مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute) تعلن من عدد من متحدثيها في قمة "الأولوية" في ميامي

يمثل المتحدثون مجموعة متنوعة وذات دوافع عالية تم اختيارها لمعالجة مشاكل العالم الأكثر إلحاحًا.

الرياض، المملكة العربية السعودية, 28 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ --

أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار عن uvv المتحدثين المعتمدين في قمة "الأولوية" العالمية والذين سيناقشون أكثر القضايا إلحاحًا للإنسانية في عالمنا المتطور. تقام القمة في فندق فاينا الشهير في ميامي بيتش يومي 30 و31 مارس/آذار 2023، وتعقد القمة بالشراكة مع مدينة ميامي، ممثلة بعمدتها فرانسيس إكس سواريز.

FII Institute Announces Featured Speakers for Global PRIORITY Summit in Miami

ستشمل القمة التي تستغرق يومًا ونصف اليوم أكثر من 25 جلسة يديرها قادة مثل دينا باول ماكورميك، الرئيس العالمي للأعمال المؤسسية السيادية والاستدامة والنمو الشامل في بنك غولدمان ساكس Goldman Sachs؛ زين آشر مذيعة في سي إن إن CNN؛ وجون ييروود، مدير تحرير التنوع والثقافة في بوليتيكو Politico.

تضمنت الجلسات الرئيسية في اليوم الأول مناقشة حول انهيار بنك وادي السيليكون مع وزير الخزانة الأمريكي السابق ستيفن منوشين؛ وحول ظهور "فقر التعليم" في جميع أنحاء العالم في أعقاب الوباء مع جيتانجالي راو، الحاصلة على لقب طفلة العام لمجلة تايم TIME؛ وبناء مسار مهني رائع بعد الرياضة مع أليكس رودريغيز، أسطورة البيسبول.

بالنسبة لليوم الثاني، سيستمع الحاضرون إلى خبراء الفضاء البارزين حول أن يكون عام 2023 عامًا واعدًا لاستكشاف الفضاء. ومن بين اللجان المميزة الأخرى، مناقشة حول السلام من أجل الازدهار مع جاريد كوشنر، الرئيس التنفيذي لشركة Affinity Partner؛ ويد العولمة في تسريع الجرائم الإلكترونية مع مانويل ميدينا، الشريك الإداري في Medina Capital؛ وأعمال الرياضة مع جريج نورمان، الرئيس التنفيذي ومفوض LIV Golf.

يقول ريتشارد أتياس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII): "إننا نجمع قادة الفكر معًا عبر مجموعة متنوعة من الصناعات كطريقة لفتح أعيننا على التحديات التي تواجهها قطاعات مختلفة من عالمنا". "تدعم قمة الأولوية العالمية مهمتنا وهي ليس فقط الاجتماع والتعاون مع صانعي التغيير، ولكن أيضًا خلق فرق حقيقي في غدنا من خلال الاستثمار والدعم المعنوي ورفع أصوات العقول الرائعة التي تخلقه."

من بين المتحدثين البارزين في الحدث:

· معالي ياسر الرميان - محافظ صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار

· صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر آل سعود - سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة

· فرانسيس إكس سواريز - عمدة ميامي

· إرثارين كوزين - الرئيسة السابقة لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة

· دي جي خالد - منتج حائز على جائزة جرامي

· جاريد كوشنر - الرئيس التنفيذي لشركة Affinity Partners

· خورخي ماس - المالك المنتدب لشركة Inter Miami CF ورئيس مجلس إدارة MasTec

· دينا باول ماكورميك - الرئيسة العالمية للأعمال المؤسسية السيادية والاستدامة والنمو الشامل في Goldman Sachs

· السياسي ستيفن منوشين - وزير الخزانة السابق، الولايات المتحدة.

· جريج نورمان - الرئيس التنفيذي ومفوض LIV Golf

· نيلسون بيلتز - الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة Trian Fund Management, L.P

· جيتانجالي راو - الحاصلة على لقب طفلة العام لمجلة تايم TIME

· السناتور ماتيو رينزي - عضو مجلس الشيوخ عن فلورنسا ورئيس الوزراء السابق لإيطاليا

· كريج روبينز - الرئيس التنفيذي لشركة Dacra؛ رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة Design Miami

· أليكس رودريغيز - بطل بطولة العالم، والرئيس التنفيذي لشركة A-Rod Corp، والمالك المشارك لشركة Minnesota Timberwolves and Lynx

· ديفيد روزنبرغ - المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة AeroFarms

· باري ستيرنليخت - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة Starwood Capital

· دونالد تانغ - نائب الرئيس التنفيذي لـ SHEIN ومؤسس Tang Media Partners وGlobal Road Entertainment

· جون ييروود - مدير تحرير التنوع والثقافة في بوليتيكو Politico

· جيف زالزنيك - شريك مجموعة Major Food

للحصول على البرنامج الكامل لقمة الأولوية العالمية لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ، قم بزيارة: رابط

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2039182/Future_Investment_Initiative_Institute_1.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1811613/FII_Institute_Logo.jpg

Future Investment Initiative Institute SOURCE