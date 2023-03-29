يعتلي موقع فريشا المراتب الأولى بين أفضل 100 سوق إلكتروني في العالم، مما يعزز قطاع أعمال الجمال والعناية الصحية

لندن, 29 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- عزز موقع الجمال والعناية الصحية فريشا الرائد في السوق مكانته العالمية من خلال ظهوره لأول مرة في قائمة أفضل 100 سوق إلكتروني في العالم التي وضعتها شركة a16z.

بحلوله في المركز 59، تفوق موقع فريشا على المنافسين في السوق العالمية للعناية بالشعر والجمال والصحة، مما عزز مكانته كأفضل سوق إلكتروني في العالم وأسرعها نموًا.

Fresha ranked as top 100 global marketplaces

تقوم شركة رأس المال الاستثماري أندريسن هورويتز الذي يقع مقرها في كاليفورنيا بتجميع قائمة من أفضل 100 متجر، وتقوم بتقييم الشركات بناءً على النتائج الشاملة لنشاط السوق الإلكتروني. من بين هذه المعايير المعتمدة في التقييم: إجمالي حجم البضائع السنوي (GMV) من Bloomberg، وبيانات أداء التطبيق من Apptopia، و SameWeb.

يعزو ويليام زكيري، مؤسس فريشا ومديرها التنفيذي، تصنيف الشركة إلى تأثيرها العالمي الكبير وريادتها في السوق. "يوضح هذا الإنجاز اعتماد شركائنا على تقنيتنا لإدارة أعمالهم ويؤكد نجاح نهج فريشا الذي يركز على العملاء، والذي يتماشى تمامًا مع تفضيلات المستهلكين للبحث عن مواعيد التجميل والعناية الصحية مع الشركات المحلية وحجزها ودفع ثمنها."

إن فلسفة فريشا التي تركز على العميل، وميزتها التنافسية، وجودة منتجاتها هي التي دفعت نجاحها. يتيح هذا السوق الإلكتروني للشركات تبسيط عملياتها، والترويج لخدماتها، وإطلاق حملات تسويقية، وبيع المنتجات عبر الإنترنت، والحماية من حالات عدم حضور العملاء إلى مواعيدهم والحماية من الإلغاءات التي تتم في اللحظة الأخيرة. يوفر السوق الإلكتروني للتجار مجموعة شاملة من الأدوات من أجل إجراء عمليات تجارية سلسة، بما في ذلك أدوات لحجز المواعيد ونقاط البيع وإدارة سجلات العملاء وأتمتة التسويق وبرامج الولاء ومخزون منتجات التجميل وإدارة الفريق. يساعد موقع فريشا الشركات الشريكة على زيادة مداخيلها من خلال الاستفادة من السوق الاستهلاكية والحجز عبر الإنترنت والتسويق الآلي عبر تطبيقات الأجهزة المحمولة وإمكانية الاندماج المتقدم مع العلامات التجارية التقنية الكبرى مثل Instagram و Facebook و Google.

قام موقع فريشا بإنشاء شبكة واسعة من ما يقرب من 90.000 محل تجاري في جميع أنحاء العالم، التي تقع في الغالب في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وأوروبا. يحجز العملاء عشرات الملايين من المواعيد على الموقع كل شهر، ويعالجون أكثر من 10 مليار دولار من إجمالي حجم البضائع السنوي (GMV). وبدعم من شركة الأسهم جنرال أتلانتيك الذي يقع مقرها في نيويورك وكذلك من مستثمرون آخرون مثل رائدة التجميل العالمية هدى قطان، تجاوزت قيمة فريشا 640 مليون دولار من خلال جولتها الاستثمارية Series C في عام 2022.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2041387/Fresha_top_100.jpg

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