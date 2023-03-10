القيام باستثمارات أكثر ذكاءً في سوق غير مؤكدة: CoinEx تبقي المستخدمين على اطلاع على تحركات السوق

هونج كونج، 10 مارس 2023 /PRNewswire/ - يتوقع التقرير السنوي للعملات المشفرة لعام 2022، الذي نشرته CoinEx و ViaBTC Capital بشكل مشترك، أن العملتان المشفرتان الرئيسيتان، Bitcoin و Ethereum، سيستمران في الصراع مع عدم اليقين في عام 2023. ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن تظل Bitcoin متقلبة، نظرًا لعدم اليقين في الاقتصاد العالمي والمناخ الجيوسياسي. وفي الوقت نفسه، ترقية شنغهاي للـ Ethereum في الربع الثاني من عام ٢٠٢٣ ستسمح للراهنون بسحب الـ Ethereum الخاصة بهم المرهونة في عام ٢٠٢٠. قد يؤثر ضغط البيع الناجم عن هذه العوامل على أسعار كل من Bitcoin وEthereum على المدى القصير.

Source: CoinEx

للقيام باستثمارات أكثر ذكاءً في سوق لا يمكن التنبؤ بها، يجب على مستخدمي العملات المشفرة تتبع اتجاهات السوق واتخاذ قرارات استثمارية فورية وتعديل استراتيجياتهم وفقًا لذلك.

يمكن لمستخدمي العملات المشفرة العالميين البقاء على اطلاع بأحدث اتجاهات السوق من خلال صفحة الويب الخاصة بـ [ٍسوق] CoinEx. تجدر الإشارة إلى أنه منذ طرح شريحة [السوق]، واصلت CoinEx ترقية وظائفها لتحسين تجربة المستخدم مع مساعدة المستخدمين على التقاط تحركات السوق في الوقت الفعلي.

تغطي صفحة [السوق] الأقسام التالية:

1. قائمة العملات

في قائمة العملات، يمكن للمستخدمين تحديد العملة المشفرة المستهدفة وفقًا لمطالبهم استنادًا إلى فئات جديدة والتي تتضمن الأرصدة، والعلامات المختارة، والعلامات المختلفة، والتي تقدم صورة بانورامية لحركات الأسعار وحجم تداول العملات المشفرة.

2. قائمة جديدة

قائمة جديدة تعرّف المستخدمين بسرعة على العملات المشفرة الجديدة المدرجة في CoinEx. تقوم الميزة بتصنيف العملات المشفرة بترتيب زمني استنادًا إلى وقت إدراجها، وإطلاع المستخدمين على أحدث أداء للعملات المشفرة الجديدة. وفي الوقت نفسه، يمكن للمستخدمين أيضًا البقاء على علم بفئات العملات المشفرة المحددة، وبالتالي التمتع بمزيد من الراحة عند الاستثمار في العملات المشفرة المختلفة.

3. نظرة عامة على الأسواق

تجمع وظيفة [نظرة عامة على الأسواق] تصنيفات العملات المشفرة في الوقت الفعلي، واتجاهات التداول، وتغيرات الأسعار، والبيانات التاريخية كلها في صفحة واحدة، مما يلبي احتياجات المستخدمين. مع نظرة عامة على الأسواق، يمكن للمستخدمين عرض الإحصائيّات في الوقت الحقيقي، مثل تصنيفات العملات المشفرة، وتوزيع الطلبات، وتوزيع تغير الأسعار، والقيمة السوقية التاريخية، لمواكبة اتجاه السوق.

على الرغم من العديد من الشكوك التي تواجه سوق التشفير في عام 2023، فقد شهدنا أيضًا العديد من الفئات الناشئة والمشاريع المبتكرة. من خلال البقاء متأقلمين مع تطورات السوق وتتبع أحدث الاتجاهات، يمكن لمستثمرين العملات المشفرة الاستفادة من ميزة "المحرك الأول" لأنها تحاول اتخاذ قرارات مستنيرة من خلال ملاحظات السوق. وباعتبارها أحد الجسور المؤدية إلى ثروة العملات المشفرة، فإن شريحة [سوق] CoinEx تسهل على المستثمرين العثور على المزيد من الفرص في سوق متقلبة.

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