أكبر مشروع تطويري في تايلاند "The Forestias" يطلق أحدث مكون سكني وهي المساكن الفاخرة "Signature Series"

يستهدف مشتري المنازل الكبيرة الذين يرغبون في العيش بالقرب من الطبيعة ووسائل الراحة في المدينة

تتمتع جميع الوحدات البالغ عددها 122 وحدة بإطلالات رائعة على الغابات التي تبلغ مساحتها 4.8 هكتار

تقدم امتيازات VVIP على الحجوزات المبكرة التي تتم مسبقًا

"تم تصميم مساكن The Forestias Signature Series لتلبية احتياجات الأشخاص الذين يستمتعون بالعيش في وحدات سكنية أكبر، محاطة بالطبيعة مع سهولة الوصول إلى مجموعة واسعة من وسائل الراحة والخدمات التي توفرها الحياة في وسط المدينة."

السيد Yuthana Tantiyanon، رئيس إدارة أعمال العقارات - MQDC

بانكوك, 9 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم MQDC (شركة Magnolia لتنمية الجودة)، إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في تايلاند، عن قيامها ببناء مكون سكني جديد مكون من 44 طابقًا يحمل اسم مساكن The Forestias Signature Series في مشروعها الذي تبلغ مساحته 64 هكتارًا، بقيمة 3.7 مليار دولار أمريكي وهو "The Forestias" في شرق بانكوك في "الممر الاقتصادي الشرقي" سريع التطور.

يعد "The Forestias" أكبر مشروع تطوير عقاري للقطاع الخاص في تايلاند وهو أيضًا موقع مساكن Six Senses الفاخرة للغاية في تايلاند. يقع مبنى مساكن Forestias Signature Series بجوار الغابة التي تبلغ مساحتها 4.8 هكتار في قلب The Forestias وهو متصل مباشرة بممر مرتفع بطول 1.6 كيلومتر "Canopy Walk" يمر عبر الغابة.

وقال السيد Yuthana Tantiyanon، رئيس إدارة الأعمال العقارية في MQDC: "إن مساكن The Forestias Signature Series مخصصة للأشخاص الذين يستمتعون بالعيش في وحدات سكنية أكبر، وتحيط بها الطبيعة مع سهولة الوصول إلى مجموعة واسعة من وسائل الراحة والخدمات من الحياة في وسط المدينة التي يتم تقديمها في The Forestias. لدينا 122 مسكنًا فسيحًا فقط، وتتمتع كل وحدة بإطلالات بانورامية على الغابة والمهرجانات السحرية التي يتم تنظيمها بانتظام داخل الغابة وفوقها."

تبدأ أحجام المنازل من 140 مترًا مربعًا وتصل إلى 350 مترًا مربعًا، مع شقة بنتهاوس مساحتها 917 مترًا مربعًا في الطابق 43. هناك خيارات متعددة لعدد غرف النوم، تتراوح من غرفتين إلى خمس غرف نوم. تبدأ أسعار منازل التمليك الحر من حوالي 1.1 مليون دولار أمريكي لوحدة من غرفتي نوم، مع منازل من ثلاث غرف نوم تبدأ من حوالي 1.4 مليون دولار أمريكي.

وقد تم تصميم المبنى من قبل Foster+Partners والمفهوم العام يضع تركيزًا كبيرًا على الخصوصية للمقيمين.

"لضمان أقصى قدر من الخصوصية للمقيمين، يحتوي كل مسكن على بهو مصعد خاص وتخطيطات أرضية مصممة بعناية. كما يحتوي المبنى على العديد من ممرات الخدمة وسلالم الخدمة التي تسمح للفنيين بخدمة العديد من أنظمة البناء دون الدخول إلى المنزل والحفاظ باستمرار على المبنى إلى مستوى متميز دون قضاء الكثير من الوقت في الأماكن العامة."

من بين الميزات الخاصة الأخرى لمساكن Signature Series وفرة مناطق الجلوس الخارجية التي تتضمن الحدائق الخاصة والعشب متعدد الأغراض وتراس الغابة.

من المتوقع أن يكتمل البناء في نهاية عام 2025. وقد تم بالفعل الانتهاء من بناء الأساسات ويجري حاليًا تشييد الطابق السفلي.

وقال السيد Tantiyanon إنه يتم تقديم امتيازات تسعير خاصة لكبار الشخصيات تزيد قيمتها عن 70000 دولار أمريكي على أول 30 وحدة تم حجزها قبل يوم الجمعة 30 يونيو، إلى جانب امتيازات أخرى في مرافق فندق Indigo تبلغ قيمتها حوالي 14000 دولار أمريكي.

وقال السيد Kittiphun Ouiyamaphun، رئيس MQDC المسؤول عن تطوير The Forestias، "لقد تلقت عروضنا السكنية الأربعة الأخرى ذات العلامات التجارية في The Forestias بالفعل استجابة رائعة وتجاوزت المبيعات في هذه المشاريع حاليًا 630 مليون دولار أمريكي."

"أعتقد أن الاهتمام القوي يرجع إلى رغبة المزيد من الناس في العيش في بيئة أكثر صحة مثل بيئتنا، مع وجود الكثير من المساحات الخضراء من حولهم، والتي تم تصميمها بشكل هادف من أجل حياة أكثر صحة من قبل بعض الشركات الأكثر احترامًا في العالم. أعتقد أن الثقة التي يتمتع بها الناس في الإمكانات الاستثمارية العالية لهذه العقارات السكنية بسبب موقعنا في الممر الاقتصادي الشرقي كانت أيضًا قوة دافعة لتعزيز جاذبيتها."

تقع مساكن Signature Series بالقرب من فندق Indigo في The Forestias، مع ممر يربط المبنيين مباشرة.

وقال السيد Ouiyamaphun: "إن سهولة الاتصال بالفندق والعديد من الأطعمة والمشروبات بالإضافة إلى الخدمات والمرافق الأخرى توفر فائدة إضافية مهمة لأصحاب المنازل."

وقد بلغت المشاريع السكنية الأخرى في The Forestias بالفعل مرحلة متقدمة من البناء وتشمل Six Senses The Forestias، وفلل Mulberry Grove، ووحدات Mulberry Grove، ووحدات Whizdom، ووحدات Aspen Tree السكنية ومساكن Sky Villa التي تقدم خدمات ومرافق "الرعاية الشاملة مدى الحياة".

ملاحظة للمحرر:

تعد Forestias نموذجًا أوليًا عالميًا جديدًا لتطوير المدينة الذي يحتوي على كل جانب مصمم خصيصًا لحياة أكثر صحة.

إنه مجتمع يحتوي على مساحات كبيرة من الحدائق والعقارات السكنية تحت علامات تجارية متعددة تجذب أنماط الحياة المختلفة والفئات العمرية، بالإضافة إلى العديد من المكونات المجتمعية والتجارية مع التركيز على المعيشة الصحية والجودة البيئية، التي تتضمن مساحة للمكاتب ومجمع رياضي ومرافق الترفيه الحياتية والعائلية ومنافذ البيع بالتجزئة والأغذية والمشروبات ووسط المدينة للأنشطة المجتمعية والثقافية، ومركز الأسرة وأسواق متعددة.

تم تصميم The Forestias وبنائها من قبل بعض الخبراء الأكثر احترامًا في العالم، وقد تلقت بالفعل أكثر من 40 جائزة عالمية لتركيزها على الحياة الصحية والجودة البيئية.

