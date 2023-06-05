شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): لماذا تعد التنمية المتمركزة حول الشعب أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للصين؟

بكين، 5 يونيو 2023 /PRNewswire/ - في سبتمبر 2021، اتصل أحد سكان بكين بالخط الساخن للمدينة للإبلاغ عن عدم وجود خطوط حافلات بالقرب من مدرسة مبنية حديثًا في منطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في بكين.

بعد شهرين، تم إطلاق طريق جديد للحافلات.

تبنت العاصمة الصينية، وهي مدينة تضم أكثر من 20 مليون شخص، نهجًا جديدًا لإدارة المدينة منذ عام 2019. وهي تعمل الآن مع 49 هيئة ومؤسسة للخدمات العامة مملوكة للدولة لتقديم خدمة الخط الساخن الرئيسية في المدينة.

يتلقى ما مجموعه 750 خطاً أسئلة وشكاوى تتعلق بالخدمات العامة من السكان المحليين على مدار 24 ساعة في اليوم.

CGTN: Why is people-centered development crucial to China?

قال جينج يو، رئيس قسم الإصلاح في "التعامل مع شكوى عند الاستلام" في إدارة بلدية بكين: "نجد مشكلات المدينة الأكثر شيوعًا أو مطالبها، بناءً على جميع مكالمات الخط الساخن التي نتلقاها، ثم نتخذ الإجراءات". خدمات الشؤون الحكومية. "ينصب تركيزنا على الشعب في المركز بغض النظر عما إذا كان الأمر يتعلق بالحوكمة الحضرية أو تقديم الخدمات للناس".

يكشف النهج الذي يتبعه مديرو المدينة لحل مشاكل السكان الكثير عن عقلية الحكومة فيما يتعلق بالإدارة الحضرية والطريقة التي تعامل بها سكانها.

هناك قول مأثور قديم معروف في الصين: المياه التي تحافظ على السفينة طافية يمكن كذلك أن تقلبها". وقد اقتبس الرئيس الصيني شي جين بينغ، وهو أيضًا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، هذه العبارة لوصف العلاقة بين الشعب والحزب. في هذه الحالة، يشير بالمياه إلى الشعب بينما يشير القارب إلى قيادة الحزب.

يشير هذا المثل إلى أنه فقط من خلال الاهتمام الجيد باحتياجات الشعب يمكن للحزب الشيوعى الصينى أن يفوز بدعمهم. لهذا السبب جعل الحزب الشيوعي الصيني مبدأ أساسيًا لخدمة الشعب بكل إخلاص.

وحث شي على ضرورة إعطاء الأولوية "لمعالجة المشاكل التي تثير أقوى رد فعل شعبي والتي تهدد بتقويض أساس حكم الحزب".

في التقرير الذي قدمه شي إلى المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني في عام 2022، قال "يجب علينا حماية المصالح الأساسية للشعب، وتحسين رفاهيته، والعمل بلا كلل لضمان أن التنمية هي للشعب وبواسطة الشعب وأن ثمارها تعود على الشعب ككل. يجب أن نقوم بعمل أفضل لنرى أن مكاسب التحديث تعود بالفائدة على جميع شعبنا بشكل عادل".

كما شدد شي على أهمية مبدأ أساسي: "يجب أن تكون تطلعات الشعب إلى عيش حياة أفضل هي محور جهودنا دائمًا. يجب أن نستمر في النضال بطاقة لا نهاية لها من أجل الهدف العظيم المتمثل في التجديد والتحديث القومي".

https://news.cgtn.com/news/2023-06-03/Why-is-people-centered-development-crucial-to-China--1kkmnFUe74Y/index.html

https://www.youtube.com/watch?v=YcDsr0qk5NM

الفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=YcDsr0qk5NM

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