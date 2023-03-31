في قلب الحدث: عرض من تلفزيون توشيبا (Toshiba TV) خصيصا لعشاق الألعاب

هونغ كونغ، 30 مارس/ آذار 2023/PRNewswire/ -- في عام 2022، احتل تلفزيون توشيبا المرتبة الأولى من حصة السوق اليابانية، والثالثة في مصر من حيث الابتكار الحرفي المتواصل.

من المتوقّع أن تصدر Toshiba TV منتجا جديدا مزودا بأحدث لوحة ذات معدل تحديث يبلغ 144 هرتز في شاشة العرض الأصلية لأجل الحركة المتميزة.

تؤثر لوحة معدل التحديث، التي تشير إلى عدد المرات التي يقوم فيها التلفزيون بتحديث الصور المتحركة في الثانية، بشكل مباشر على سلاسة ووضوح ما يتم عرضه على الشاشة، وخاصة المحتوى سريع التغير مثل الرياضة وأفلام الحركة، وألعاب الفيديو بالأساس.

لا شك أنّ Toshiba TV، ومن خلال منتجها المرتقب Z870، قد جيلها الجديد المدمج بمعدل تحديث يبلغ 144 هرتز بشكله الأنيق لتحقيق العرض الأمثل الذي يترقّبه عشاق الألعاب.

للحصول على مجموعة كاملة من ألعاب عالية الجودة، فقد تم تقديم طرازات Toshiba TV الجديدة هذه في حُزم Game Mode Pro رائعة، مما يعد بوقت لعب غامر.

Game Mode Pro هو مجموعة متنوعة من الميزات الفرعية المعززة للعب مثل Auto Low Latency Mode لتمكين الاتصال السلس لأجهزة الألعاب بالتلفزيون ؛ تقنية AMD FreeSync للألعاب الخالية من التقطع والتباطؤ ؛ ومعدل التحديث المتغير (VRR) لمزامنة معدل التحديث الديناميكي. تلبي هذه الميزات بشكل مقنع احتياجات اللعب الحقيقية والسريعة خلا الإنتقال من مشهد إلى آخر.

بتوفيره هيكلًا عالي الأداء، يولي تلفزيون توشيبا اهتماما بالغا بجودة العرض الأصلي مع تضمين تقنية شاشة Mini LED، والتي تتيحُ إضاءة خلفية دقيقة، وتحسين التعتيم المحلي، وحيوية الألوان العالية، وكذا تعزيز فعالية الطاقة. يتم تشغيل هذه الميزات بواسطة شريحة REGZA ومعالج الصور الممتاز من Toshiba TV لتحويل دقة الصورة المتميزة وتحسين الألوان وتجويد التباين.

لكل الذين يترقبون إطلاق Z870 من طرف Toshiba TV، فمن المتوقع إطلاق النموذج قريبًا في يوليو من هذا العام. حسب جميع المؤشرات، فإن من شأن هذه الطفرة الجديدة في ريادة Toshiba TV أن تفتح آفاقا متجددة للنجاح عبر الأسواق المحلية والدولية.

*المصدر: BCN, GFK

نبذة عن توشيبا Toshiba TV

يمتدّ تاريخ تلفزيون توشيبا إلى نحو 71 عامًا من الإنتاج. من خلال استعماله القوي للحمض النووي في ابتكاراته وكذا الأفكار المتطورة التي يشجعها، أنتج تلفزيون توشيبا العديد من أجهزة التلفزيون ذات الميزات الرائدة في العالم. قدم تلفزيون توشيبا، من خلال جودة صورته العالية، تجارب لا تُنسى وأنماط مشاهدة متطورة استفاد منها العديد من الأشخاص حول العالم.

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