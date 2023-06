The Forestias في تايلاند تكشف عن " HAPPITAT" - وجهة ذات طابع جديد لإشراك أجيال متعددة في أنشطة متنوعة

تجمع بين التجارب الحقيقية والافتراضية في الوجهة

"نحن نأخذ تطوير الوجهات إلى مستوى جديد ونخلق تجارب حقيقية وافتراضية لم يسبق لها مثيل. سيكون مكانًا ساحرًا مليئًا باللحظات المفاجئة التي تخلق ذكريات لا تنسى، وتخلق السعادة للناس من جميع الأعمار. السيدة Orada Kerdhong، الرئيسة – Storied Place, MQDC

Happitat Entrance Happitat Themed Shops Happitat Town Center 2

بانكوك، 21 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Magnolia Quality Development Corporation (MQDC) المطورة لمدينة "The Forestias" التي تبلغ مساحتها 64 هكتارًا والتي تعد أكبر مشروع تطوير عقاري في القطاع الخاص في تايلاند، أنها تبني في The Forestias وجهة ذات طابع خاص، تدعى The HAPPITAT، والتي ستكون أول من يجمع بين التجارب الحقيقية والافتراضية عبر مساحة كبيرة جدًا ويضيف بعدًا جديدًا لتجارب الناس في الوجهة.

وقالت السيدة Orada Kerdhong، الرئيسة – Storied Place, MQDC: "نحن نخلق ظاهرة من خلال HAPPITAT - فهي التي تأخذ تطوير الوجهة إلى مستوى جديد. ستكون HAPPITAT مكانًا يرغب الناس في العودة إليه باستمرار لأن كل زيارة ستمنحهم تجارب جديدة نتيجة لتقويم على مدار السنة للأنشطة الداخلية والخارجية ومزيج غني من أنشطة نمط الحياة ودمج تجارب الواقع الافتراضي عبر العديد من الجوانب في المستقبل. هدفنا هو أن يشعر الناس، في كل زيارة، بنفس الإثارة ومتعة الاكتشاف مثل زيارتهم الأولى، بغض النظر عن ما جاءوا للقيام به، ولكن لا يزال يتم دمجه مع الشعور بالدفء والألفة المريحة."

مساحة HAPPITAT التي تبلغ حوالي تسعة هكتارات تشمل غابة مساحتها 4.8 هكتار في قلب The Forestias، والعديد من الحدائق، ومناطق العرض، ومئات المتاجر، ومنافذ الطعام والشراب وغيرها من الخدمات، ومرافق التعلم والترفيه، والمرافق الثقافية والاجتماعية، والأسواق المتعددة، ومتحف العلوم، وكذلك المكاتب. تتضمن HAPPITAT ثلاثة مبانٍ تضم مجتمعة حوالي 211000 متر مربع من المساحة الأرضية الإجمالية.

قالت السيدة Orada إن MQDC أشركت بعضًا من أبرز الخبراء الدوليين في العالم في تخطيط الوجهات وكذلك في الترفيه لوضع المخطط الرئيسي لـ HAPPITAT.

"إنه تخطيط بارع يتيح للناس الانتقال من منظر المدينة و" حياة المدينة "على طول الطريق السريع الرئيسي عند مدخل The Forestias، عبر مراحل مختلفة تجلب في النهاية زائرًا إلى الطبيعة الهادئة على حافة الغابة. إنها رحلة مرضية من "البيئة الحضرية المزدحمة" إلى "البيئة الطبيعية الاستثنائية".

وقالت إن الحركة الأفقية من حياة المدينة إلى الغابات العميقة تأخذ الناس من خلال "طريق توجد فيه تجارب سحرية متعددة طوال الوقت. يمكن الاستمتاع بالرحلة ككل، بأكملها، أو يمكن للزائر البقاء على طول الطريق والاستمتاع ببساطة بأجزاء من الرحلة، أو الدخول والخروج من الرحلة في أي وقت. وفي المستقبل، مع إضافة تجارب الواقع الافتراضي المختلط، لا تصبح هذه الرحلة ممتعة فحسب، بل أيضًا تعليمية، بالإضافة إلى خلق فرص تجارية للمبدعين المشاركين في HAPPITAT للوصول إلى المزيد من العملاء مع مجموعة أوسع من العروض."

