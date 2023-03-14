كازاخستان تبدأ بتدريب الدفعة الأولى من مُقَيِّمي SIRI المعتمدين

سنغفورة، 14 مارس 2023 /PRNewswire/ -- ستقوم Tech Hub التابعة لمركز Astana المالي الدولي بتدريب الدفعة الأولى من المُقَيمين في كازاخستان في النصف الأول من عام 2023. ستتم إدارة هذا التدريب بشكل تعاوني من قبل INCIT وTech Hub.

يُعلِّم برنامج (CSA) المُقيِّم المعتمد من SIRI الأفراد كيفية استخدام منهجية وأدوات مؤشر جاهزية الصناعة الذكية ((SIRI، وكيفية إجراء تقييمات لاستعداد دولة أو منطقة أو صناعة وإمكانية اعتماد وتنفيذ تقنيات الصناعة 4.0 وممارساتها. عند الانتهاء من البرنامج، يصبح الأفراد مقيمين معتمدين من SIRI، أوCSAs، ومصرح لهم باستخدام منهجية وأدوات SIRI في تقييماتهم.

تم تصميم برنامج (CSA) المُقيِّم المعتمد من SIRI للمهنيين من خلفيات مختلفة، بما في ذلك المستشارين والأكاديميين وخبراء الصناعة، ويوفر فرصة قيمة للأفراد الذين يتطلعون إلى تطوير مهاراتهم وخبراتهم في مجال الصناعة 4.0 والمساهمة في تطوير هذا المجال المهم.

قال بكزان موتانوف، الرئيس التنفيذي لشركة Tech Hub: "سيسمح إطلاق هذا البرنامج بإدخال أدوات تدريب لـ CSAs، والتي من شأنها أن تساعد الشركات الكازخستانية الكبيرة في التحول الرقمي، وتحديد نقاط قوتها وضعفها. يسعدنا أن مركز الثورة الصناعية الرابعة (C4IR) يعمل كمنصة لإدخال وتطوير SIRI في كازاخستان. "

قال رايموند كلاين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة INCIT: "نحن فخورون بدعم طموح كازاخستان في التصنيع من خلال تقييمات SIRI والنضج الرقمي. SIRI أداة مفيدة لتقييم الحالة الحالية للاستعداد للصناعة 4.0 وتحديد المجالات المحتملة للتنمية."

المزايا الرئيسية لاستخدام SIRI هي:

· التقييم الموضوعي: تقدم SIRI تقييمًا موضوعيًا وشاملاً لاستعداد بلد أو منطقة أو صناعة للصناعة 4.0، بناءً على مجموعة من المعايير والمؤشرات المقررة.

· تحديد المعايير: تتيح SIRI للبلدان والمناطق والصناعات تحديد معاييرها مقابل الآخرين وتحديد مجالات التحسين.

· تحديد الأولويات: توفر SIRI خارطة طريق لتطوير الصناعة 4.0 في بلد أو منطقة أو صناعة، مع تسليط الضوء على المجالات التي تحتاج إلى الاستثمار والدعم لتحقيق مستوى عالٍ من الاستعداد.

· إشراك أصحاب المصلحة: توفر SIRI منصة لأصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومة والصناعة والأوساط الأكاديمية، للتعاون والمشاركة في المناقشات حول تطوير الصناعة 4.0.

· اتخاذ القرار القائم على الأدلة: تيوفر SIRI أساسًا لصنع القرار القائم على الأدلة حول تطوير الصناعة 4.0، من خلال توفير تقييم شامل للحالة الحالية للجاهزية وإمكانية التنمية المستقبلية.

وأضاف كلاين: "إن استخدام SIRI لإنشاء قرارات قائمة على أدلة البيانات لرحلة التحول الرقمي الخاصة بهم يمكن أن يساعد كازاخستان في اتخاذ قرارات مستنيرة حول التقنيات والاستراتيجيات التي يجب تنفيذها، وكيفية تخصيص الموارد لتحقيق أقصى قدر من التأثير. من خلال تصميم مصانع المستقبل وتحديد محركات تقنية محددة لقطاعات الصناعة في كازاخستان، يمكن للبلاد أن تضع نفسها بشكل أفضل لتحقيق النجاح في السوق العالمية. "

حول مركز أستانا المالي الدولي (AIFC) وTech Hub والمركز التابع للثورة الصناعية الرابعة في كازاخستان

مركز أستانا المالي الدولي (AIFC) هو دائرة قضائية مستقلة بدأت عملياتها في عام 2018. وفقًا لاستراتيجية التنمية حتى عام 2025، ينصب التركيز الرئيسي لمركز أستانا المالي الدولي (AIFC) على التوطيد كمنصة عالمية تربط بين دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وآسيا الوسطى والقوقاز. www.aifc.kz

إن AIFC Tech Hub هو قسم فرعي من مركز أستانا المالي الدولي ((AIFC، مهمته تعزيز تطوير النظام البيئي للشركات الناشئة، وسوق صناعة المشاريع، والتجارة الإلكترونية، وابتكار الشركات، والمناطق التكنولوجية الجديدة في كازاخستان (التكنولوجيا المالية، التكنولوجيا الحكومية، تكنولوجيا الأقمار الصناعية، الصناعة 4.0، إلخ.). جنبًا إلى جنب مع الشركاء الدوليين، ينفذ AIFC Tech Hub برامج لدعم اللاعبين في السوق، فضلاً عن تسهيل هيكلة صفقات المشاريع واختبار حلول التكنولوجيا المالية الجديدة ضمن بيئة الحماية التنظيمية لسلطة مركز أستانا المالي الدولي (AIFC). https://tech.aifc.kz

تم إطلاق المركز التابع للثورة الصناعية الرابعة في كازاخستان من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) مع مركز أستانا المالي الدولي (AIFC) ووزارة التنمية الرقمية والابتكارات وصناعة الطيران في جمهورية كازاخستان في يوليوز/تموز 2021. ينفذ مركز AIFC Tech Hub اتجاه الصناعة 4.0 داخل المركز التابع للثورة الصناعية الرابعة ((4IR، والذي تم إطلاقه في يوليوز/تموز 2021 وبدأ العمل به في شتنبر/أيلول2021، ويوفر فرصًا وموارد استثنائية.

نبذة عن المركز الدولي للتحول الصناعي (INCIT) (INCIT.org)

تأسس المركز الدولي للتحول الصناعي (INCIT) بهدف قيادة التحول الصناعي العالمي، وهو يقود رحلات الصناعة 4.0 للمصنعين ويدعو إلى النهوض العالمي بالتصنيع الذكي. المركز الدولي للتحول الصناعي (INCIT) هو معهد مستقل غير حكومي يطور وينشر الأطر والأدوات والمفاهيم والبرامج ذات المرجعية العالمية لجميع أصحاب المصلحة في التصنيع، من أجل المساعدة في إطلاق التحول الرقمي.

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