فئات العلامات التجارية والابتكارات من Absen تزدهر في إطلاق الربيع 2023

شينزين، الصين, 24 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- شركة Absen، إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال شاشات LED في العالم، أقامت حدث إطلاق الربيع 2023 في 21 مارس، حيث عرضت العلامات التجارية الجديدة من الفئة التجارية ومجموعة من تقنيات وحلول ومنتجات LED الجديدة. اجتمع خبراء الصناعة وممثلو وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم لمشاهدة كشف Absen عن علاماتها التجارية المميزة - AbsenLive وAbsenicon وAbsenCP.

شاشات LED الحديثة من AbsenLive لساحات العرض العالمية

AbsenLive تقوم بتمكين ساحة عرضك، فهي علامة تجارية مخصصة من Absen تركز على سوق التأجير الراقي والاستضافة وساحات عرض الإنتاج الافتراضي/xR. تم تصميم AbsenLive بناءً على عقود من تجارب شاشات LED، وتشكل خيارًا مسبقًا للشركات العالمية التي تتطلب جودة صورة عالية وهيكلًا مستقرًا للغاية واستنساخًا فائقًا للألوان. AbsenLive تسهل الاندماج الظاهري والحقيقي، وتجلب تجربة هائلة للجمهور وتصنع قيمة استثنائية للعملاء. تم تصميم أحدث سلسلة لها Jupiter Pro خصيصًا للخارج، وتتميز بمنصة عالية الشفافية، ومصباح LED عالي السطوع، وقدرات تقويس دقيقة، ولكنها خفيفة الوزن ومتينة. وفي الوقت نفسه، فإن تصميم النمطي لأجزاء التعليق يجعل التثبيت سريع وسهل.

شاشة Absenicon LED الذكية التفاعلية هي جهاز متعدد الإمكانات

شاشة Absenicon الذكية، التي تأسست في عام 2018، هي علامة تجارية راقية من Absenicon تركز على عرض المؤتمرات وعرض المستهلك. وتهدف إلى تعزيز التحول الرقمي للمؤسسات ورفع مستوى الخبرة السمعية والبصرية للسوق الاستهلاكية الراقية من خلال شاشة LED ذكية تفاعلية متعددة الإمكانات، يتم وضع شاشة Absenicon الذكية كشاشة ذكية كبيرة تصل لأكثر من 100 بوصة. إنها شاشة عرض ذكية LED تدمج عرض المستندات والصورة عالية الوضوح وتطبيق فيديو عن بعد. يتم استخدامها في سيناريوهات تطبيق متعددة مثل مسارح المحاضرات الجامعية وقاعات المؤتمرات وقاعات المحاضرات والمعارض والمسارح الخاصة. سلسلة X، واحدة من اثنين من حلول العرض LED الجديدة، تقدم تنسيقات كبيرة (108"/136"/163") مع تحسين الوضوح باستخدام تقنية flip-chip COB، وضوابط سهلة الاستخدام، وشاشات عرض سلسة 100%. توفر سلسلة C Ultrawide شاشات عريضة قابلة للتطبيق على محتوى 21:9 وتنسيقات 154"/181'/208" في منطقة أكثر وضوحًا بنسبة 33%. وهي مصممة لتوفير رؤية استثنائية وتأثير للإعلان وغيرها من تطبيقات اللافتات الرقمية.

شاشة AbsenCP LED جاهزة للاستخدام، لتناسب متطلباتك

الإبداع مع البساطة، AbsenCP هي علامة تجارية مخصصة تم إنشاؤها خصيصًا من قبل Absen لسوق قنوات العرض LED العالمية استنادًا إلى مفهوم التطوير "LED جاهزة للاستخدام لتناسب متطلباتك". تتميز سلسلة CP الجديدة بشاشات LED عالية الدقة، وأدنى حد من الحواف، وميزات التحكم المتقدمة لتلبية الاحتياجات التجارية، وتستخدم على نطاق واسع في الشركات، وتجارة التجزئة، والمتنزهات، والمعارض، والرياضات الإلكترونية، وحانات الترفيه، وغيرها من السيناريوهات. تركز العلامة التجارية على سوق العرض التجاري وتضم منتجات تجمع بين الإبداع والبساطة.

منتجات جديدة تجلب الابتكارات

بالإضافة إلى فئات العلامات التجارية، أطلقت Absen العديد من المنتجات والحلول الجديدة عبر فئات متعددة في هذا الحدث. إن جودة الصورة الاستثنائية والسطوع ودقة الألوان جعلتها مثالية للتطبيقات الداخلية والخارجية.

منتجات مبتكرة بتقنية MicroLED

CL V2 هو منتج MicroLED متطور للعرض الداخلي ويتميز بتكوين بكسلات دقيقة، وسطوع وتباين عاليين، ودقة ألوان متقدمة. بطلاء أسود، ورقاقة flip chip كاملة، وتقنيات HDR 10 تنتج شاشة غير عاكسة وموثوقة للغاية مع نتائج وقدرات بصرية مذهلة.

KLCOB V2 هو منتج MicroLED ثوري، فهو أمثل خيار للعرض الخارجي. تم تصميم سطح شاشة العرض الخاصة به باللون الأسود العميق الاستثنائي مما يخلق كثافة مدهشة في اللون الأسود ويظهر أسودًا عميقًا ونقيًا، مما يحسن الأداء المرئي إلى مستوى غير مسبوق ويأخذ كل التألق. KLCOB V2 خفيف الوزن ورقيق جدًا، وذلك يوفر الوقت والجهد أثناء التثبيت.

الرائد الجديد للاستخدام الرقمي خارج المنزل والرياضة من Absen

A27 V3 هو منتج عرض LED مرن جديد، فهو خفيف الوزن ورقيق للغاية وقابل للانحناء. بفضل نسبة العرض إلى الارتفاع 16:9 التجارية وتقنية التحكم بالألوان المتميزة، فإنها توفر زاوية عرض واسعة مناسبة لجميع أنواع تطبيقات اللافتات.

خط جديد من حلول DOOH يسلط الضوء على شاشات صندوق الضوء بخاصية LED من Absen، مما يوفر جودة صورة رائعة باستخدام شاشات فائقة الوضوح مع معدل تحديث 3840Hz. شاشات مستقرة وموثوق بها ومريحة للتثبيت والصيانة، فهي تقدم حلول متكاملة، والتحكم في المجموعة وضمان الأمن.

أخيرًا، تم تخصيص خط جديد للرياضة والترفيه، والمكونات الرئيسية الأربعة هي الإدارة والتحكم الذكي المركزي متعدد الأنظمة، ونظام متعدد الوظائف قابل للتعديل لمختلف السيناريوهات، والتركيب البسيط والمريح، والتشغيل والصيانة، وكفاءة الطاقة.

قناة التوظيف - مرحب بك في أن تكون جزءًا من Absen

كجزء من التزامها بتوسيع شبكتها العالمية، تم الإعلان عن برنامج توظيف قناة Absen في هذا الحدث. يهدف هذا البرنامج إلى جذب شركاء وموزعين جدد إلى شبكة Absen ومنحهم إمكانية الوصول إلى أحدث منتجات وحلول شاشات LED.

اختتم حدث إطلاق الربيع 2023 بنجاح باهر. مع مجموعة من العلامات التجارية والمنتجات الجديدة، تستعد Absen للتميز المستمر في صناعة شاشات LED وفي خدمة العملاء بأفضل الحلول.

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Absen.com SOURCE