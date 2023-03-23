استضافة معهد مبادرة مستقبل الاستثمار لقمة PRIORITY العالمية في ميامي في شهر مارس الجاري

الرياض، المملكة العربية السعودية, 23 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- ستستضيف مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute) قمة PRIORITY العالمية في ميامي في يومي 30-31 مارس 2023، حيث يحضر القمة العديد من الناس من مختلف مناحي الحياة لمناقشة الأولوية القصوى لكل قطاع من المجتمع حيث أن العالم يمر بتغيرات غير عادية على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والجغرافي السياسي.

FII Institute’s PRIORITY event sets to create a roadmap for humanity in challenging times

وتُقام هذه القمة بالتعاون مع مدينة ميامي، التي تُعد واحدة من أكثر الدول تنوعًا في العالم وتشهد حاليًا توسعًا هائلًا بسبب إزدهارها التكنولوجي وكونها مركزًا للاستثمار المالي.

كما تهدف القمة المميزة لإنشاء خارطة طريق للعالم لإدارة التحديات الأكثر ضغطًا في العالم.

صُممت PRIORITY كمنصة لفهم احتياجات الإنسان، ورغباته، وتوقعاته، ثم الدخول في مناقشة بهدف الحث على اتخاذ الإجراءات وإيجاد الحلول التي ستساعد القادة حول العالم على تلبية الأولوية القصوى لكل قطاع في المجتمع.

تطرح القمة فرصة مميزة للقادة الخبراء في موضوعات مثل تغير المناخ، والفقر والهجرة، للقاء مع الشركاء المحتملين وتحفيز المشروعات حتى تنتقل من مرحلة البحث إلى حلول واقعية مُطورة بالكامل.

وعلاوة على التشجيع على الحوار الحاسم حول هذه القضايا، فقد استثمرت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ( FII Institute) مباشرةً في الشركات التي تُحدث تغيير مثل مزارع البحر الأحمر، التي تصمم تكنولوجيا زراعية مستدامة، ومنظمة Timbeter، التي تهدف إلى تحسين إمدادات الأخشاب.

وتسعى القمة إلى الحصول عن اجابات عن الأسئلة الملحة، مثل ما هي اللوائح و/أو المنظمات التي تحتاج إلى إنشاءها لتحقيق كل أولولية؟ وأيضًا كيف يمكن للمجتمعات حول العالم أن تتعلم فهم ودعم بعضهم البعض لتحقيق كل أولولية؟ وكيف يمكننا مساعدة القادة العالميين على الصعيد السياسي، والاقتصادي، والثقافي، لتشجيعهم للتركيز على كل أولولية؟

صرح ريتشارد أتياس، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، قائلًا: "تنعقد قمة PRIORITY لتجعلنا نرى شواغل الناس الرئيسية وتركز هذه القمة الشاملة على الإجراءات التي يمكن أن نتخذها لمعالجة هذه الشواغل وكيفية إعادة ابتكار نماذج عملية واجتماعية للاقتصاد العالمي وإفساح المجال لحياة أكثر إزدهارًا وإرضاءًا".

وأضاف، "باعتبارها جزءًا من رؤية المؤسسة لإحداث تأثير إيجابي ودائم على إنسانيتنا، فإن أولوليتنا هي ألا تصبح أصوات الناس غير مسموعة، وهذا هو سبب إصرارنا لعقد هذه المناقشة العالمية سنويًا حتى يستطيع أصحاب السلطة الاستماع إلى رغبات المجتمعات وآمالهم وتوقعاتهم".

تسعى القمة لوضع بصمة في مدينة ميامي، المركز العالمي المتميز والمزدهر، والمُبتكر.

كما صرح رئيس بلدية ميامي، فرانسيس العاشر سواريز، قائلًا: "لم يتطور عالمنا بسرعة كبيرة في الوقت السابق مثلما يحدث حاليًا، وتلعب التكنولوجيا دورها في تسريع هذه العملية فقط. من أجل الازدهار في عصر اقتصادنا الجديد، علينا الاجتماع سويًا والمناقشة بشأن تحدياتنا الأكثر ضغطًا، ولذلك نتشرف باستضافة نسخة هذا العام من قمة مؤسة مبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي، حيث أنها ستضم عقول استثنائية سيشاركون أفكارهم حول كيفية إطلاق العنان لجهودنا في بيئة كثيرة المُعرقلات".

نُبذة عن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ( FII Institute )

مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute) هو مؤسسة عالمية غير ربحية ذات ذراع استثمارية وأجندة واحدة: ألا وهو التأثير في الإنسانية. أُسست في عام 2019، ونشرت العديد من التقارير، واستضافت العديد من المنصات العالمية، وأطلقت العديد من الدعوات والمشاريع لإنشاء مستقبل أكثر استدامة من أجل الإنسانية.

بالإضافة إلى ذلك، تلتزم مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، و تبني ألمع العقول وتحويل الأفكار إلى حلول واقعية في خمسة مجالات هي محل التركيز: الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتعليم والرعاية الصحية والاستدامة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2016046/FII_Institute_PRIORITY_Banner_Miami.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1811613/FII_Institute_Logo.jpg

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