"نريد أن تكون العائلات، سواء كانت مقيمة أو من الخارج، قادرة على قضاء المزيد من الوقت معًا، لذلك نحن نضمن أن كل فرد من أفراد الأسرة من أجيال متعددة سيكون قادرًا على العثور على الكثير وذلك لإشراكهم بشكل منتج وممتع."

هناك مرافق ثقافية واجتماعية، مثل 4000 متر مربع مخصصة للمسارح بالإضافة إلى مساحة لمختلف الفعاليات والعروض الحية التي تهدف إلى تحويل الأماكن اليومية إلى أماكن نابضة بالحياة. هناك أيضًا ساحة وسبل لاستضافة المسيرات والفعاليات على مدار العام والتي ستصبح تجربة مميزة لـ HAPPITAT.

وفقًا للسيدة Orada، ستكون HAPPITAT واحدة من الوجهات الأولى في العالم التي تجمع بين الفضاء والفعاليات والعالم الافتراضي لإنشاء مشروع تطوير الوجهة الأكثر استثنائية.

"تتيح المساحات الجميلة للعائلات قضاء بعض الوقت معًا، كل يوم، سواء اختاروا تناول الطعام أو متابعة الأنشطة الترفيهية أو نمط الحياة أو الصحة والعافية أو الترفيه أو أنشطة التعلم أو الأنشطة الثقافية على مقربة من الطبيعة في بيئة آمنة وصحية.

"تهدف فعالياتنا وعروضنا ومسيراتنا المتكررة والمنظمة بانتظام إلى إثارة دهشة وإثارة الناس من جميع الأعمار، فضلًا عن توفير الفرص للناس لإقامة فعالياتهم الخاصة، سواء كان ذلك التمثيل أو أداء الموسيقى أو السماح لحيواناتهم الأليفة بأن تكون نجوم الأحداث.

وسيساعد بُعد عالمنا الافتراضي الناس على الاستمتاع بتجارب الواقع الافتراضي المختلط والتعلم منها. في المستقبل، سيتم تضمين هذه التجارب في جميع أنحاء HAPPITAT وتمتد مباشرة إلى الغابة حتى يتمكن الناس من التعرف على الطبيعة والتفاعل مع الحيوانات بمساعدة الواقع المعزز."

سيكون لدى The Forestias أيضًا توأم رقمي في عالم "Idyllias"، والذي سيكون، جنبًا إلى جنب مع "Mittaria"، واحدًا من عدد لا حصر له من الميتافيرس على منصة Translucia. يتم تطوير منصة Translucia بواسطة T&B Media Global (Thailand) Co., Ltd.

أبلغ السيد Kittiphun Ouiyamaphun، رئيس MQDC المسؤول عن تطوير The Forestias، أن الاستثمار في HAPPITAT يبلغ حوالي 500 مليون دولار أمريكي، وأن البناء والتحضيرات الأخرى لـ HAPPITAT قد اكتملت بنسبة 70% تقريبًا.

تقع The Forestias في شرق بانكوك في "الممر الاقتصادي الشرقي" سريع التطور ولديها مساحة هائلة تبلغ 56% من مساحة الأرض المخصصة للمساحات الخضراء، وحوالي 70% مظللة بالأشجار.

بالإضافة إلى الوجهة التي تحمل عنوان HAPPITAT، تشتمل The Forestias على مكونات سكنية متعددة وفندقين بالإضافة إلى مرافق الصحة والعافية. من بين المشاريع السكنية الموجودة في The Forestias، مساكن Six Senses الفخمة للغاية، و Mulberry Grove The Forestias Villas، و Mulberry Grove The Forestias Condominiums، ووحدات Whizdom الثلاث السكنية الشاهقة، ومجمعات The Aspen Tree السكنية ومساكن Sky Villa التي تقدم " رعاية مدى الحياة '' للخدمات والمرافق.

