في الفيتنام, وتقدم الجوائز لصناع المحتوى العالميينGlobal Gala تستضيف حفل الجالا العالمي ل 2023 NimoTV

بهدف توسيع نطاق الأعمال والقيادة للانتقال الشامل للترفيه

قوانغتشو، الصين، 27 مارس 2023 /PRNewswire/ -- Nimo TV

NimoTV وهي منصة عالمية رائدة للبث المباشر اعلنت اليوم ان حفل NimoTV العالمي لعام 2023 سيعقد في 8 أبريل 2023، في مدينة Ho Chi Minh في فيتنام. سيجتمع الضيوف الكرام من الصين وفيتنام وإندونيسيا وتايلاند والشرق الأوسط وأجزاء أخرى من العالم معًا لمشاركة اللحظة المجيدة والرائعة في حفل توزيع الجوائز. كما سينضم العديد من النجوم الفيتناميين إلى الحفل، حيث يقدمون معًا وليمة سمعية وبصرية رائعة لمحبي Nimo TV في جميع أنحاء العالم.

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هذا هو أول حفل عالمي لـ Nimo TV منذ إنشائها في عام 2018 وأول حدث واسع النطاق بعد تعديلاته الاستراتيجية في العام الماضي. في الحفل العالمي القادم، ستقدم Nimo TV جوائز إلى المذيعين المتميزين ووكالات المواهب من جميع أنحاء العالم.

موضوع 2023 Nimo TV Global Gala هو "NIMOVERSE" والذي يرمز إلى أن NIMO TV ستعزز نطاق أعمالها من خلال التوسع في أنواع الترفيه الشاملة وبناء نظام بيئي جديد للمحتوى. ستعتمد Nimo TV استراتيجيات تشغيل دقيقة في سوق جنوب شرق آسيا وستواصل تطوير أعمالها في فيتنام وإندونيسيا وتايلاند. بالإضافة إلى ذلك، ستواصل Nimo TV أيضًا تطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل المملكة العربية السعودية وتركيا ومصر وتسريع انتقالها إلى أعمال البث المباشر العالمية للترفيه، مما يوفر تجربة محتوى متنوعة ومثيرة للاهتمام للمستخدمين العالميين.

وفقًا لمنظمها، سيكون حفل Nimo TV Global Gala لعام 2023 حدثًا مرصعًا بالنجوم يدعو كبار لاعبي الألعاب الفيتناميين مثل Độ Mixi وThầy Giáo Ba وMisThy و ونجوم الترفيه الفيتناميين في بث حي بما في ذلك Em Be وUyen Meow وMochi وBao Nhi وNami. المذيعون مثل Lullaby59 من إندونيسيا وAzizos من الشرق الأوسط مدعوون أيضًا لحضور الحفل. في الحدث القادم، ستقدم Nimo TV أكثر من 30 جائزة، بما في ذلك "أفضل مقدم بث حي لعام 2022" و" النجم الأكثر شعبية لهذا العام" و"مقدمي البث الحي الجدد الأكثر شعبية خلال السنة" و"أفضل وكالة لعام 2022" وما إلى ذلك.

وللمشاركة بشكل أفضل في الحفل الكبير، أطلقت Nimo TV أيضًا بعض الأنشطة المستهدفة عبر الإنترنت للمعجبين العالميين. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين الحصول على وضعهم المميز عن طريق إرسال هدايا مخصصة "NIMOVERSE" على المنصة لتحفيز تأثيرات هدايا Nimo Carnival الفاخرة. بالإضافة إلى ذلك، من الآن وحتى الساعة 24:00 يوم 3 أبريل، يمكن للمعجبين التصويت لصالح المذيعين المفضلين لديهم لمساعدتهم على التنافس على جوائز "أشهر برنامج جديد للعام" و "المعبود الجديد الأكثر شعبية للعام" و "معبود العام " و "أفضل برنامج للعام". كما يمكن للمشجعين التصويت من خلال قناة التصويت الحصرية للحدث "النجم الأكثر تأثيرًا" وسيتم الإعلان عن نتائج التصويت في الحفل في 8 أبريل.

سيتم بث حفل NimoTV Global Gala لعام 2023 مباشرة على مستوى العالم ويمكن للمستخدمين من كل ركن من أركان العالم الدخول إلى غرفة البث المباشر لإرسال دردشات نقطية والمشاركة في الألعاب التفاعلية في الوقت الفعلي للحصول على فرصة للفوز بجوائز كبيرة مثل iPhone 14 Pro Max وسماعات الألعاب وغيرها.

من خلال استضافة حفل توزيع الجوائز هذا، تأمل NimoTV في في التعبير عن امتنانها للدعم المقدم من منشئي المحتوى العالميين وتعزيز التواصل والتعاون مع المذيعين ووكالات المواهب والشركاء الآخرين. واستشرافًا للمستقبل، ستطلق NimoTV مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأنشطة استنادًا إلى الثقافات وتفضيلات المستخدمين في مختلف البلدان والمناطق، مما يوفر محفظة محتوى متنوعة بشكل متزايد وتجربة تفاعلية غامرة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن Nimo TV

Nimo TV هي منصة عالمية رائدة للبث المباشر تديرها شركة HUYA Inc. والتي تسمح لملايين المستخدمين من جميع أنحاء العالم ببث محتوى الألعاب والترفيه الشامل. Nimo TV هي أيضًا مجتمع من اللاعبين والمشاهدين والمشجعين الذين يقودون المحادثات ويعززون الأنشطة التفاعلية ويعززون الاتصالات الصحية والإيجابية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2038994/image.jpg

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