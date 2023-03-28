المعهد الدولي للألومنيوم يدشن تحالف مستقبل الألومنيوم 2030

لندن، 28 مارس 2023 /PRNewswire/ -- دشَّن المعهد الدولي للألومنيوم (IAI) اليوم تحالف مستقبل الألومنيوم 2030، وهو عبارة عن تحالف يضم 25 من أعضاء المعهد من منتجي الألومنيوم و20 شركة وعميل من صغار الشركات العاملة في هذا المجال والعملاء ممن التزموا بإحداث تحولات في قطاع تصنيع منتجات الألومنيوم. والهدف من ذلك هو التعجيل بتحقيق مستهدف صافي الانبعاثات الصفري مع التعاون بشأن وضع خارطة طريق تشمل كافة أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة.

وقد نشأت هذه المبادرة التي أطلقها المعهد من مناقشات دارت مع العديد من الجهات الفاعلة في أسواق المشروبات وعبوات تعبئة المشروبات وتصنيع السيارات والأجهزة الكهربائية والنقل والإنشاءات، فبرزت بفضلها قوة جهود التعاون الرامية إلى التعامل مع أكثر التحديات العالمية تعقيدًا. ونستكمل جهودنا بناءًا على حالات التآزر مثل العمل في قطاع تصنيع عبوات المشروبات لتعزيز عمليات التدوير والحد من الانبعاثات.

لقد أصبح الحد من انبعاثات غاز الدفيئة ومحاربة التغيُّر المناخي من أولويات مجال صناعة الألومنيوم. لكن هذا القطاع يحتاج إلى السير بصورة شاملة صوب تحقيق صافي الانبعاثات الكربونية الصفري على نحو يتسنى من خلاله التعامل مع كافة جوانب الاستدامة. ولهذا السبب شكَّل المعهد تحالف مبادرة مستقبل الألومنيوم 2030.

وسوف ينضم إلى ذلك التحالف أهم الجهات الرائدة في قطاعات الألومنيوم مثل جاغوار لاند روفر و فولفو للسيارات وشركة بول كراون هولندنغز، الشركة المنتجة للمشروبات وعبوات تعبئة المشروبات، و أرداغ ميتال باكيدجنغ، وشركة ونيكساس، وهي الشركة المنتجة للكابلات، وشركة غرانغيس، المختصة في تقنيات الألومنيوم، والكثير غيرها ممن أقروا تحالف مبادرة مستقبل الألومنيوم 20230. يهدف التحالف إلى حماية القيمة المجتمعية للألومنيوم وتعزيزها ضمن كافة التطبيقات. كما أن هذا التحالف يمنح الأعضاء الفرصة للمشاركة في مجتمع متعلم من شأنه تغيير مستقبل سلاسل الإمداد.

وقد صرح فنسنت ديسال، مسؤول التشغيل التنفيذي وكبير نواب الرئيس التنفيذي في نيكساس، قائلاً: "في حربنا ضد التغيُّر المناخي، ينبغي لقطاعاتنا الصناعية أن تتآزر لتكوين رؤى مشتركة وتحديد أفضل الممارسات المهنية التي تتمثل في الأدوات والتقنيات والمنهجيات التي من شأنها إحداث فارق حقيقي. ولهذا السبب قررنا الانضمام إلى تحالف مستقبل الألومنيوم 2023. في نيكساس، نتخذ الخطوات اللازمة لاستخدام أقل قدر ممكن من الألومنيوم المختلط بالكربون في عمليات تصنيع منتجاتنا. إضافة إلى ذلك، تعمل المجموعة، عن طريق حلول لإعادة التدوير، على إصلاح كافة أنواع كابلات الألومنيوم والنحاس التي أوشكت أعمارها الافتراضية على النفاد، ومن ثَمَّ نقدم إسهامات إيجابية للبيئة. كما يستطيع عملاؤنا وشركاؤنا الاستفادة من خدمة إعادة تدوير نفايات الكابلات. نحرص عن طريق هذا التحالف على مشاركة الآخرين والتعاون معهم لإيجاد وسيلة تمكننا من مواصلة إحداث التقدُّم."

كما قالت رامونا أراتيا، نائب الرئيس العالمي ومسؤول أول الاستدامة لدى مؤسسة Ball: "يمتلك الألومنيوم إمكانات قصيرة ومتوسطة الأمد للتخلص من الكربون عن طريق عمليات إعادة التدوير ومعززات الإنتاج. ونتطلع إلى العمل مع المعهد الدولي للألومنيوم وتحالف مستقبل الألومنيوم للتعجيل بالاستغناء عن الكربون في قطاعنا عن طريق التعاون مع الفاعلين في سلسلة القيمة بأكملها.

وسوف تُستخدم رؤى وأفكار وتجارب كل عضو من أعضاء التحالف لمساعدة منتجي الألومنيوم على التكيُّف مع استراتيجيات التحول التي يتبعها كل منهم للوفاء باحتياجات الاستدامة لهم ولعملائهم.

