رمضان وقت للأعمال الخيرية: ترعى شركة GAC MOTOR مكتبات للأيتام في المملكة العربية السعودية

غوانزو، الصين، 31 مارس/آذار 2023 /PRNewswire/ -- رمضان - وقت مقدس للتأمل الديني وتجديد إيمان المرء وهو الشهر التاسع من التقويم الإسلامي.

خلال هذا الشهر ذي الأهمية الدينية والممارسة الهادفة، تعاونت GAC MOTOR مع مؤسسة إخاء EKHAA، وهي مؤسسة تقدم الرعاية للأيتام السعوديين، للمساعدة في دعم المراهقين المعوزين المحليين في هذه الدولة الإسلامية.

بناء مكتبة بالحب

تعاونت GAC MOTOR مع مؤسسة إخاء EKHAA لإنشاء 4 مكتبات "حب" وأمكان للمطالعة في 4 دور للأيتام، وتبرعت بـ 1000 كتاب للمراهقين.

إخاء EKHAA هي مؤسسة غير ربحية مسجلة في المملكة العربية السعودية تهدف إلى توفير الدعم والاستقرار لليتمى من أجل رعايتهم.

تدعم المؤسسة أكثر من 2000 يتيم من خلال 10 فروع في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام وحائل والقصيم وأبها وشقرة وجيزان، وتساعد المستفيدين في كل شيء من الإسكان والتوظيف والمساعدات المالية للزواج ورعاية الأسرة والمساعدة في الحج والعمرة. (المصدر: إخاء المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام | arab.org)

تشمل الكتب المهداة موضوعات تغطي مجالات الأدب والعلوم والفنون وغير ذلك. كان المراهقون في دار الأيتام حاضرين ليشهدوا فعل الحب هذا، وأعرب الكثيرون عن سعادتهم لبدء قراءة الكتب المتاحة.

قال متحدث باسم مؤسسة إخاء EKHAA: "الكتب هي سلم التقدم البشري". "وأعتقد أن إنشاء مكتبة من قبل GAC MOTOR سيساعد الأيتام بشكل فعال على اكتساب المزيد من المعرفة المفيدة ويفتح لهم الباب أمام العالم في رحلتهم التنموية المستقبلية."

ستواصل GAC MOTOR تقديم الدعم الدائم للأيتام من خلال مؤسسة إخاء EKHAA على أمل أن يعيش كل مراهق غدًا أكثر إشراقًا.

إحداث فرق في السوق الأساسية

لطالما كان استخدام الموارد المتاحة لجعل العالم مكانًا أفضل، جزءًا من مهمة GAC MOTOR.

تلتزم GAC MOTOR ببناء حضور إيجابي للعلامة التجارية في المملكة العربية السعودية. يعد الاندماج في الحياة المحلية ودعم المشاريع المحلية الهادفة وسيلة قوية لبناء أسس التنمية طويلة الأجل.

من خلال هذا التعاون وغيره الكثير في المستقبل، تأمل GAC MOTOR في تحقيق رفاهية أفضل لشعب المملكة العربية السعودية، ونوعية حياة أفضل لن تفيد هذا الجيل فحسب، بل كل جيل من بعده أيضًا.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2044193/Ramadan_is_a_time_for_charity_GAC_MOTOR_sponsors_libraries_for_orphans_in_Saudi_Arabia.jpg

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