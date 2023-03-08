"سنتوريون إنفست" تستقطب استثمارًا بقيمة 25 مليون دولار من "جيم ديجيتال" لتعزيز خطط توسع عالمي في للأصول الرقمية

تقود "سنتوريون إنفست" ثورة الأصول الرقمية بدعم "جيم ديجيتال" بقيمة 25 مليون دولار

PARIS, 8 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- "سنتوريون إنفست" هي الشركة العالمية الرائدة في مجال الحلول المالية والدفعات، حيث توفر حلولًا مالية مبتكرة ومتميزة لعملائها في جميع أنحاء العالم، وتُعَدُّ واحدة من أبرز الشركات المتخصصة في مجال الاستثمارات الرقمية. وفي إطار استراتيجيتها لتعزيز خدماتها وتوسيع نطاق عملها، تلقت "سنتوريون إنفست" دعمًا استثماريًا بقيمة 25 مليون دولار أمريكيّا من شركة "جيم ديجيتال ليميتد"، وهي شركة رائدة في مجال الأصول الرقمية مقرها في جزر البهاما.

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يأتي هذا الدعم الاستثماري كجزءًا من خطط "سنتوريون إنفست" لتوسيع نطاق عملها وتطوير نظام للويب 3، وتعزيز اعتماد الأصول الرقمية والعملات المشفرة من قبل مستخدمي الشركات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم. ويتيح هذا الدعم لـ "سنتوريون إنفست" تعزيز قدراتها وتوسيع خبراتها الاستثمارية في الأصول الرقمية، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات والمنتجات المقدمة لعملائها في جميع أنحاء العالم. وسيخصص جزءًا كبيرًا من هذا الدعم لاستقطاب خبراء في الصناعة ومواهب ماهرة في أوروبا وأمريكا الشمالية، إضافة إلى تعزيز انتشار الشركة واثبات وجودها في مناطق استراتيجية بجنوب شرق آسيا. وتهدف "سنتوريون إنفست" إلى تعزيز تبنّي الأصول الرقمية والعملات المشفّرة للمستخدمين.

تعرّف على "سنتوريون إنفست": النظام العالمي للحلول المالية والدفع الرقمي:

تعتبر "سنتوريون إنفست" إحدى الشركات الرائدة في عالم العملات الرقمية والتكنولوجيا المالية، حيث تُسعى جاهدة لتمكين المستخدمين من اعتماد تقنية البلوكشين والعملات الرقمية بشكل واسع.

تبرز منصة الشركة بفضل قدرتها الابتكارية وقدرتها على تقديم حلول فعالة ومتطورة للمتداولين في عالم العملات الرقمية والتجارة الإلكترونية، مما يجعلها الخيار الأمثل لتلبية احتياجات العملاء وتلبية تطلعاتهم المستقبلية.

تتخذ الشركة حاليًا مقرًا لها في إستونيا وليتوانيا، تمتد نطاق عملياتها عبر مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وتستمد "سنتوريون إنفست" قوتها من وجودها العالمي وشبكة علاقاتها الواسعة التي تؤهلها لتقديم الخدمات المالية والتقنية الرائدة للمستثمرين والتجار في جميع أنحاء العالم.، وتعمل على التوسع في الأسواق الناشئة في كندا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، مما يؤكد التزامها الدائم بالابتكار وتلبية احتياجات المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

تتضمن المنصة عددًا من المنتجات والخدمات المتخصصة والتي تشمل CI Exchange و CIX Crypto VISA Card و CI360 و CI Academy و CI Launchpad و CI Earn و CI NFT و CI Pay، بالإضافة إلى إطلاق منتجات جديدة مثل CI Forex و CI Stocks و CI eBanking. وتُعَد الشركة من الشركات الرائدة التي اعتمدت تقنية البلوكشين لتقديم خدماتها، حيث تتميز بمنصتها المتخصصة في تقديم الحلول المالية الفعالة والمتطورة في مجال البلوكشين، تتيح خدمات الشركة إمكانية الوصول إلى البطاقات الرقمية وتيسير عملية تسوية المدفوعات والحوالات الدولية وتحويل الأموال بكفاءة وسهولة، بالإضافة إلى توفير بوابات تجارة إلكترونية متعددة ومتخصصة لتلبية احتياجات العملاء في جميع أنحاء العالم. تُعَد هذه الخدمات الحصيلة الطبيعية لقدرة الشركة على التكيف مع تطورات سوق العملات الرقمية والتجارة الإلكترونية، وتعزز دورها الريادي في هذا المجال.

