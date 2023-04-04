شاكر تستثمر بحصة نسبتها 10% في كاشو السعودية لدعم نمو حلول الإقراض الرقمي في المملكة

استثمار شاكر يرسخ شراكتها الاستراتيجية مع كاشو السعودية لتعزيز الابتكار والنمو في حلول الإقراض الرقمي

الرياض، المملكة العربية السعودية, 4 أبريل / نيسان 2023 /PRNewswire/ --أعلنت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر ("شاكر")، وهي شركة رائدة في مجال استيراد وتصنيع وتوزيع مكيفات الهواء والأجهزة المنزلية في المملكة العربية السعودية، اليوم عن استكمال استثمارها في حصة وصلت إلى 10% في شركة كاشو العربية لتقنية المعلومات ("كاشو السعودية") التابعة لشركة "كاشو بايمنتس هولدينغ ليميتد" ("كاشو القابضة"). ويأتي هذا الاستثمار بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الشركتين في يونيو 2022، وذلك من خلال شركة شاكر المتقدمة للاستثمار المملوكة من قبل شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر بنسبة 90%.

Shaker & Cashew management at signing ceremony Shaker & Cashew CEOs at signing ceremony

وتهدف شاكر من خلال هذا الاستثمار الاستراتيجي إلى تعزيز منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها والاستفادة من إمكانياتها الكبيرة في هذا القطاع حيث يزداد طلب المستهلكين على حلول "التمويل الرقمي"، في الوقت الذي تواصل فيه التجارة الإلكترونية تحقيق نمو مستدام في المملكة، حيث من المتوقع أن يصل حجم هذا القطاع إلى 11.52 مليار دولار أمريكي في عام 2023[1]. كما يتوقع أن تقود هذه الشراكة إلى ترسيخ مكانة مجموعة شاكر كشركة رائدة في مجال البيع بالتجزئة الرقمي ودفع الابتكار في سوق التجارة الإلكترونية والوصول إلى نسبة 70% من المعاملات غير النقدية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وفي هذا الصدد، قال محمد إبراهيم أبونيان، الرئيس التنفيذي لشاكر:

"يسعدنا استكمال هذا الاستثمار في شركة كاشو السعودية، والذي ينسجم مع مبادراتنا الإستراتيجية للنمو والابتكار. نحن على ثقة من أن شراكتنا مع شركة كاشو السعودية ستحقق فرص نمو كبيرة لكلا الشركتين في مجال الإقراض الرقمي الذي يشهد توسعاً مستمراً، بما في ذلك حلول "الشراء الآن والدفع لاحقا" في المملكة العربية السعودية. ونتطلع قدماً إلى دعم كاشو السعودية في جهودها لإطلاق وتسريع نمو حصتها في السوق داخل القطاع في المملكة."

من جهته، قال عمار عفيف، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة كاشو القابضة:

"تواصل المملكة العربية السعودية تحقيق نمو هائل في قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية، ومع خبرة مجموعة شاكر الواسعة في سوق التجزئة والتزامها بالابتكار، نحن على ثقة من أن شراكتنا ستقود نمواً كبيراً لكلا الشركتين. وسنعمل معاً على تمكين المستهلكين السعوديين بمجموعة واسعة من حلول الإقراض الرقمي، ومنصة لإدارة المدفوعات مع توفير تجربة مثالية للمستخدم. ويسعدنا أن تكون مجموعة شاكر مستثمراً استراتيجياً في كاشو السعودية."

حول شاكر:

تأسست شاكر في عام 1950م، لتصبح حينها من أوائل الشركات التي قدمت أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية للمستهلكين في المملكة. وهي اليوم مورد وموزع رئيسي للعديد من العلامات التجارية العالمية الرائدة، بما فيها مايتاج، وأريستون، وإنديست، وميديا، وبومباني، وإل جي، والموزع الوحيد لمكيفات إل جي في المملكة العربية السعودية، في حين توفر وحدة خدمات الطاقة (إيسكو) التابعة للشركة حلولاً متقدمة لإدارة الطاقة. وتُعد شاكر شركة مساهمة عامة في السوق المالية السعودية (تداول السعودية) منذ عام 2010. وعلى مر السنين، لمع اسمها ليدخل في مصاف أفضل الشركات السعودية، حيث تقدم مجموعة من الحلول المتكاملة للمكيفات والأجهزة المنزلية للسوق السعودي والمنطقة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://www.shaker.com.sa/

حول كاشو السعودية:

تأسست شركة كاشو في عام 2019، لتمكين المستهلكين في جميع أنحاء الشرق الأوسط من المرونة المالية وطريقة دفع أكثر شمولاً وشفافية. تساعد منصة كاشو الأفراد على إدارة أموالهم بشكل أفضل من خلال التمويل القصير والطويل الأجل في نقاط البيع. ويستخدم التجار كاشو للوصول إلى عملاء جدد وتقديم حلول دفع بديلة لعملائهم الحاليين. على عكس مزودي الدفع المرنين الآخرين، تتعاون كاشو مع البنوك الإقليمية وشركاء التوزيع الرقمي في مختلف المواقع التي تعمل فيها، لتعزيز قوة قدرات الإقراض الرقمي والمنصة التي تعتمد على التكنولوجيا. للمزيد من المعلومات، يًرجى زيارة الموقع: https://www.cashewpayments.com.

[1] E-commerce market research by statista.com

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