كما صرح جون روست، نائب الرئيس العالمي للاستدامة والشؤون الرقابية لدى شركة كراون هولدنغز، قائلاً: "ينبغي أن تكون لنا إسهامات فعالة لإحداث التغيير من أجل مستقبل كوكبنا. وليس بمقدورنا اتخاذ موقف المتفرج. لهذا السبب، نفخر بعضويتنا في تحالف مستقبل الألومنيوم 2030. تمثل الاستدامة بؤرة كل ما نفعله. نعمل في شركتنا على تطوير برنامجنا للاستدامة الذي أطلقنا عليه مسمى Twentyby30 عن طريق الاستفادة بشكل أكبر من حلول الطاقة المتجددة والحد من استهلاكنا من الطاقة، فضلاً عن السير تجاه مستهدفات لمعدلات تدوير أكثر طموحًا للحد من إهدار المواد والموارد. ولن يحدث ذلك سوى عن طريق تداول الاستراتيجيات التي يمكننا الاستفادة منها لنفعل كل ما في وسعنا للحد من تأثير البصمة الكربونية ومحاربة التغيُّر المناخي."

يمثل التحالف مجتمعًا للتعلُّم يرتكز على اتخاذ ما يلزم لإحداث تحولات ضمن سلاسل الإمداد والتوريد في قطاع الألومنيوم بالنسبة للعديد من القطاعات الاستهلاكية وتشمل: السيارات والنقل والمشروبات والتعبئة والكابلات والأجهزة الكهربائية والسلع الاستهلاكية.

كما صرحت صوفيا هيديفاغ، كبير نواب الرئيس للاستدامة لدى شركة غارنغيس، قائلة: "تلتزم غارنغيس بابتكار حلول شاملة ومستدامة للألومنيوم والاستغناء عن الكربون في مجال عملنا. وسوف يمثل التعاون والتآزر حجر زاوية لتحقيق مستهدف التخلص التام من الانبعاثات والوصول في نهاية المطاف إلى مستقبل مستدام. ويستلزم الأمر التعاون في إطار مجال عملنا وتبادل الرؤى والأفكار وأفضل الممارسات للمساعدة في مواجهة التحديات، بما يؤدي إلى إحداث فارق فعلي. ولهذا السبب قررنا الانضمام إلى تحالف مستقبل الألومنيوم 2023.

وقد صرح مايلز بروسر، الأمين العام للمعهد الدولي للألومنيوم، قائلاً: "يواجه العالم أزمة مناخية وقد أصبح الحد من انبعاثات غاز الدفيئة أولوية بالنسبة للأمم وللكيانات التجارية على حد سواء. ولكن السباق نحو تحقيق صافي الانبعاثات الكربونية الصفري يمثل أمرًا متعدد الجوانب وينبغي أن يشمل تحديات عالمية أخرى تتعلق بالاستدامة، بما في ذلك أوجه الإجحاف الاجتماعي وفقدان التنوع الحيوي وإعادة التدوير وإمكانية الوصول إلى المياه العذبة. ويدرك المعهد الدولي للألومنيوم أن مستهدف صافي الانبعاثات الكربونية الصفري يجب أن يمتد إلى مسائل أخرى تتعلق بالاستدامة.

لقد أبرم المعهد الدولي للألومنيوم اتفاقات تعاون ومشاركة مع مؤسسة "FAST FORWARD ZERO" الاستشارية لتقديم خدمة التوجيه الاستراتيجي وضمان التمثيل واسع النطاق للقطاعات المستهلكة للألومنيوم.

وقد صرح جيروم لوكائيس، مؤسس FAST FORWARD ZERO ورئيسها التنفيذي، قائلاً:"مع تحالف مستقبل الألومنيوم 2030، سوف يتمكن هذا المجال من التعجيل بإحداث تحولات صوب واقع شامل ومتكامل لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفري."

إن قطاع الألومنيوم هو أول القطاعات التي تتحرك صوب تحقيق صافي الانبعاثات الكربونية الصفري على نحو يسهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ولأكثر من 50 عامًا، اتخذ قطاع الألومنيوم دور الريادة في الإنتاج والاستخدام المستدام للألومنيوم. ولقد استطاع قطاع الألومنيوم التعاون بشأن قضايا مثل السيطرة على النفايات والحد من التلوث وتحسين النتائج الصحية للعاملين والمجتمعات والمستهلكين.

نبذة عن المعهد الدولي للألومنيوم

المعهد الدولي للألومنيوم هو الجهة الوحيدة التي تمثل مجال صناعة الألومنيوم على مستوى العالم. يمتلك المعهد قاعدة البيانات العالمية الأكثر شمولاً عن الألومنيوم وتحوي التحليلات التي أُجريت على مدى 40 عامًا فيما يتعلق بالإنتاج والاستهلاك واستخدام الطاقة والأثر البيئي. يُرجى تصفُّح الموقع الإلكتروني: www.international-aluminium.org لمزيد من المعلومات.

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