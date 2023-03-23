يمكّنُ البحث والتدريب في تيراكوز (Turacoz) العاملين في قطاع الرعاية الصحية من مهارات النشر المتطوّرة

أوتريخت، هولندا ونيو دلهي، الهند, 23 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/-- أدت الجداول الزمنية المزدحمة وكذا سهولة الولوج إلى وسائل التواصل الاجتماعي إلى إضعاف نسبة انتباه العاملين في قطاع الرعاية الصحية، مما جعلهم غير قادرين على قراءة الأوراق البحثية الطويلة. ولحسن الحظ، تلخص المنشورات المطوّرة الأبحاث في مقاطع فيديو أومن خلال الرسوم البيانية ؛ ولذلك فإنّ المجلات الطبية أصبحت تشجع استخدام هذا النوع من الأبحاث لتحسين المعرفة الصحية ونتائج المرضى ونشر الأبحاث أيضا.

Turacoz bridging the gap between healthcare and the industry with its research and cutting-edge training to professionals on enhanced scientific publications

أخذت Turacoz على عاتقها البقاء في طليعة تكريس هذا التوجّه الجديد. يعتبرُ قبول ملخص الورقة البحثية من قبل رابطة الكتاب الطبيين الأوربية EMWA حول 'المعرفة والوعي والممارسة في استخدام التحسينات الرقمية في المنشورات العلمية' دليلا على ذلك. هذه هي المرّة الثانية على التوالي التي نقدّم فيها عرضنا على رابطة الكتاب الطبيين الأوربية EMWA.

وقد تطرّقنا أيضًا إلى المبادئ التوجيهية لتطوير المنشورات المعززة بطريقة أخلاقية من خلال ندوتنا الإلكترونية المجانية الأخيرة حول 'الممارسات الجيدة للنشر (GPP) - 2022 مبادئ توجيهية محيّنة لتجويد المنشورات العلمية'. كانت الحلقة الدراسية عبر الإنترنت جزءًا من سلسلة التدريبات الشهرية التي تقدّمها تيراكوز (Turacoz) خصيصًا لتطوير التبادل المعرفي لجميع التحديثات في التواصلات العلمية. حضره أكثر من 280 مشاركًا من جميع أنحاء العالم. خلال الندوة عبر الإنترنت، اكتشفنا أن أكثر من 50٪ من المشاركين لم يكونوا على دراية بالمبادئ التوجيهية للممارسات الجيدة للنشر GPP3 2022، مما يشير إلى ضرورة القيام بالتدريبات على المنشورات العلمية.

وتناولت الحلقة الدراسية المبادئ التوجيهية لاستخدام وسائط التواصل الاجتماعي في نشر المعطيات العلمية، وأهمية تبادل المحتوى الإعلامي غير الترويجي الذي يحيلُ على المنشورات ذات الصلة. وشددنا على ضرورة أن تضع المنظمات سياسات وإجراءات لا تسمح إلا للموظفين المأذون لهم بتبادل المعلومات المتعلقة بالنشر.

تلتزم Turacoz بتدريب العاملين في هذا المجال، وتبعا لذلك فستكون مبادراتنا القادمة عبارة عن ندوة مباشرة مجانية عبر الإنترنت حول' الدوريات والندوات الإنتهازية' و ' دورة معتمدة في التواصلات الطبية' كما سنقدم فرص عمل للمشاركين ذوي الأداء العالي عند نهاية الدورة.

تسعى Turacoz من خلال توفير هذه الموارد إلى إعداد الأفراد للنجاح في المنشورات المعززة وكذا لضمان البقاء في طليعة من يشكلّون مستقبل هذا المجال.

نبذة عن Turacoz

تعد مجموعة Turacoz شريكًا استراتيجيًا لشركات الأدوية الحيوية وشركات التكنولوجيا الطبية والمتخصصين في الرعاية الصحية والمعاهد البحثية لمرافقة رحلة تطوير منتجاتهم/خدماتهم. نقوم بتطوير تواصل علمي واضح ومتماسك وكامل وموجز وملموس من خلال لغة وشكل ذات هدف محدد (مطبوعة ورقمية) حتى يتمكن عملاؤنا من التركيز على البحث والتطوير الأساسيين لتعزيز وتجويد رعاية المرضى.

للتواصل الإعلامي:

بوجا باراشار،

[email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2038206/Turacoz_Enhanced_Publications.jpg

Turacoz Healthcare Solutions Private Limited SOURCE