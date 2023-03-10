رحلة قويتشو نحو "متحف الجسور"

غوييانغ، الصين، 10 مارس/آذار 2023 /PRNewswire/ -- تقرير إخباري صادر عن موقع Huanqiu.com:

قال المضيف في حفل توزيع جائزة الهيكل المتميز 2022 الذي أقامته الرابطة الدولية للجسور والهندسة الإنشائية (IABSE): "جائزة البنية التحتية" تذهب إلى مشروع جسر قويتشو بينغ تانغ". في هذه اللحظة، لم يستطع يانغ جيان، كبير المهندسين في Guizhou Transportation Planning Survey & Design Academy Co.، Ltd.، مقاومة حماسه وهتف على المسرح.

A view of Pingtang Bridge. (Photo by Chen Peiliang)

في الواقع، ليست هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها جسر قويتشو هذا بجائزة دولية مرموقة. وبدلاً من ذلك، فاز بـ "البطولات الاربع الكبرى" لجوائز الجسر العالمية، بما في ذلك ميدالية جوستاف ليندنثال المعروفة باسم "جائزة نوبل" في الهندسة. نظرًا لأن جسور قويتشو غالبًا ما تفوز بجوائز في المراحل الدولية، فقد صاح حكام IBC أثناء التقييم قائلين: "هنا يأتي جسر قويتشو مرة أخرى، جاهزًا لسحب الجائزة لحظة ظهوره".

والمثير للدهشة أن هذا الفائز بالجائزة الكبرى اعتاد أن يتخلف عن البلدان الأخرى في بناء الجسور. لطالما كانت الصعوبة في النقل هي العائق الذي يحد من تطور قويتشو. كمحور جغرافي لجنوب غرب الصين، لم تستغل إمكاناتها بالكامل بسبب المناظر الطبيعية الجبلية وعدم كفاية مرافق المرور، مما ترك السكان المحليين في صراع. منذ عقود مضت، بدأت قويتشو في تعلم بناء الجسور وبذلت جهودًا لاكتساب الخبرة من مشاريع الجسور المتقدمة لدول أجنبية مثل اليابان وألمانيا. ومع ذلك، نظرًا لتضاريسها الكارستية الخاصة وأكثر من 90٪ من سطح الأرض مغطاة بالجبال والتلال، لم يكن هناك الكثير لتتعلمه من هؤلاء الأسلاف.

"منذ ذاكرتي المبكرة، دائمًا ما كان والدي ضيفًا نادرًا على منزلنا. قالت أمي إنه كان يساعد الناس في بناء الجسور والطرق في الأماكن ذات ظروف النقل السيئة. لقد طورت حبًا لا يمكن تفسيره للجسور عندما كنت صغيراً وكنت أعرف المزيد عن بناء الجسور أكثر من الأطفال في عمري. لقد تجذر شغفي بالجسور في قلبي واخترت تخصص هندسة الجسور، وأبني أحلامي على الجسور،" كما قال ليو هاو، مهندس جسر هواجيانغ من مجموعة تشييد جسر قويتشو.

الآن، قامت قويتشو ببناء ما يقرب من 30000 جسر بما في ذلك تلك التي قيد الإنشاء، مع أكثر من 2000 جسر للطرق السريعة لا تزال في طور الإنشاء. توجد جسور معلقة وجسور مثبتة بالكابلات وجسور مقوسة وجسور ذات عوارض في قويتشو، مغطية جميع أنواع الجسور في العالم تقريبًا. تشتهر قويتشو بأنها "متحف الجسور"، وهي موطن لخمسة من أفضل عشرة جسور عالمية عبر الجبال والوديان.

في غضون ذلك، تم تضمين مفهوم حماية البيئة في تصميم وتقنية بناء الجسور، وهو عامل مهم آخر لاعتراف المجتمع الدولي بقويتشو. لنأخذ تحويل جسر هوايودونغ كمثال، اقترح فريق يانغ جيان حل "التفكيك بعد البناء"، والذي لم يتجنب فقط التلوث البيئي والأضرار البيئية الناجمة عن الانفجار، ولكن أيضًا أدرك إعادة تدوير الجسر القديم. وهكذا، أصبح الجسر أول جسر طريق "على شكل سلة" في قويتشو.

علاوة على ذلك، تقدم قويتشو الآن تقنياتها وتصميماتها للجسور لأقرانها المحليين والأجانب. على سبيل المثال، أكملت قويتشو المشروع الذي يمتد على النهر الأصفر في مقاطعة هاينان ومن المتوقع أن تقوم ببناء مشاريع كبرى في منغوليا وجورجيا.

كما قال يانغ جيان: "في كل مرة أرى جسورنا، أشعر بالسعادة كأنني أرى طفلي." الآن، أصبح جسر قويتشو نموذجًا في مجال بناء الجسور، مما يوفر دعمًا قويًا لدور قويتشو كمحور نقل لا غنى عنه في المنطقة الجنوبية الغربية. كما أنه يساعد قويتشو على أن تصبح عالمية على طول مبادرة الحزام والطريق، وتروج لمفهوم حماية البيئة في العصر الجديد وفكرة "بناء الطريق هي الخطوة الأولى للازدهار".

الصورة- https://mma.prnewswire.com/media/2015476/Guizhou_s_journey_to_a_museum_of_bridges.jpg

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