الجولات الفنية والشاي بعد الظهر مع لمسة سحرية، تظهر للزوار أنه "مهما كان فنجان الشاي الخاص بك" فإن بريطانيا ستقدمه لك.

نبذة عن "ويجو"

تضمّ "ويجو" مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. وتعدّ "ويجو" من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، وتمنح مستخدميها مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وباتت "ويجو" خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة "ويجو" عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في جاكرتا، وبنغالور، والقاهرة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.wego.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2047299/Wego_London.jpg

Wego SOURCE