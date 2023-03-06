شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): عن طريق بناء تآزر قوي، تقدم الصين بثقة حملة تحديث جديدة

بكين، 6 مارس/آذار 2023 /PRNewswire/ -- مع فصل الربيع على الأبواب، بعد زيادة عدد السياح في منطقة وو جوه بينغ، حضر هذا الأخير وهو نائب المجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني من مقاطعة جيانغسو، الاجتماع الافتتاحي للدورة السنوية لأعلى هيئة تشريعية في الصين في بكين يوم الأحد.

وبحسب وو، فإن عدد زوار خليج نيانهوا بمدينة ووشي في جيانغسو تجاوز 210 آلاف زائر في الشهرين الأولين من هذا العام، وهو أعلى رقم لنفس الفترة منذ عام 2019.

تحدث ارتدادات مماثلة في كل مكان في الصين حيث تبدأ الدولة العام الأول من مسيرتها نحو التحديث، مرددًا ملاحظات شي جين بينغ بأن "البداية حاسمة للوضع العام وحاسمة للمستقبل".

حضر شي الاجتماع الافتتاحي للدورة الأولى للمجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني صباح الأحد في بكين. استعرض تقرير عمل حكومي تم تقديمه إلى الجلسة للتداول، التقدم المحرز في البلاد في عام 2022 وكشف عن أهداف الصين الرئيسية للتنمية في عام 2023.

بناء التوافق مع الديمقراطية

وأشار تقرير العمل إلى أن الناس عبروا عن وجهات نظر ومقترحات تستحق الاهتمام الكامل وحثوا على بذل الجهود للارتقاء إلى مستوى ثقة الشعب.

خلال الدورتين، يجلب ما يقرب من 3000 مشرع وطني وحوالي 2000 مستشار سياسي معهم توقعات الناس لحياة أفضل بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام العام، بحيث يتم دمج إرادة 1.4 مليار صيني في التصميم عالي المستوى للتنمية الوطنية.

إنها ممارسة حية للديمقراطية الشعبية للعملية برمتها في الصين، والتي تم التأكيد عليها كشرط أساسي لتحديث الصين من قبل شي جين بينغ.

في العقد الماضي، شارك شي في المشاورات مع المشرعين أو المستشارين السياسيين 53 مرة في الدورتين السنويتين، بعد أن استمع إلى آراء واقتراحات أكثر من 400 نائب في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وأعضاء المؤتمر الاستشارى السياسى.

ترسيخ الثقة

شدد تقرير العمل الحكومي على أن "السنوات الخمس الماضية بالنسبة للصين كانت بالغة الأهمية ورائعة حقًا"، مشيرًا إلى أن البلاد قد واجهت العديد من الاختبارات، بما في ذلك التغييرات المتسارعة على المشهد الدولي، ووباء كوفيد-19 والتباطؤ الاقتصادي المحلي، إنجازات كبرى في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك كسب المعركة الحاسمة ضد الفقر وإنهاء بناء مجتمع رغيد الحياة إلى حد ما من جميع النواحي.

دعا التقرير إلى تمهيد الطريق لبناء دولة اشتراكية حديثة من جميع النواحي، كما أورد الأهداف الرئيسية للتنمية في عام 2023، بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو خمسة في المائة، زيادة مؤشر أسعار المستهلك بنحو ثلاثة في المائة ونسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ثلاثة في المائة.

تعمل الدورتان على تعزيز التعاون بين الشعب الصيني والشركات الصينية لتعزيز ثقتهم في التغلب على الصعوبات في تحقيق أهداف التنمية في عام 2023 ودفع التحديث الصيني، ةذلك وفقًا للخبراء.

وقال يانغ هوي، المستشار السياسي الوطني: "الصين تسعى جاهدة لتأمين نمو اقتصادي مستقر هذا العام، لذا فإن الدورتين لهما أهمية خاصة في تعزيز الثقة وتجميع القوة".

فرص للعالم

في الوقت الذي تتجسد فيه خطة التحديث الصينية بأهداف محددة يجب السعي لتحقيقها في جلستي هذا العام، فإن الكيفية التي ستخلق بها الصين فرصًا جديدة للعالم من خلال تنميتها الخاصة قد استحوذت على الاهتمام العالمي.

أخبر تقرير عمل الحكومة العالم أن "اقتصاد الصين يشهد تعافيًا مطردًا ويظهر إمكانات هائلة وزخمًا لمزيد من النمو"، حيث تحسن الطلب على المستهلكين وتوزيع السوق والإنتاج الصناعي وتوقعات الأعمال في البلاد بشكل ملحوظ.

وأعلنت أن الصين ستكثف جهودها لجذب واستخدام الاستثمار الأجنبي. "مع وجود سوق واسعة ومفتوحة، من المؤكد أن الصين ستوفر فرص عمل أكبر للشركات الأجنبية في الصين."

وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن غرفة التجارة الأمريكية في جنوب الصين، اختارت أكثر من 90 بالمائة من الشركات المشاركة الصين كواحدة من أهم الوجهات الاستثمارية.

رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الصين إلى 5.2 بالمئة في تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد العالمي.

في الآونة الأخيرة، زار العديد من قادة العالم الصين لاستكشاف فرص التعاون. يوم الأربعاء، أخبر شي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن التنمية عالية الجودة وعملية التحديث في الصين ستوفر فرصًا جديدة للدول الأخرى.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-05/China-advances-new-modernization-drive-with-confidence-synergy-1hVgAUvAa4g/index.html

CGTN SOURCE