تسعى "سنتوريون إنفست" إلى توفير حلول مالية متعددة الأصول للتجار في مجال البلوكشين، وتعزز من مكانتها الرائدة.

عززّ هذا التمويل الذي حصلت عليه "سنتوريون إنفست" خطط التوسع العالمي وتطوير المنتجات والخدمات والاستثمار في تطوير بيئة الويب 3، وزاد من انتشار الأصول الرقمية والعملات الرقمية على نطاق واسع للشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم. وتخصص الشركة جزءًا من هذا التمويل لجذب الخبراء والمواهب المهرة في صناعة الأصول الرقمية في أوروبا وشمال أمريكا، بالإضافة إلى فتح مواقع استراتيجية في جنوب شرق آسيا.

يأتي هذا الخبر بالتزامن مع قيام "سنتوريون إنفست" بالمراحل النهائية لتوفير آليات استثمارية أخرى مثل العملات الأجنبية والأسهم، مع الالتزام بتحسين تجربة المستخدم عبر جميع المنتجات وملاءمتها مع الرؤية الأساسية للتسريع في الانتقال من النقد إلى العملات الرقمية وتحقيق الشمول المالي.

تجدّ "سنتوريون إنفست" استمرارًا ودائما في التزامها بتحسين تجربة مستخدميها والارتقاء بخدماتها لتلبية احتياجات المستثمرين والتجار في قطاع العملات الرقمية، وذلك عبر تقديم منتجات وخدمات مبتكرة والالتزام بأعلى المعايير في مجال الأمن والتنظيم. تواصل الشركة تحقيق رؤيتها الاستراتيجية في تمكين العالم من استخدام التقنية الرقمية وبناء مستقبل واعد في عالم المال والأعمال، من خلال الاهتمام بالابتكار والتحسين المستمر في جميع جوانب عملها. وبهذا النهج القوي، تواصل "سنتوريون إنفست" تعزيز دورها الرائد في مجال التكنولوجيا المالية والبلوكشين، والوفاء بالتزاماتها في تقديم حلول مبتكرة ومتميزة للعملاء في جميع مناطق عملياتها، والارتقاء بمستوى الخدمات والتقنيات لتحقيق الريادة في السوق المالي والتجاري.



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تعرّف على "جيم ديجيتال ليميتد" وأنشطتها في مجال الاستثمار في الأصول الرقمية

تعتبر "شركة جيم ديجيتال ليميتد" رائدة في مجال الاستثمار في الأصول الرقمية، حيث تتميز بتاريخ استثماري حافل في الأسواق الناشئة، وتوفر مصادر تمويل نشطة وهيكلية للاستثمار في العملات الرقمية التي تدرج على أكثر من 30 بورصة تداول مركزية ولامركزية حول العالم. وتدير الشركة مجموعة متنوعة من المركبات الاستثمارية المتخصصة في الأسواق الناشئة، حيث تم إنجاز أكثر من 530 صفقة في 72 دولة.

وتعتبر"جيم ديجيتال ليميتد" جزءًا من مجموعة جلوبال إيمرجنج ماركتس (GEM)، التي تبلغ قيمتها 3.4 مليار دولار ولها مكاتب في باريس ونيويورك وجزر البهاما، تقدم الشركة مجموعة من الصناديق والمركبات الاستثمارية لشركائها، بالإضافة إلى توفير حلول استثمارية متنوعة لتلبية احتياجات العملاء في مختلف الأسواق الناشئة.

وتتميز شركة "جيم ديجيتال ليميتد "بمكانة مرموقة كشركة رائدة في مجال الاستثمارات الرقمية، بفضل نهجها المبتكر وخبرتها الاستثمارية المتميزة، حيث تسعى باستمرار إلى تقديم الحلول الاستثمارية الأفضل لشركائها في جميع أنحاء العالم.

http://www.gemny.com

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