شبكة تلفزيون الصين الدولية CGTN: الصين تضع الشعب في المقام الأول في رحلة جديدة لبناء بلد عظيم

بكين 14 مارس 2023 -- /PRNewswire/اختتم التجمع السنوي لأكثر من 2900 نائب في مجلس الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين، في بكين من أجل أولويات التنمية والإصلاح في البلاد، من بين أمور أخرى

في الجلسة الختامية للدورة الأولى لمجلس الشعب الصيني الـ 14 صباح الاثنين، تعهد الرئيس الصيني Xi Jinping بأداء واجبه بدقة، وبذل قصارى جهده، وإثبات جدارته بثقة جميع نواب مجلس الشعب الصيني والشعب الصيني من جميع المجموعات العرقية.

وفي كلمة بثت على الهواء مباشرة، قال Xi، الذي انتخب يوم الجمعة رئيسًا للصين بالإجماع، إن ثقة الشعب هي أكبر دافع يدفعه للمضي قدما وهي مسؤولية كبيرة يتحملها.

وقال "من هذا اليوم فصاعدًا حتى منتصف القرن الحادي والعشرين، ستكون المهمة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بأسره وجميع الشعب الصيني هي بناء الصين لتصبح دولة اشتراكية حديثة عظيمة في جميع النواحي ودفع تجديد الأمة الصينية على جميع الجبهات".

تنمية عالية الجودة

كانت التنمية عالية الجودة، التي تستلزم تنمية مبتكرة ومنسقة وصديقة للبيئة ومنفتحة للجميع واحدة من الكلمات الطنانة خلال الحدث السياسي المهم للغاية في البلاد.

وأثناء حضوره مداولات مع زملائه نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني من وفد مقاطعة Jiangsu خلال الجلسة، شدد Xi على أهمية متابعة التنمية عالية الجودة، ووصفها بأنها المهمة "الأولى والأهم" في مسعى التحديث الصيني.

كأحد المحركات الدافعة للنمو الاقتصادي الصيني، أصبحت Jiangsu رائدة في جهود التحديث في البلاد. في عام 2022، وصل إجمالي الناتج المحلي لـ Jiangsu إلى 12.28 تريليون يوان (1.77 تريليون دولار)، بزيادة قدرها 2.8% عن العام السابق، وشكل ناتجها الاقتصادي 10.2% من إجمالي البلاد.

كما سلط الرئيس الصيني الضوء على دور القطاع الخاص في متابعة مثل هذه التنمية عندما حضر اجتماعًا لمجموعة مشتركة من المستشارين السياسيين الوطنيين الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن الشركات الخاصة ورجال الأعمال "ينتمون إلى عائلتنا" وحثهم على أخذ زمام المبادرة.

نما اقتصاد الصين ككل على قدم وساق، مع اقتصاد أكثر اخضرارًا وأكثر كفاءة بفضل التحول إلى التركيز على التنمية عالية الجودة. على سبيل المثال، انخفض استهلاك الطاقة في البلاد لكل 10000 يوان من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 بنسبة 0.1 في المائة عن 2021، بينما انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل 10000 يوان من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8 في المائة على أساس سنوي، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء.

وفي كلمته يوم الاثنين، أكد Xi على ضرورة بذل الجهود للارتقاء بالاقتصاد الصيني وتوسيعه بشكل مناسب، وزيادة القوة الاقتصادية للبلاد وقدراتها العلمية والتكنولوجية وقوتها الوطنية المركبة بشكل مستمر.

فلسفة تركز على الناس

إن الهدف النهائي للصين المتمثل في تعزيز التنمية عالية الجودة هو توفير السعادة والرفاهية لشعبها، كما أوضحت قيادة البلاد في مناسبات عديدة.

في بناء دولة اشتراكية حديثة من جميع النواحي، يعتقد أن المهام الأكثر صعوبة وشاقة لا تزال في المناطق الريفية، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز تنشيط الريف في جميع المجالات.

يتعين على الصين تعزيز الصناعات الريفية ذات السمات المحلية لخلق المزيد من القنوات لزيادة الدخل الريفي وتعزيز وتوسيع الإنجازات في مجال التخفيف من حدة الفقر لمنع الانتكاس إلى الفقر على نطاق واسع، وفقًا لتقرير عمل الحكومة، وهو قرار تم تمريره من قبل نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني يوم الاثنين.

في عام 2022، تجاوز نمو دخل سكان الريف دخل سكان الحضر للسنة الثالثة عشرة على التوالي، وانخفضت نسبة الدخل بين سكان الحضر والريف من 2.88 في عام 2012 إلى 2.45 في عام 2022، مما زاد من تضييق فجوة الدخل بين الحضر والريف.

وفي كلمته أمام الجلسة الختامية للدورة الأولى للمجلس الوطني الـ 14 لنواب الشعب الصيني، قال Xi إنه يجب تطبيق فلسفة التنمية التي تركز على الشعب حتى تعود مكاسب التحديث بالفائدة على جميع الناس بشكل عادل.

وقال إنه في تعزيز الرخاء للجميع، سيتم إحراز تقدم أكثر وضوحًا وموضوعية.

وتعهد الرئيس الصيني "سأفي بأمانة بمسؤولياتي التي منحها لي الدستور، مع احتياجات الأمة كمهمتي ومصالح الشعب كمعيار".

https://news.cgtn.com/news/2023-03-13/China-puts-people-first-on-new-journey-of-building-great-country--1i8vmeZa2ly/index.html

CGTN SOURCE