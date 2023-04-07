الأنغوليون يشيدون بمشروع مكافحة الجفاف بقيادة POWERCHINA باعتباره شريان الحياة

بكين، 7 أبريل 2023 /PRNewswire/ -- تقرير إخباري بواسطة haiwainet.cn:

يصادف عام 2023 الذكرى السنوية الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وأنغولا. على مدى السنوات الأربعين الماضية، نفذت الشركات الصينية العديد من المشاريع لإمدادات المياه والإغاثة من الجفاف في أنغولا، مما أحدث "تغييرات ملموسة" في حياة السكان.

انتشرت الابتسامات على وجوه الجميع، من البالغين الذين يحملون دلاء على رؤوسهم إلى الأطفال الذين يحملون زجاجات بلاستيكية في أذرعهم، عندما رأوا لأول مرة مياه الصنبور النظيفة تملأ الحوض في قريتهم. لقد حققت الحلم الذي كان لدينا لأجيال! الآن، الناس والماشية والأغنام لديهم ما يكفي من الماء للشرب. الجفاف هو شيء من الماضي. أنا سعيد جدًا جدًا بذلك"، هذا ما قاله Mengela، وهو قروي أنغولي، معربًا عن امتنانه لمشروع الإغاثة من الجفاف الذي قامت به POWERCHINA في مقاطعة كونين، وهي مؤسسة مملوكة للدولة تأخذ زمام المبادرة في بناء البنية التحتية في جميع أنحاء العالم.

ويعد المشروع واحدًا من أكبر عشرة مشاريع لكسب العيش في أنغولا، بما في ذلك قناة طولها 150 كيلومترًا، و30 بركة تحتوي على 50000 متر مكعب، و30 نقطة مياه للشرب للماشية. بعد اكتمال المشروع، يمكنه أن يلبي احتياجات 235000 من المياه و 400000 من الماشية على طول الخط وتوفير الري لـ 5000 هكتار من الأراضي الزراعية.

بالإضافة إلى الاعتراف الذي اكتسبه بين السكان، حظي المشروع أيضًا بتقدير الناس من جميع القطاعات في الداخل والخارج. في يناير من هذا العام، قام Manuel Quintino، وزير الدولة لشؤون المياه في أنغولا، بزيارة إلى الموقع، قائلاً إن المشروع قد خفف بشكل كبير من ظروف الجفاف في المنطقة وأنه لم يلعب دورًا حيويًا في تسهيل حياة الناس وعملهم وتطوير الزراعة وتربية الحيوانات في المنطقة فحسب، بل قدم أيضًا مرجعًا مفيدًا لمشاريع من نفس النوع يتم تنفيذها في مقاطعات أخرى في جنوب أنغولا وحتى في البلدان المجاورة. وفي وقت سابق، قال عبد الله شهيد، رئيس الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال زيارته للمشروع إنه ينبغي إدخال النموذج المطبق هناك إلى المناطق الأخرى المتضررة من الجفاف في جميع أنحاء العالم.

إن المياه التي يتم توجيهها إلى إفريقيا ليست فقط مياه تحارب الجفاف ولكنها أيضًا مودة من الشعب الصيني. إن مشروع كونين للإغاثة من الجفاف في طريقه إلى أن يصبح رابطة صداقة طويلة الأمد بين الصين وأفريقيا.

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