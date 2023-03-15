تجربة أبعد من توقعاتك: تحتفل Hisense بعامها الثالث مع باريس سان جيرمان

ارتفع الوعي بالعلامة التجارية لشركة Hisense في فرنسا بنسبة 8 نقاط مئوية منذ بداية الشراكة.

تشينغداو، الصين، 15 مارس 2023 /PRNewswire/ -- Hisense، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، وباريس سان جيرمان احتفلا مؤخرًا بالعام الثالث من الشراكة مع إعلان تجاري جديد.

ويضم الإعلان، الذي يعرض أحدث تلفزيونات Hisense بتقنية ULED والليزر والثلاجة الذكية، Marco Verratti، وNuno Mendes وFabio Ruiz، ويرحب بعودة الفائز بكأس العالم Lionel Messi للمرة الثانية، بعد أن تلقى المكان الذي ظهر فيه العام الماضي استقبالًا إيجابيًا للغاية.

Hisense marks its third year partnership with Paris Saint-Germain

تعكس السنوات الثلاث من الشراكة وعودة بعض كبار لاعبي باريس سان جيرمان إلى Hisense، اعتراف النادي ودعمه لـ Hisense، مما يساعد على إثبات أن علامة Hisense التجارية تحظى بالاحترام والتقدير في جميع أنحاء

العالم

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Hisense وباريس سان جيرمان يعدان بأخذك إلى أبعد من توقعاتك

يعزز محتوى الإعلان موضوع الشراكة الشاملة لـ Hisense وباريس سان جيرمان لهذا العام وهو: أبعد من توقعاتك. يهدف الشعار إلى إظهار المستهلكين والمشجعين كيف أن منتجات وتقنيات Hisense، وفريق كرة القدم المرصع بالنجوم في باريس سان جيرمان، تذهب لأبعد من توقعاتك.

في المقطع، يتم نقل Marco Verratti وFabian Ruiz وNuno Mendes إلى جانب الملعب بعد أن يشهدوا مهارات لاعبي كرة القدم الشباب الذين يلعبون مباراة من خلال تقنية الوضع الرياضي على تلفزيونات Hisense الخاصة بهم. مع اشتداد اللعبة، يتم إحضار Lionel Messi لإنقاذ المباراة، مما يجلب للاعبين الشباب ونجوم باريس سان جيرمان تجربة تفوق توقعاتهم.

أطلقت Hisense هذا الإعلان على خلفية الأداء الناجح في الخارج في العام الماضي. وجد تحليل جديد من شركة Ipsos، وهي شركة أبحاث رائدة في السوق، أن الوعي بالعلامة التجارية لشركة Hisense في فرنسا زاد بنسبة 8 نقاط مئوية منذ أن وقعت شراكتها مع النادي الباريسي لكرة القدم، والتي ترتفع كل عام منذ عام 2020.

وقد نفذت Hisense وباريس سان جيرمان العديد من المشاريع معًا في ما كانت شراكة مثيرة لمدة ثلاث سنوات، من شاشات ليد الجديدة المحيطة Parc des Princes إلى المساعي الخيرية مثل التبرع بالمعدات الذكية لتحسين تجارب التدريب الرقمية للمراهقين المحتاجين من خلال صندوق الهبات لباريس سان جيرمان.

مع استمرار Hisense في دفع حواجز تكنولوجيا العرض وتوسيع نموها الدولي، فإن هذا الإنجاز مع باريس سان جيرمان يظهر التزامها ببناء علاقات قوية ومستدامة مع المستهلكين في جميع أنحاء العالم.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2018408/image_1.jpg

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=j-ifYe513ng

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2007399/3919654/Hisense_Logo.jpg

Hisense SOURCE