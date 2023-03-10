اختتام المؤتمر الدولي للعدالة في الرياض

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي للعدالة الذي استضافته وزارة العدل السعودية رسميًا في الرياض.

على مدار يومين، جمع المؤتمر حوالي 4000 ضيف من جميع أنحاء مجال العدالة العالمية لمناقشة دور التكنولوجيا في إحداث ثورة في القطاع القانوني.

قدم المؤتمر منصة للحوار الدولي لمواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز الممارسات القضائية العالمية، ونشر أحدث التطورات في التكنولوجيا لجعل العدالة أكثر شفافية ومتاحة للجميع.

Saudi Minister of Justice, H.E. Walid Muhammad Al-Samaani, and Saudi Minister of Investment, H.E. Khalid Al Falih, issue the first licenses enabling foreign law firms Herbert Smith Freehills, Latham & Watkins, and Clifford Chance to practice in Saudi Arabia at the International Conference on Justice. Delegates from across the world convene in Riyadh to take part in discussions on the future of judicial systems and the application of digital technologies in justice. The International Conference on Justice showcased an exhibition of the successful application of digital technologies in Saudi Arabia, delivering justice that is more transparent, accessible and equitable.

الرياض، المملكة العربية السعودية، 10 مارس/آذار 2023 /PRNewswire/ -- اختتمت وزارة العدل السعودية بنجاح اليوم الأول من المؤتمر الدولي الافتتاحي للعدالة في الرياض. على مدار يومين، جمع المؤتمر 50 من الحقوقيين والخبراء القانونيين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم لاستكشاف كيف تعمل التكنولوجيا على تغيير الأنظمة القانونية وجعل العدالة أكثر شفافية ومتاحة للجميع.

وأشار وزير العدل السعودي، معالي السيد وليد الصمعاني، إلى: "إن اليومين الماضيين كانا ناجحين للغاية، حيث تمكنَّا من تبادل المعرفة والخبرة مع أذكى العقول القانونية من جميع أنحاء العالم". وأضاف: "نأمل أن يكون للحوار والتعاون الذي يتم تعزيزه خلال هذا المؤتمر تأثير كبير على التطور المستقبلي لحلول العدالة الرقمية عالمياً".

حضر المؤتمر 25 متحدثًا وتكون من 6 جلسات رئيسية، ودعا المشاركين إلى المشاركة تحت شعار "تسهيل الوصول إلى العدالة من خلال الابتكار الرقمي". وتنوعت الموضوعات التي تم تناولها على نطاق واسع، من دور الرقمنة في تعزيز العدالة الوقائية إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي في ممارسة القانون واستخدام البيانات الجماعية للتنبؤ بالنتائج القضائية.

تضمن اليوم الأخير لالمؤتمر الدولي للعدالة ثلاث جلسات رئيسية: "استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز العدالة" و"تحليلات البيانات لتعزيز العدالة" و"مستقبل حل النزاعات البديلة في ضوء التحول الرقمي". تضمن المتحدثون المشاركون خبراء في مجالات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات، والوساطة الرقمية، والتوفيق عن بُعد، الذين تبادلوا المعرفة والخبرات حول كيف يمكن للأجهزة القضائية الممكّنة رقميًا أن تخلق مجتمعات أكثر ازدهارًا وضمان عدالة شفافة ومتاحة للجميع ومنصفة.

منذ تقديم رؤية 2030، جعلت جهود التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية المملكة رائدة عالميًا في مجال العدالة الرقمية. اعتبارًا من عام 2023، أصبحت أكثر من 90٪ من الخدمات القضائية في المملكة رقمية، حيث توفر بوابة نجيز Najiz التابعة لوزارة العدل للمستخدمين إمكانية الوصول إلى أكثر من 150 خدمة إلكترونية قضائية. خلال العام الماضي وحده، سهلت الخدمات الرقمية الموسعة في المملكة أكثر من 2.37 مليون جلسة استماع عبر الإنترنت، وأصدرت أكثر من 1.1 مليون حكم، وأصدرت أكثر من 5.2 مليون توكيل إلكتروني. سعت المملكة من خلال استضافة المؤتمر، إلى تزويد أصحاب المصلحة القانونيين على مستوى العالم بمنصة جديدة مهمة لتبادل الخبرات حول التحول الرقمي وتعزيز التعاون الدولي بشأن المستقبل الرقمي للأنظمة القانونية.

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Saudi Ministry of Justice (MOJ) SOURCE